L’essor de l’économie des plateformes au Canada constitue un risque pour les travailleurs

Les changements démographiques, les pressions économiques et l’essor du travail sur les plateformes numériques ont transformé le marché du travail canadien au cours des dernières années. Ces changements ont modifié les priorités des chercheurs d’emploi. privilégier les modalités de travail flexibles par rapport aux structures de travail traditionnelles.

L’économie des plateformes illustre ce changement. Entraînée par les sites Web et les applications mobiles, elle permet d’organiser et d’exécuter des tâches pour les clients en échange d’argent. Cela offre aux travailleurs une certaine flexibilité, mais les expose également à des risques. instabilité financière et insécurité de l’emploi. Alors que l’adaptabilité est considéré comme un aspect positif de la qualité de l’emploiLes défis auxquels sont confrontés les travailleurs incluent la manière de parvenir à un développement à long terme et à une progression de carrière.

LSur quoi les décideurs politiques devraient-ils se concentrer et quels sont les défis et les opportunités pour le marché du travail canadien à mesure que l’économie de plateforme se développe et que les travailleurs recherchent de plus en plus des options de rémunération flexibles ?

Les défis de la qualité de l’emploi

L’analyse des indicateurs clés de qualité de l’emploi en relation avec le travail sur plateforme suggère que ce dernier a le potentiel de bouleverser les structures d’emploi traditionnelles dans trois domaines principaux.

Qualité des revenus :Les travailleurs de plateforme, tels que les chauffeurs de VTC ou les travailleurs indépendants, ont souvent des revenus variables et imprévisibles Les chauffeurs peuvent voir leurs revenus fluctuer en fonction de l’heure de la journée, du lieu, de la demande de courses et des conditions météorologiques. Un chauffeur peut gagner plus pendant les heures de pointe ou lors d’événements spéciaux, mais beaucoup moins pendant les heures creuses. Les travailleurs indépendants, tels que les rédacteurs ou les graphistes, peuvent être confrontés à des charges de travail et des paiements irréguliers, en fonction de la disponibilité des clients, des délais des projets et de la demande globale pour leurs services. L’incertitude des revenus peut rendre difficile pour les travailleurs des plateformes de budgétiser efficacement, de planifier les dépenses futures ou de maintenir la stabilité financière par rapport aux employés qui ont des chèques de paie prévisibles dans des emplois plus traditionnels.

Sécurité du marché du travail : Les travailleurs des plateformes n’ont généralement pas la sécurité de l’emploi et la stabilité financière offertes par les emplois traditionnels. Ils sont souvent engagés dans des tâches ou des projets à court terme et sont payés à la tâche ou au projet. Leur revenu dépend du volume et de l’achèvement des missions plutôt que d’un salaire stable. Cela se traduit par un manque de sécurité de l’emploi et nécessite des efforts continus pour obtenir un nouvel emploi. Les travailleurs des plateformes n’ont souvent pas droit aux allocations de chômage ni aux indemnités de licenciement, ils disposent donc de peu de soutien financier si leurs tâches prennent fin ou s’ils connaissent une interruption de travail.

Conditions de travail : Les travailleurs des plateformes peuvent être confrontés à des conditions difficiles sans aucun recours à l’aide. Les chauffeurs-livreurs peuvent être confrontés effort physique Les influenceurs des médias sociaux font souvent l’expérience atteintes à la vie privée , intimidation et harcèlement , Les employés peuvent être victimes de menaces ou de messages inappropriés. Bien qu’ils puissent signaler ces problèmes, le soutien des plateformes est souvent limité par rapport au soutien structuré offert dans les lieux de travail traditionnels. Contrairement aux emplois dotés de protocoles établis pour assurer le bien-être des employés, le travail sur plateforme place souvent la responsabilité sur l’individu. Par conséquent, les travailleurs peuvent avoir du mal à trouver une assistance adéquate et sont plus vulnérables aux abus en ligne et aux risques physiques.

Reconnaître les opportunités

S’il est essentiel de relever les défis du travail sur plateforme, il est tout aussi important de reconnaître ses avantages potentiels. Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreuses personnes se sont tournées vers le travail sur plateforme comme moyen de générer des revenus a démontré sa valeur en période de crise économique.

Le travail sur plateforme peut offrir une flexibilité accrue, un accès à une large clientèle et des possibilités de revenus supplémentaires, en particulier dans les villes où le coût de la vie est élevé. opportunités entrepreneuriales en permettant aux particuliers de démarrer et de gérer leur propre entreprise avec des frais généraux relativement faibles. Plateformes numériques permettre aux travailleurs d’offrir leurs services directement aux clients, de construire leur propre marque et d’étendre leurs réseaux d’affaires sans avoir besoin d’un bureau physique ou de gros investissements initiaux.

Le travail sur plateforme peut également aider les immigrants Les nouveaux arrivants tentent de prendre pied sur le marché du travail traditionnel, mais se heurtent à des obstacles liés à la barrière de la langue, à des méthodes de recherche d’emploi peu familières ou à des difficultés pour obtenir les diplômes requis. Cela permet aux nouveaux arrivants de concilier des horaires de travail flexibles avec des activités d’établissement, par exemple des cours d’anglais. La flexibilité et l’accessibilité sont particulièrement précieuses pour les nouveaux immigrants qui doivent s’établir financièrement tout en naviguant sur le marché du travail. Les décideurs politiques devraient chercher à comprendre comment ces avantages se concrétisent, comment ils varient selon les différents types de travail sur plateforme et comment ce type de travail peut soutenir l’intégration au marché du travail des groupes marginalisés.

Implications politiques

Bien que le travail sur plateforme représente actuellement un segment relativement restreint de la main-d’œuvre canadienne, il a connu une croissance rapide au cours des dernières années et devrait continuer à se développerLes décideurs politiques devraient donner la priorité au développement d’une base de connaissances solide et de données fiables pour mieux comprendre la nature évolutive du travail sur plateforme et ses implications pour l’emploi traditionnel.

Le travail sur plateforme englobe un large éventail de professions (par exemple, les chauffeurs Uber, les pigistes Upwork, les créateurs numériques Instagram, Dépop vendeurs), chacun ayant des effets distincts sur l’emploi et les conditions de travail. Il est essentiel que les décideurs politiques reconnaissent ce fait La diversité au-delà de la conformité fiscale et adapter les réglementations pour répondre aux défis et aux opportunités spécifiques associés à chaque forme de travail de plateforme.

La classification erronée potentielle des travailleurs des plateformes reste un problème important car ces travailleurs sont souvent classés comme des entrepreneurs indépendants plutôt que comme des employésLes décideurs politiques devraient envisager de mettre à jour les réglementations nationales en matière de protection de l’emploi afin de mieux traiter et corriger les erreurs de classification, garantissant ainsi un traitement équitable et des protections adéquates pour tous les travailleurs.

Recommandations politiques

Pour bien cerner les implications du travail sur plateforme, des évaluations fondées sur l’expérience plutôt que sur la théorie sont nécessaires pour fournir une vision précise de cette économie en expansion au Canada. Ces évaluations devraient aborder à la fois Aspects objectifs et subjectifs de la qualité de l’emploi et leurs effets sur les marchés du travail numériques et traditionnels. Les données actuelles se concentrent principalement sur les secteurs des VTC et de la livraison de repas. Des études plus complètes couvrant un éventail plus large de travail sur les plateformes sont nécessaires pour comprendre pleinement ses implications sur les indicateurs de qualité de l’emploi.

Il est également important que les décideurs politiques établissent des lignes directrices claires pour identifier le statut des travailleurs. par le degré de contrôle exercé par la programmation d’une plateforme Ceux qui sont véritablement des travailleurs indépendants jouissent d’une grande indépendance dans leur travail, tandis que d’autres se voient attribuer à tort le même statut mais sont fortement limités – et leur salaire affecté – par les calculs automatisés d’une plateforme.

Ces règles devraient exiger une gestion transparente, garantir l’équité et la portabilité des notes sur les différentes plateformes (par exemple, les avis sur les chauffeurs Uber et les hôtes Airbnb) et aborder les questions fiscales et réglementaires transfrontalières. Soutenir la négociation collective et étendre les protections en matière de santé et de sécurité au travail aux travailleurs des plateformes sont également des mesures essentielles. Toutes ces mesures renforceraient l’équité, la sécurité et le bien-être des travailleurs.

Le travail sur plateforme offre de la flexibilité, mais manque souvent de sécurité. concept de « flexicurité » Le Canada pourrait servir de modèle pour résoudre ce dilemme. En équilibrant les modalités de travail flexibles avec les possibilités de formation et les filets de sécurité sociale solides, y compris les allocations de chômage, le Canada pourrait améliorer la stabilité et le soutien des travailleurs des plateformes en atténuant les risques découlant de la volatilité des revenus et de l’insécurité de l’emploi.

Pour créer une économie de plateforme juste et inclusive, les parties prenantes doivent collaborer pour trouver un équilibre entre flexibilité et protection des travailleurs et recueillir des avis divers dans la prise de décision. Au lieu de traiter les entreprises de plateforme comme des adversaires et de risquer leur disparition de l’économie canadienne, nous devrions reconnaître que pour de nombreuses personnes, le travail sur plateforme est une option privilégiée, une source de revenus supplémentaire ou leur seul moyen de gagner leur vie.

Cet article a été publié pour la première fois sur Policy Options et est republié ici sous une licence Creative Commons.