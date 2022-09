L’Est du Canada commence à évaluer l’étendue des dommages de Fiona

Alors que la tempête post-tropicale Fiona continuait de frapper des parties de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’est du Québec avec des vents puissants et une importante onde de tempête tôt dimanche, les responsables de l’est du Canada se sont préparés à commencer à évaluer l’étendue des dégâts.

À 4 heures du matin, près de 275 000 clients de Nova Scotia Power étaient toujours touchés par des pannes, 82 415 clients de Maritime Electric restaient dans le noir à l’Î. des jours avant que les lumières ne se rallument pour tout le monde.

Newfoundland Power a signalé des pannes affectant plus de 3 600 clients, alors que des vents de force tempête tropicale haut de gamme ont renversé des arbres et des lignes électriques.

Fiona a touché terre dans l’est de la Nouvelle-Écosse tôt samedi. Environnement Canada a publié une mise à jour tôt dimanche matin indiquant que Fiona était centrée sur le nord-est du golfe du Saint-Laurent et se dirigeait vers le nord-nord-est sur le sud-est du Québec et le sud-est du Labrador. L’agence a déclaré que la tempête devait ensuite se déplacer dans la mer du Labrador et se dissiper.

Le premier ministre de la N.-É. fera le tour des dommages par hélicoptère

Alors que Fiona poursuivait son chemin vers l’est, les responsables gouvernementaux se préparaient à inspecter les dégâts laissés.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, ainsi que plusieurs membres de son cabinet, devaient visiter certaines des régions les plus durement touchées du Cap-Breton en hélicoptère dimanche matin.

Nova Scotia Power indique que certains clients de la province seront privés d’électricité pendant plusieurs jours.

Christina Lamey, porte-parole de la municipalité régionale du Cap-Breton, a déclaré que des centaines de personnes avaient été déplacées par la tempête.

Le premier ministre Justin Trudeau, qui a annulé sa visite prévue au Japon pour les funérailles nationales de l’ancien premier ministre Shinzo Abe, a déclaré qu’il se rendrait le plus tôt possible, tout en notant qu’il ne voulait déplacer aucune équipe d’urgence qui se concentre sur un travail important. par terre.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré samedi que les membres des Forces armées canadiennes avaient commencé à se préparer à répondre avant de recevoir la demande d’aide de la Nouvelle-Écosse, et que des troupes seront déployées dans d’autres provinces qui demandent de l’aide.

Aucun détail n’a été fourni sur le nombre de soldats déployés, mais Anand a déclaré qu’une reconnaissance était en cours pour s’assurer qu’ils se rendent là où et quand ils sont le plus nécessaires.

Les communautés du sud-ouest de Terre-Neuve ont également subi des dommages importants, notamment des maisons perdues, des inondations et des routes emportées par la tempête.

La ville de Port aux Basques semble être la plus touchée après que les vents de Fiona et l’onde de tempête ont balayé des bâtiments dans l’océan. Le maire Brian Button a déclaré qu’au moins 20 maisons sont complètement détruites ou détruites au-delà de toute réparation. Il a déclaré que des dizaines de personnes avaient été déplacées et que la ville restait sous état d’urgence.