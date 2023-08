L’est des États-Unis se nettoie après des tempêtes meurtrières alors que la Nouvelle-Angleterre se prépare aux inondations

SILVER SPRING, Md. (AP) – Des équipes de l’est des États-Unis ont travaillé mardi pour nettoyer les arbres et les lignes électriques abattus et rétablir l’électricité à la suite de violentes tempêtes qui ont tué au moins deux personnes, coupé l’électricité à plus d’un million de clients à leur apogée et forcé des milliers de retards et d’annulations de vols.

Les tempêtes qui ont frappé lundi une partie du pays s’étendant de l’Alabama et du Tennessee aux Carolines et à New York ont ​​​​continué de frapper le nord de la Nouvelle-Angleterre avec du vent et de la pluie un jour plus tard.

Le Service météorologique national a confirmé qu’une tornade s’est abattue mardi dans la ville de Mattapoisett, dans le Massachusetts, sur la côte atlantique, bien qu’une équipe d’enquête soit encore en train de déterminer sa force.

La tornade a endommagé des maisons et des véhicules, abattu des arbres et des lignes électriques, et peut avoir endommagé l’usine de traitement de l’eau, qui est restée opérationnelle, selon un communiqué du Select Board de la ville. Aucun blessé n’a été signalé.

La pluie a également frappé le Vermont, qui a connu des inondations historiques le mois dernier qui ont inondé sa capitale et endommagé des milliers de maisons, d’entreprises et de routes. La commissaire à la sécurité publique du Vermont, Jennifer Morrison, a déclaré que des équipes de secours rapides étaient prêtes si nécessaire dans l’ouest de l’État.

Des avertissements de crue éclair ont été émis dans le Maine, où des tempêtes ont déversé 4 à 5 pouces (10 à 13 centimètres) dans une zone autour de New Gloucester et Lewiston-Auburn, dans le sud-ouest de l’État, a déclaré la météorologue des services météorologiques Sarah Thunberg.

Les tempêtes de lundi ont engendré des veilles et des avertissements de tornade dans 10 États, avec environ 30 millions de personnes sous surveillance de tornade dans l’après-midi. Les prévisionnistes ont reçu plus de 900 rapports de dommages causés par le vent, dont près de 300 de Caroline du Nord et de Caroline du Sud, selon le Storm Prediction Center.

Une évaluation préliminaire des dégâts à Knoxville, dans le Tennessee, a révélé qu’une tornade EF-2 s’était abattue lundi, avec des vents allant jusqu’à 130 mph (209 km/h) et un chemin aussi large que 200 yards (183 mètres), a déclaré le bureau du service météorologique de Morristown, Tennessee.

Une tornade EF-0 avec des vents de pointe de 85 mph (137 km/h) a déraciné des arbres et endommagé l’extérieur de bâtiments près du lac Norman en Caroline du Nord, a confirmé le bureau du service météorologique de Greenville-Spartanburg.

« Mes chaises berçantes se sont envolées de mon porche et j’ai cassé quelques pots et tout ça », a déclaré Jacob Jolly chez lui à Mooresville, une banlieue de Charlotte qui se trouve le long du lac. « Et puis environ 20 minutes plus tard pendant la tempête, j’ai entendu le transformateur ici sur ce poteau. Il a explosé et tout le courant s’est coupé immédiatement. Et il est environ l’heure du déjeuner aujourd’hui et toujours pas d’électricité.

À Westminster, dans le Maryland, à environ 48 kilomètres au nord-ouest de Baltimore, des dizaines de véhicules ont été piégés par des lignes électriques tombées sur une autoroute. Aucun blessé n’a été signalé et les travailleurs des services publics ont coupé l’électricité, permettant aux 33 adultes et 14 enfants dans les véhicules de sortir en toute sécurité, a déclaré mardi le surintendant de la police de l’État du Maryland, le colonel Roland Butler lors d’une conférence de presse.

Nick Alexopulos, porte-parole du plus grand service public d’électricité du Maryland, BGE, a qualifié la destruction de « catastrophique ».

« C’est un dommage que si vous avez travaillé dans la distribution électrique chez BGE pendant toute votre carrière, vous le verrez peut-être une fois », a déclaré Alexopulos lors d’une conférence de presse.

Les premiers intervenants et d’autres ont travaillé en équipe et ont sauvé des vies lundi soir, a déclaré le gouverneur du Maryland, Wes Moore.

« Il y avait des gens coincés et bloqués dans des voitures qui ont pu dormir dans leur propre lit la nuit dernière », a déclaré le gouverneur.

Plus de 1,1 million de clients étaient sans électricité lundi soir à travers l’Alabama, la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, le Maryland, le Delaware, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Tennessee, la Virginie-Occidentale et la Virginie, selon poweroutage.us. Mais à la mi-mardi après-midi, le courant avait été rétabli pour tous sauf environ 200 000 clients en Pennsylvanie, en Caroline du Nord, au Maryland, en Géorgie et au Tennessee.

Lundi soir, plus de 2 600 vols américains avaient été annulés et près de 7 900 avaient été retardés, selon le service de suivi des vols FlightAware. Les ennuis se sont poursuivis mardi avec des centaines de retards et des dizaines d’annulations. La Federal Aviation Administration, qui a dérouté les avions autour des tempêtes lundi, a averti mardi que les nuages ​​bas et le vent pourraient affecter les aéroports de New York, Philadelphie, Washington, DC, Las Vegas et San Francisco, et que les orages pourraient entraîner des retards à Boston, Atlanta, Floride et Chicago.

Au moins deux morts ont été imputés aux tempêtes.

À Anderson, en Caroline du Sud, un grand arbre a été déraciné et est tombé sur un garçon de 15 ans lundi, selon le bureau du coroner du comté d’Anderson. La mort de l’étudiant en deuxième année du lycée a été classée comme résultant d’un événement météorologique violent, ont déclaré des responsables.

À Florence, en Alabama, un ouvrier de 28 ans dans le parking d’un parc industriel a été frappé par la foudre lundi et est décédé, a annoncé la police dans un article publié sur les réseaux sociaux.

____

les rédacteurs de l’Associated Press Jeffrey Collins à Columbia, en Caroline du Sud ; Erik Verduzco à Mooresville, Caroline du Nord ; Julie Walker à New York ; Mark Pratt à Boston; Lisa Rathke à Montpelier, Vermont; et David Sharp à Portland, Maine, ont contribué à ce rapport.

Sarah Brumfield, L’Associated Press