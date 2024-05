L’essor des nouveaux médicaments contre la maladie d’Alzheimer conduit à un meilleur traitement pour les Géorgiens

Plus de 6,7 millions de résidents américains âgés de 65 ans et plus vivaient avec la maladie d’Alzheimer en 2023, dont au moins 150 000 Géorgiens, selon la Georgia Alzheimer’s Association.

Il n’existe pas de test unique permettant de déterminer si une personne vit avec la maladie d’Alzheimer ou une autre forme de démence. Les médecins utilisent une combinaison d’outils de diagnostic combinés aux antécédents médicaux pour poser un diagnostic précis. Ces tests comprennent un examen physique, des tests de biomarqueurs (par imagerie et analyse de la colonne vertébrale), un examen neurologique et des tests cognitifs.

L’Association Alzheimer a déclaré qu’un diagnostic précoce et précis peut conduire à un meilleur traitement, à plus de temps pour planifier l’évolution de la dynamique familiale et, en fin de compte, à des économies pour les familles et les contribuables.

Les chercheurs dans le domaine sont optimistes et pensent que les avancées en matière de détection précoce donneront aux individus plus de temps pour planifier l’avenir.

Holland a noté : « Autrefois, on ne pouvait diagnostiquer la maladie d’Alzheimer que par autopsie après la mort. Dans les trois prochaines années, nous allons procéder à une prise de sang. Ceci, combiné aux IRM et aux TEP, permettrait des diagnostics plus précoces. Et cela signifie que les gens auront une chance de bénéficier d’un traitement plus tôt.

De futurs tests pourraient même permettre de détecter la maladie d’Alzheimer via des scans de la salive, de la peau et de la rétine, a déclaré Holland.

Des changements biologiques se produisent dans le cerveau jusqu’à 20 ans avant l’apparition des symptômes. Mais plusieurs tests sanguins émergents qui peuvent indiquer la présence de marqueurs de la maladie d’Alzheimer des années avant l’apparition des symptômes pourraient banaliser les diagnostics précoces, a déclaré Holland.

La démence et la maladie d’Alzheimer sont des termes souvent utilisés de manière interchangeable, mais la démence fait référence à toute condition entraînant une détérioration des capacités de réflexion d’une personne. Cela inclut la maladie d’Alzheimer, qui est la forme de démence la plus courante, ainsi que la démence vasculaire et les accidents vasculaires cérébraux, entre autres problèmes de santé.

Actuellement, lorsque les médecins cherchent à déterminer si un patient est atteint de la maladie d’Alzheimer, ils utilisent l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour exclure d’autres symptômes pouvant être à l’origine de la démence. Ensuite, ils commandent des tomographies par émission de positons (TEP) de biomarqueurs pouvant indiquer la maladie d’Alzheimer. Les scanners cérébraux TEP approuvés par la FDA peuvent mesurer l’amyloïde (qui ressemble à une plaque) et le tau (qui ressemblent à des enchevêtrements).

L’amyloïde et la protéine tau sont parfois appelées « le déclencheur et la balle dans la pathogenèse de la maladie d’Alzheimer ». Les symptômes comportementaux de la maladie d’Alzheimer sont en corrélation avec l’accumulation de plaques et d’enchevêtrements. Ils sont une conséquence directe des dommages et de la destruction des synapses cérébrales qui assurent la mémoire et la cognition, selon l’Université de Virginie.

La maladie d’Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence. Cependant, toutes les personnes atteintes de déclin cognitif ne souffrent pas de démence, et certaines causes du déclin cognitif sont en réalité réversibles. La démence est un ensemble de symptômes liés au déclin cognitif : symptômes cognitifs, symptômes comportementaux et symptômes psychologiques. La maladie d’Alzheimer est un type spécifique de démence caractérisé par une perte progressive de la mémoire et un déclin cognitif.

Jusqu’à 40 % des cas de démence pourrait être empêché ou retardé en ciblant les facteurs de risque modifiables, a déclaré Holland. Le CDC a souligné huit facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer que, dans la plupart des cas, les gens peuvent contrer en modifiant leur régime alimentaire et leur mode de vie : en réduisant ou en traitant l’hypertension artérielle, l’obésité, le diabète, le tabagisme et la consommation excessive d’alcool ; en luttant contre la perte auditive et la dépression ; et en augmentant l’activité physique.

Près de sept millions d’Américains vivent avec la maladie d’Alzheimer, a indiqué l’organisation. Le fardeau pèse de manière disproportionnée sur les Américains noirs, qui sont deux fois plus susceptibles que les Américains blancs de souffrir de démence ou de la maladie d’Alzheimer, ajoute-t-il.

L’Association Alzheimer dispose d’une ligne d’assistance gratuite disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Les spécialistes et les cliniciens de niveau maîtrise peuvent offrir un soutien et des informations confidentielles aux personnes atteintes de démence, à leurs soignants et à leurs proches. Le numéro de téléphone est le (800) 272-3900.