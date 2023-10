En bref

Alors que le streaming numérique continue de façonner et de transformer le secteur du divertissement, les principaux acteurs du secteur et d’autres investisseurs accordent une attention accrue aux opportunités de fusions et acquisitions. Nous nous attendons donc à ce que les activités de fusions et acquisitions dans ce secteur connaissent une augmentation dans les années à venir. Le potentiel est passionnant, mais il comporte également des risques et des problèmes que les acquéreurs et les vendeurs doivent comprendre et prendre en compte avant la transaction.

Plus en détail

Avant l’ère numérique, les sociétés de divertissement, telles que les labels de musique ou les sociétés de cinéma, s’appuyaient largement sur des canaux de distribution physiques pour leur vaste bibliothèque de films et de musique, vendant des copies physiques sous forme de cassettes et de CD, entre autres. Cela obligeait les consommateurs à effectuer plusieurs achats ponctuels, souvent coûteux. Les cassettes et les CD étaient également notoirement faciles à contrefaire, ce qui entraînait souvent des profits médiocres pour les titulaires légitimes des droits d’auteur.

La consommation de divertissement et de médias est désormais largement numérique, les services de streaming ayant transformé le secteur. Les consommateurs disposent désormais de choix de divertissement pratiques à un coût raisonnable, car ils paient des frais fixes pour accéder aux bibliothèques de contenu en ligne ou utiliser des versions gratuites financées par la publicité.

La distribution numérique permet aux propriétaires de contenus, tels que la musique, les films et les séries télévisées, de générer un flux constant de revenus en les distribuant via diverses plateformes de streaming numérique, ce qui s’est avéré être un modèle commercial très lucratif.

Par conséquent, le secteur du divertissement arrive au stade actuel où ceux qui possèdent davantage de contenu de divertissement auront plus de possibilités de générer des revenus et des bénéfices importants. Acteurs et investisseurs clés du marché – étant les fournisseurs de services de streaming numérique ; distributeurs de musique et de films numériques ; les grandes sociétés de divertissement ; et certains fonds d’investissement – ​​sont en concurrence pour obtenir davantage de bibliothèques de musique, de films et de contenus en raison de leur capacité à générer des revenus récurrents grâce à la diffusion numérique.

En conséquence, il s’agit d’une période passionnante pour les transactions de fusions et acquisitions dans le secteur du divertissement et du streaming numérique, alors que les principaux acteurs réalisent des acquisitions stratégiques pour élargir leurs bibliothèques et s’assurer d’avoir une longueur d’avance sur la concurrence. Cette tendance devrait se poursuivre tant sur la scène mondiale qu’en Thaïlande.

Même si les fusions et acquisitions constituent un moyen rapide d’élargir les catalogues antérieurs pour les acquéreurs et les investisseurs, et une méthode de sortie rapide ou un accès rapide à un partenariat ou à un financement pour les propriétaires de contenu (les vendeurs), les investisseurs et les vendeurs doivent prendre en compte les problèmes et éléments clés suivants. avec des M&A de divertissement pour préparer les transactions à venir :

Structure des transactions – Il est important que les parties décident si la transaction doit être réalisée via un actif ou un carve-out, un share deal ou une autre structure complexe.

Une transaction d’actifs est plus adaptée si l’acquéreur souhaite uniquement élargir son catalogue mais est moins intéressé par la capacité future de générer davantage de contenu par l’entité vendeuse. Une transaction d’actifs offre également à l’acquéreur plus de certitude sur le passif associé et minimise les passifs cachés.

En revanche, une transaction d’actions peut être plus adaptée si les parties recherchent un futur partenariat ou souhaitent réaliser une opération de rachat rapide.

Les implications fiscales de chaque structure de transaction doivent également être soigneusement étudiées par l’acheteur et le vendeur.

Contrôle préalable et protection de la propriété intellectuelle (PI) – La propriété intellectuelle est un élément crucial des fusions et acquisitions dans le secteur du divertissement, et il est important que les acheteurs et les investisseurs fassent preuve d’une diligence raisonnable en matière de propriété intellectuelle pour garantir que la propriété ou les droits sur le contenu appartiennent à la société cible ou à l’entité vendeuse. Il est également nécessaire de vérifier si le contenu est soumis à des droits ou charges de tiers. Les acheteurs devront peut-être également envisager d’identifier les actions requises pour un transfert valide de propriété/de droits de propriété intellectuelle.

Le vendeur et la société cible doivent comprendre les exigences légales en matière de protection de la propriété intellectuelle afin de garantir et de sauvegarder la propriété et les droits sur leur contenu musical ou cinématographique en vue d’une transaction de fusion et d’acquisition, car l’incertitude concernant ces questions peut réduire une proposition d’acquisition ou d’investissement. attractif.

Conformité – En particulier dans le cadre d’un accord d’achat d’actions ou d’une coentreprise, la société cible doit s’assurer que ses activités sont conformes aux lois et réglementations applicables. La plupart des acheteurs et investisseurs multinationaux ou réputés sont soucieux de la conformité et n’aiment pas voir leurs investissements enfreindre les réglementations ou politiques nationales et mondiales.

Pour les sociétés de divertissement à la recherche d’investissements, fournir un moyen de résoudre à l’avance d’éventuels problèmes de non-conformité peut rendre l’investissement plus attractif pour les investisseurs concernés.

Répartition des risques – Il est courant dans les transactions de fusions et acquisitions que les acheteurs et les investisseurs recherchent des protections contre des risques non divulgués ou des responsabilités cachées. Une autre protection contre les risques spécifiques connus découverts lors de la diligence raisonnable est également nécessaire. Normalement, les protections de l’acheteur sont couvertes par les obligations contractuelles de l’accord définitif, à travers les garanties et indemnités. D’autres mécanismes peuvent également être demandés, tels que des paiements différés ou des compléments de prix, afin de répondre aux incertitudes sur la valorisation et les projections financières.

À l’inverse, les vendeurs devraient chercher à introduire des limitations de responsabilité dans l’accord définitif.