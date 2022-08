L’essor extraordinaire et l’avenir prometteur du badminton indien

L’essor extraordinaire du badminton indien s’observe depuis quelques mois. Nous avons remporté la Coupe Thomas avec beaucoup de style et avons balayé le CWG avec trois médailles d’or, une d’argent et deux de bronze. Comment tout cela est-il arrivé ? Comment l’Inde a-t-elle brisé les chaînes de la médiocrité et est-elle devenue une nation championne ?

On en a assez dit sur le système de coaching de Pullella Goichand et sa poursuite incessante de la perfection. Il ne fait aucun doute que Gopi a joué un rôle majeur dans la préparation de l’Inde à ce niveau.

Mais il y a eu une autre personne dont la contribution ne peut être ignorée et ce n’est autre que la légende Prakash Padukone qui a été le pionnier du système d’académie en 1994, quand, avec Vimal Kumar, il a ouvert la légendaire académie de badminton Prakash Padukone (dans le 8 tribunaux de l’Association de badminton du Karnataka)

C’était vraiment la restauration du sport d’une manière significative. Pour la première fois, nous avions une auberge, le transport jusqu’au site, de la bonne nourriture au mess, un entraînement et un entraînement physique de haut niveau et un kiné disponible tout le temps. Et une salle de musculation qui est très essentielle dans le scénario d’aujourd’hui.

De plus, avec le parrainage de la PPBA à la BPL, l’académie était également gratuite pour les joueurs nationaux qui se rendaient directement à Bangalore pour se rendre à la PPBA. Ces joueurs comprenaient Aparna Popat, Manjusha Kanwar, Dipankar Bhattacharyya et même Gopichand, qui se sont entraînés sous les yeux attentifs de Prakash lui-même pendant deux ans. Alors que la PPBA devenait de plus en plus populaire et qu’il fallait plus de temps pour entraîner, les restrictions de temps au stade de l’association de badminton du Karnataka n’ont pas aidé et la PPBA a dû déménager dans de nouvelles installations.

Ils ont déménagé sur un terrain de 16 places en peluche dans le nouveau centre appelé le Centre sportif Padukone-Dravid. C’est une installation à la pointe de la technologie et de nombreux joueurs de haut niveau en sont diplômés. La dernière sensation à émerger du PPBA est Lakshya Sen qui s’entraîne au PPBA depuis dix ans. La PPBA a donc fait sa part pour s’assurer que le badminton indien est en hausse.

Bien sûr, c’est Gopichand et sa méthode d’enseignement qui font une telle différence.

Gopi est revenu à Hyderabad pour une réception fantastique après avoir remporté le titre All England 2001. Un CM Chandrababu Naidu ravi a demandé comment faire en sorte que l’Andhra Pradesh produise plus de joueurs comme lui. Gopi lui a dit que s’il pouvait avoir une académie d’entraîneurs de classe mondiale, il y a de fortes chances que nous ayons des joueurs de haut niveau. « Toutes les installations doivent être sous un même toit. Dans ma carrière, il n’y avait pas d’académies avec de telles installations et j’avais du mal à m’entraîner correctement. Les poids étaient à une extrémité, les courts à une extrémité, le terrain d’entraînement pour le travail sur piste à un autre endroit. Donc beaucoup de temps a été perdu dans les déplacements. Alors donnez-moi un endroit où tout était sous un même toit », avait alors dit Gopi.

C’est exactement ce que Naidu a fait en signant un décret et en libérant 4 acres de terrain et un terrain à Gachibowli en 2001. Gopi a eu du mal à créer l’académie, mais en 2008, elle était terminée. En 2006, Gopi avait commencé à entraîner au stade Gachibowli et en 2008, il avait, à Saina Nehwal, un joueur exceptionnel qui était un glouton pour le travail acharné. Saina a commencé à gagner des tournois internationaux et en 2008, elle était classée numéro 2 mondiale.

À cette époque, le président de BAI de l’époque cherchait désespérément à présenter le badminton indien au CWG 2010 qui se tenait à Delhi. Contre toutes les objections, il a nommé Gopi entraîneur national en chef. BK Verma m’a dit: «J’ai appelé Gopi à Delhi et lui ai demandé de tracer un plan pour l’avenir du badminton indien. Il était sincère et voulait établir un niveau croissant de badminton indien.

Le CWG 2010 a été un succès retentissant. Par la suite, en 2 à 3 ans, il avait un éventail de batteurs du monde sortant de son académie. Des joueurs comme PV Sindhu, Parupalli Kashyap, Kidambi Shrikanth, Guru Sai Dutt, Sai Praneeth, Saisatwik Rankareddy, HS Prannoy et bien d’autres.

Alors, quelles avaient été les raisons de cette réussite retentissante de Gopi et ses démons ?

Il s’est rendu compte pendant qu’il jouait que les joueurs indiens devaient être aussi en forme que les Chinois, les Indonésiens, les Malais et les Coréens. C’était la clé. Il avait l’habitude de dire que les joueurs des pays susmentionnés ne sautaient pas à 8 pieds de haut ou n’avaient pas la force d’un Tarzan. Il a dit aux joueurs que s’il peut le faire, pourquoi pas eux ?

“Je leur ai dit que vous devez avoir confiance en vous, avoir confiance en vous et que les résultats viendront.”

Et lentement mais sûrement, l’Inde a commencé à être reconnue comme une puissance montante dans le sport et le reste du monde a commencé à respecter nos joueurs. Nous avons commencé à gagner les événements BWF partout dans le monde. Mais dans le championnat par équipe, nous avons encore eu du mal, car nous n’avions pas une équipe équilibrée. Cela s’est produit lorsque Lakshya Sen a atteint sa majorité. Alors que le garçon d’Almora s’est établi en 2021, atteignant la finale de certains tournois majeurs, il a vraiment captivé l’imagination du pays lorsqu’il a remporté l’Open d’Inde en février et a atteint la finale de l’Angleterre et de l’Open d’Allemagne et a décroché une médaille de bronze. pour ses débuts aux championnats du monde.

“Avec Srikanth et Prannoy déjà établis et Sen jouant en pleine forme, le noyau d’une équipe équilibrée se mettait en place. Et la coupe Thomas était proche », a déclaré Vimal Kumar, l’ancien entraîneur en chef de l’Inde.

“J’ai dit lors d’une réunion du comité de sélection du BAI que nous avions de très bonnes chances de remporter la Coupe, mais nous devons planifier sérieusement à partir de maintenant”, se souvient Vimal. Mais, personne ne comprenait le sérieux de ce que Vimal impliquait. Mais à la mi-avril, il était clair que notre principale paire de double composée de Saisatwik Rankareddy et Chirag Shetty était également prête.

Nous avons donc maintenant quatre événements très forts pour la coupe Thomas. Trois simples et meilleurs doubles. Gopichand a également déclaré à la presse que «nous avons peut-être l’équipe la plus équilibrée de la mêlée. Les garçons doivent juste bien se gélifier et jouer ensemble en équipe.

Avec Vimal maintenant nommé directeur et chef de l’équipe, il était évident qu’il apportera un système et un processus à suivre. Au cours des quelques jours d’entraînement en équipe, il est apparu que la camaraderie était apparue et que tous les garçons étaient déterminés à faire de leur mieux et plus encore. Et que si nous gardons la tête baissée et évitons les blessures, nous avons la capacité de soulever la coupe.

Dans cet esprit, l’équipe a atterri à Bangkok et a créé l’histoire en battant la Malaisie, le Danemark et l’Indonésie d’affilée pour étourdir le monde.

Le CWG de juillet était très important et il était clair que Sindhu et Rankareddy/Shetty avaient de bonnes chances de remporter l’or. Dans le cas de Sindhu, c’était une fatalité comme Padukone l’a correctement dit, “Sindhu est une certitude pour l’or en simple.”

Il se trouve qu’ils ont tous joué de tout leur cœur et ont remporté l’or en simple et en double masculin. Sen a disputé l’un des plus beaux matchs de sa jeune carrière en battant Ng Tze Yong de Malaisie lors de l’affrontement au sommet.

Donc deux des tournois les meilleurs et les plus prestigieux et nous avons dominé les deux, la Coupe Thomas et le CWG. D’une certaine manière, l’ascension de l’Inde a été sans précédent dans l’histoire du jeu. Mais qu’en est-il de l’avenir ? Combien de temps durera notre suprématie ? C’est la question discutable.

Avouons-le, Srikanth et Prannoy ont maintenant tous les deux la trentaine, et nous devons identifier les joueurs qui peuvent se mettre à leur place. Nous avons Mithun Manjunath, Kiran George et quelques autres qui peuvent se mettre à la place de Srikanth, mais il faudra faire beaucoup pour s’assurer qu’ils sont de dignes successeurs.

Nous sommes meilleurs en double masculin car Saisatwik Rankareddy et Chirag Shetty sont jeunes et peuvent continuer pendant au moins 4-5 ans. Et à Dhruv Kapila et MR Arjun, nous avons une paire qui arrive rapidement. Il y a étonnamment plus de profondeur en double qu’en simple. Nous avons la coupe Thomas qui revient en 2024, nous n’avons donc que deux ans pour nous entraîner et trouver de bons remplaçants, sinon nous aurons un recadrage.

Lors du prochain CWG en 2026, Sindhu aura 29 ans et pourrait avoir du mal à jouer de manière aussi complète qu’elle l’a fait en 2022. Unnati Hooda est la joueuse la plus susceptible de venir à sa place. Sindhu sera toujours une force, mais si elle peut conserver sa forme physique, elle pourrait encore dominer le prochain CWG.

Gayatri Gopichand et Tressa Jolly ont donné une bonne image d’eux-mêmes alors qu’ils se sont battus vaillamment pour obtenir une médaille de bronze à Birmingham. Il leur reste de nombreuses années de badminton de haut niveau. Le double mixte est un domaine où nous sommes traditionnellement et historiquement faibles. Et nous devons régler ce problème maintenant en donnant beaucoup de visibilité à nos paires de doubles mixtes.

Donc, si nous réfléchissons bien et que nous planifions des objectifs à court et à long terme, nous pourrions continuer à progresser et à progresser dans le monde du badminton. Sinon, cette hausse pourrait s’avérer être un mirage.

