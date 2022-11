L’essentiel sur les banques

Comme me l’a dit ici à la COP27 un ancien banquier qui avait l’habitude de faire des transactions énergétiques, les incitations financières se sont tournées vers les fossiles.

André : Les premiers engagements des banques à réduire le financement des combustibles fossiles n’ont, en vérité, jamais été une décision morale. C’était, à l’époque, une bonne affaire. Les clients, les investisseurs et les régulateurs récompensaient les entreprises axées sur le climat. Les banques recevaient plus d’affaires de clients partageant les mêmes idées : les grands fonds de pension, en particulier en Europe, achetaient leurs actions, faisant grimper leur prix, et les régulateurs les regardaient avec plus de bienveillance. C’était, dans l’ensemble, considéré comme un bon look pour se préoccuper du climat. Et ne soyons pas complètement cyniques – il y avait des employés et d’autres parties prenantes qui croyaient absolument qu’il fallait s’éloigner des combustibles fossiles.

Mais lorsque la Russie a commencé sa guerre contre l’Ukraine, les prix des combustibles fossiles ont grimpé en flèche, et plus encore, le débat a de nouveau changé : l’énergie est désormais considérée à travers le prisme de la sécurité nationale, de la douleur économique massive et du maintien des humains suffisamment au chaud en hiver pour qu’ils ne meurs pas.

Y a-t-il des raisons d’être optimiste ?

Somini: Il y a une autre façon de voir ce moment. Pendant des années, les banques ont financé beaucoup plus de projets de combustibles fossiles que de projets d’énergie renouvelable. Cela commence à changer.

Pour chaque dollar investi dans des projets de combustibles fossiles dans le monde, un dollar est investi dans les énergies renouvelables, principalement solaires. Ce n’est pas la trajectoire nécessaire pour rester dans des limites climatiques sûres. Mais c’est quelque chose.

Aujourd’hui, les dépenses consacrées aux énergies renouvelables et au stockage représentent la grande majorité des nouveaux investissements dans le secteur de l’électricité, selon l’Agence internationale de l’énergie.

André: Le nouveau « bon look » est devenu de soutenir les énergies fossiles, du moins à court terme. C’est peut-être un point de vue impopulaire, mais c’est largement devenu la sagesse conventionnelle parmi les chefs d’entreprise et les dirigeants politiques.