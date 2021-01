L’essor peu pratique mais incontestable du rétro-calcul

Pour toutes les technologies personnelles introduites et popularisées en 2020 – vélos de fitness haut de gamme, tests Covid à domicile, consoles de jeux nouvelles et anciennes – le ordinateur personnel atterrit sur la liste avec un petit bruit sourd. Les PC n’ont pas la nouveauté des autres gadgets, mais ils sont pratiques, même essentiels, dans une année où le travail, l’école et la vie sociale en sont devenus fortement tributaires. Alors que les ordinateurs modernes et toujours plus efficaces se vendent mieux qu’ils ne l’ont fait depuis des années, les ordinateurs anciens – de vieux appareils peu pratiques nécessitant des réparations et des pièces hors de production – sont également en demande sur des sites comme eBay. Les collectionneurs affluent également vers les forums de discussion, les sous-titres et les serveurs Discord pour acheter, vendre et échanger des pièces. Les gens achètent ces PC pas nécessairement pour un usage quotidien, mais pour la satisfaction qu’ils obtiennent de les reconstruire. C’est une tendance que l’on pourrait attribuer à l’ennui de quarantaine, même si elle gagne du terrain depuis des années. Le rétro-calcul, le passe-temps s’appelle, n’est pas seulement une façon de passer le temps. Au lieu de cela, comme le voient les passionnés, c’est un moyen de communiquer avec le passé.

« Vous entrez dans cet état d’esprit de ce que cela a dû être d’être quelqu’un à la fin des années 70, après avoir dépensé des milliers de dollars pour cette chose qui ne fait à peine rien de plus qu’une calculatrice », a déclaré Clint Basinger, 34 ans, qui exécute la chaîne YouTube Lazy Game Reviews. (Les appareils permettent aux rétrocompresseurs de créer de l’art et de la musique à l’aide de logiciels non disponibles sur les nouveaux ordinateurs et de jouer à des jeux 8 bits, mais pas grand-chose d’autre.) «C’est comme une machine à remonter le temps pour moi», a ajouté M. Basinger. Avant la pandémie, il y avait plusieurs conventions informatiques anciennes situées aux États-Unis, auxquelles les collectionneurs amenaient leurs ordinateurs pour se montrer. Les participants ont acheté et échangé du matériel lors de ces événements, ainsi que rencontrer les amis qu’ils se sont fait en ligne.

Huxley Dunsany, 38 ans, a déclaré qu’environ 100 personnes avaient l’habitude de passer par le Local, un café d’Alameda, en Californie, le dernier mercredi de chaque mois pour les rencontres informatiques vintage qu’il organisait. «Les gens venaient en marchant près du café et en faisant de grandes doubles prises de dessins animés quand ils ont vu tous ces vieux ordinateurs assis dans la fenêtre et entrer pour demander ce qui se passait», a-t-il dit.