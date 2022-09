L’Est de la Méditerranée est particulièrement menacé alors que le monde se réchauffe, prévient un rapport

Commentez cette histoire Commentaire

La Méditerranée orientale et le Moyen-Orient se réchauffent presque deux fois plus vite que la moyenne mondiale, avec des températures qui devraient augmenter jusqu’à 5 degrés Celsius (9 degrés Fahrenheit) d’ici la fin du siècle si aucune mesure n’est prise pour inverser la tendance, un nouveau dit le rapport.

La région connaîtra des vagues de chaleur « sans précédent », des sécheresses et des tempêtes de poussière plus graves et plus durables et des pénuries de précipitations qui « compromettront la sécurité de l’eau et de la nourriture » pour les 400 millions d’habitants de la région, selon un résumé du rapport publié mardi.

La Méditerranée orientale et le Moyen-Orient sont plus sensibles aux tendances au réchauffement en raison de leurs caractéristiques naturelles uniques, telles que de vastes étendues désertiques et des niveaux d’eau plus bas, selon l’étude.

Le rapport a été préparé par un groupe international de scientifiques supervisé par le Centre de recherche sur le climat et l’atmosphère de l’Institut chypriote et l’Institut Max Planck de chimie. Initialement publié en juin dans la revue Reviews of Geophysics, il vise à souligner l’impact du changement climatique dans la région avant le sommet des Nations Unies sur le climat en Égypte en novembre.

Les zones climatiques arides s’étendront vers le nord et les montagnes enneigées dans les climats plus septentrionaux diminueront au cours de ce siècle, a déclaré le Dr George Zittis, co-auteur du rapport. Bien que le niveau de la mer dans la région devrait augmenter à un rythme similaire à d’autres estimations mondiales, de nombreux pays méditerranéens ne sont pas préparés à y faire face, a-t-il déclaré.

“Cela impliquerait de graves défis pour les infrastructures côtières et l’agriculture et pourrait conduire à la salinisation des aquifères côtiers”, a averti Zittis. L’eau plus salée due à l’élévation du niveau de la mer et aux faibles précipitations peut gravement endommager les cultures et la pêche.

Les groupes les plus vulnérables de la région, notamment les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes, seront confrontés à des problèmes de santé majeurs, a déclaré le directeur de l’Institut Max Planck, Jos Lelieveld, qui faisait partie de l’étude. De nombreux pays européens ont déjà des initiatives pour aider les personnes vulnérables en cas de conditions météorologiques extrêmes.

La région dépasse rapidement l’Union européenne en tant que source de gaz à effet de serre et devient un émetteur majeur à l’échelle mondiale, suggère le document. La Chine, les États-Unis, l’Inde et l’UE sont actuellement les plus grands émetteurs mondiaux. Plusieurs pays méditerranéens font également partie du bloc européen.

Si l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 °C (2,7 °F) est atteint, cela limiterait l’augmentation de la température dans la région à environ 2 °C (3,6 °F), selon l’étude. Le rapport exhorte la région à réduire rapidement sa dépendance aux émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans les secteurs de l’énergie et des transports.

Les projections de l’étude pour la région sont conformes à d’autres études scientifiques, y compris un important rapport publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat plus tôt cette année. Le rapport sur le climat de l’ONU a qualifié la Méditerranée de «point chaud» du changement climatique, vulnérable aux sécheresses, à l’érosion côtière et aux vagues de chaleur.

