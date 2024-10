L’essor de l’énergie solaire fait entrer la planète dans « l’ère de l’électricité », selon l’agence de l’énergie

La production d’énergie renouvelable se développe à un rythme sans précédent, portée par l’essor rapide de l’énergie solaire, indique un nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie.

Dans le même temps, la demande insatiable d’énergie dans le monde a contribué à une augmentation de la production de combustibles fossiles, poussant les émissions de carbone liées à l’énergie à un nouveau niveau record, selon le rapport.

Dans l’ensemble, le rapport annuel de l’AIE, sorti aujourd’huia constaté que le monde reste sur la bonne voie pour atteindre un pic de demande pour l’ensemble du charbon, du pétrole et du gaz naturel avant 2030, en partie grâce à la croissance des véhicules électriques.

« Dans l’histoire de l’énergie, nous avons été témoins de l’ère du charbon et de l’ère du pétrole », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE.

« Nous avançons maintenant rapidement vers l’ère de l’électricité, qui définira le système énergétique mondial à l’avenir et sera de plus en plus basé sur des sources d’électricité propres. »

Birol a déclaré que la croissance de la production énergétique globale pourrait contribuer à faire baisser les prix, « apportant un certain soulagement aux consommateurs qui ont été durement touchés par la flambée des prix ». Cela pourrait également conduire à une « surabondance » de l’approvisionnement en gaz naturel de pays comme le Canada, a-t-il déclaré.

Le solaire, moteur

Les énergies solaire, éolienne et nucléaire sont appelées à croître dans les années à venir, mais les projections concernant l’énergie solaire se démarquent.

Au cours des cinq dernières années, l’augmentation annuelle de la capacité solaire a quadruplé pour atteindre 425 gigawatts, et l’énergie solaire devrait devenir une part de plus en plus importante du mix énergétique mondial.

Les progrès parallèles dans le stockage sur batterie devraient faciliter cette transition. Selon le rapport, le stockage sur batterie est « sur le point de fournir la part du lion de l’expansion du stockage d’énergie en soutien à l’objectif de tripler la capacité des énergies renouvelables d’ici 2030 ».

Dave Jones, directeur du groupe de réflexion sur l’énergie Ember qui a examiné le rapport, a déclaré que l’énergie solaire et les batteries « volent la vedette ».

Néanmoins, compte tenu de la demande croissante en énergie, « la croissance rapide des énergies renouvelables ne se traduit pas par une baisse rapide des émissions de CO2 », a déclaré Jones.

« La croissance renouvelable crée une abondance d’énergie, mais cela ne se traduira par une baisse substantielle des émissions de CO2 que si l’on met simultanément l’accent sur une utilisation aussi écologique que possible de l’énergie. »

Les travailleurs effectuent des contrôles sur les modules de stockage de batteries dans une installation d’énergie de stockage de batteries lithium-ion plus tôt cette année à Coolidge, en Arizona. Les batteries permettent aux énergies renouvelables de remplacer les combustibles fossiles tels que le pétrole, le gaz et le charbon, tout en maintenant un flux d’énergie constant lorsque des sources comme le vent et le solaire ne produit pas. (Ross D. Franklin/Associated Press)

La Chine ouvre la voie (dans toutes les directions)

Le rapport désigne la Chine comme un leader dans la production d’énergie renouvelable et, en même temps, comme une force motrice dans la production persistante de combustibles fossiles, dont le charbon.

Le pays est le leader mondial des technologies propres, notamment l’énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et nucléaire, mais il a également vu l’énergie produite au charbon augmenter de plus de 20 pour cent et le gaz naturel de 40 pour cent au cours des cinq dernières années, selon le rapport.

« Qu’il s’agisse d’investissements, de demande de combustibles fossiles, de consommation d’électricité, de déploiement d’énergies renouvelables, de marché des véhicules électriques ou de fabrication de technologies propres, nous sommes désormais dans un monde où presque chaque histoire énergétique est essentiellement une histoire de Chine », a déclaré Birol.

Dans l’ensemble, le rapport estime que la Chine progresse rapidement vers la réduction des émissions et l’augmentation de sa capacité en matière d’énergies renouvelables.

Selon le rapport, la moitié des voitures électriques en circulation dans le monde sont déjà produites en Chine et, d’ici 2030, on prévoit que 70 % des ventes de voitures neuves en Chine seront électriques.

Birol a déclaré que d’ici le début des années 2030 – dans moins d’une décennie – la production d’énergie solaire de la Chine pourrait dépasser la demande totale d’électricité des États-Unis aujourd’hui.

REGARDER | Les scientifiques ont mesuré les « signes vitaux » de la planète. Voici ce qu’ils ont trouvé : La planète reste en péril malgré des signes de progrès, selon un nouveau rapport sur le climat Alors que le niveau de la mer, les quantités de dioxyde de carbone et les températures de surface augmentent, les meilleurs climatologues affirment que les « signes vitaux » de la Terre ne semblent pas bons. Mais il y a aussi quelques signes d’espoir.

Les émissions ne baissent pas assez vite

Selon les politiques actuelles, les émissions mondiales devraient bientôt atteindre leur maximum, mais pas assez rapidement pour atteindre les objectifs climatiques.

La planète est en passe de connaître une augmentation de 2,4°C des températures moyennes mondiales d’ici la fin du siècle, bien au-dessus de l’objectif de l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, selon le rapport.

Le rapport indique que les pays, dont le Canada, devront intensifier leurs investissements dans les transitions vers les énergies propres et s’éloigner des subventions aux combustibles fossiles.

Birol a déclaré que « les politiques gouvernementales et les choix des consommateurs auront d’énormes conséquences sur l’avenir du secteur énergétique et sur la lutte contre le changement climatique ».