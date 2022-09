L’est de la Chine suspend les ferries et les classes à l’approche du typhon

BEIJING (AP) – Des villes de l’est de la Chine ont suspendu les services de ferry et suspendu les cours alors qu’elles se préparent à l’arrivée du typhon Hinnamnor, une forte tempête qui devrait également toucher Taiwan, le Japon et la Corée voisins.

Shanghai a suspendu dimanche les services de ferry et déployé plus de 50 000 policiers pour aider aux sauvetages et éloigner le trafic des zones dangereuses.

Le centre commercial oriental de Wenzhou a également ordonné la suspension de tous les cours lundi.

Le typhon Hinnamnor est la plus forte tempête mondiale de 2022 et devrait se déplacer progressivement vers le nord dans la mer de Chine orientale.

Des évacuations et des annulations de vols ont été ordonnées à Okinawa au Japon. La tempête devrait également apporter des pluies intenses sur la péninsule coréenne, ce qui pourrait entraîner des inondations.

Le typhon a des vents maximums soutenus de 175 kilomètres (109 miles) par heure, selon l’Observatoire de Hong Kong.

Le Centre météorologique national chinois a émis un avertissement de typhon jaune à 10h00 dimanche et a mis en garde contre de fortes pluies dans le nord-est du Zhejiang, à Shanghai et à Taïwan autonome.

Les navires ont été invités à retourner au port pour s’abriter du vent, et le centre a également exhorté les gens à éviter les grands rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur.

À Taïwan, plus de 600 habitants des comtés de New Taipei, Taoyuan et Hsinchu ont été évacués samedi vers des abris à proximité au milieu des fortes pluies et des vents violents, selon l’agence de presse centrale de l’île.

Le typhon a provoqué un glissement de terrain dans le comté de Miaoli à Taïwan et a soufflé sur une centaine d’arbres en bordure de route.

Environ 40 vols et plus de 100 services de ferry à travers Taïwan ont également été annulés samedi, selon le ministère des Transports et des Communications de la ville.

