L’essor de l’énergie solaire et les ventes de véhicules électriques donnent de l’espoir pour les objectifs climatiques, selon un rapport

La croissance rapide des technologies d’énergie propre telles que les voitures électriques et l’énergie solaire pourrait signifier qu’il est possible de maintenir le réchauffement climatique à l’objectif international de 1,5 degrés Celsius, selon un nouveau rapport.

Le rapport, publié mardi par l’Agence internationale de l’énergie, basée à Paris, prévoit que la demande de charbon, de pétrole et de gaz naturel atteindra son maximum cette décennie, même sans nouvelle politique climatique – et, en tant que tel, il n’est pas nécessaire d’investir dans de nouveaux combustibles fossiles. projets de carburant.

Cela alors même que les émissions mondiales de dioxyde de carbone du secteur de l’énergie ont atteint un nouveau record, un pour cent au-dessus de leur niveau d’avant la pandémie.

Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, a déclaré mardi que la voie vers l’objectif de 1,5 degré de l’accord de Paris se rétrécit d’un côté, mais que de l’autre, « l’augmentation spectaculaire des énergies propres garde la porte toujours ouverte ».

La capacité d’énergie solaire a augmenté de près de 50 pour cent au cours des deux dernières années et les ventes de voitures électriques ont augmenté de 240 pour cent, selon le rapport.

« Le climat mondial continue de changer à une vitesse effrayante », a déclaré Birol lors d’une conférence de presse en ligne, tout en ajoutant : « Nous voyons qu’il y a des raisons légitimes d’espérer. Nous constatons principalement qu’une nouvelle économie d’énergie propre est en train d’émerger autour de nous. le monde. »

Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, affirme que « l’augmentation spectaculaire » des énergies propres permet au monde d’atteindre ses objectifs climatiques. (Michel Euler/Associated Press)

Le Canada « ne peut pas se permettre » une nouvelle expansion des combustibles fossiles

Le rapport montre que le Canada doit agir rapidement pour mettre en œuvre ses politiques promises en matière d’électricité propre et de plafonnement des émissions de pétrole et de gaz, a déclaré Janetta McKenzie, analyste principale du pétrole et du gaz à l’Institut Pembina, basé à Calgary.

« Il ne s’agit pas seulement de réduire la courbe des émissions mondiales — c’est évidemment avant tout — mais il s’agit également de préparer le Canada à prospérer dans une économie nette zéro », a-t-elle déclaré dans une entrevue.

« À mesure que le marché de l’énergie évolue à l’échelle mondiale, le Canada doit suivre le rythme, car nos partenaires commerciaux commenceront à prendre des décisions d’achat à long terme en fonction de leurs propres objectifs climatiques et de la manière dont ils compteront les atteindre. »

Elle a déclaré que les politiques de l’Alberta, qui ont mis sur pause les projets d’énergie renouvelable, sont « en décalage » avec les objectifs climatiques mondiaux.

McKenzie a noté que le rapport soulignait que si l’on ne parvenait pas à réduire les émissions, la réalisation de l’objectif de 1,5 degré Celsius dépendrait d’un déploiement massif de technologies d’élimination du carbone, qui sont coûteuses et n’ont pas fait leurs preuves à grande échelle.

En 2022, les émissions de dioxyde de carbone du secteur énergétique ont atteint un nouveau record de 37 gigatonnes.

« Au lieu de commencer à baisser comme prévu dans notre rapport de 2021, la demande de combustibles fossiles a augmenté », indique le rapport, soulignant l’invasion de l’Ukraine par la Russie ainsi que le manque d’investissements dans les chaînes d’approvisionnement en énergie propre pour la croissance des combustibles sales.

Panneaux solaires photographiés au projet Michichi Solar près de Drumheller, en Alberta, plus tôt cette année. Le gouvernement de l’Alberta a suspendu les projets d’énergie renouvelable. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

L’énergie renouvelable doit tripler

Selon le rapport, l’énergie renouvelable doit tripler d’ici 2030, la vente de véhicules électriques doit augmenter beaucoup plus fortement et les émissions de méthane du secteur énergétique doivent diminuer de 75 % si l’on veut contenir le réchauffement climatique conformément à l’objectif de l’Accord de Paris.

Les investissements dans l’action climatique doivent également augmenter, passant de 1 800 milliards de dollars en 2023 à 4 500 milliards de dollars par an d’ici le début des années 2030, indique le rapport.

Environmental Defence, une organisation canadienne de défense, a déclaré que les gouvernements fédéral et provinciaux doivent cesser d’approuver de nouveaux projets de combustibles fossiles et fermer plus tôt certains champs de pétrole et de gaz.

« Nous ne pouvons pas nous permettre davantage d’expansion des combustibles fossiles, ni nous permettre de compter sur des technologies spéculatives, comme le captage du carbone, qui ont une longue histoire d’échec », a déclaré le groupe dans un communiqué.