L’essentiel de l’horloge intelligente simple de Lenovo est à un nouveau bas de 30 $ sur Amazon

Si vous frappez toujours un réveil poussiéreux avec une cloche en laiton sur le dessus, sachez que les réveils sont devenus beaucoup plus intelligents, comme tout le reste. Lenovo fabrique une série d’horloges intelligentes comme la Horloge intelligente 2 et le Horloge intelligente Lenovo d’origine. La marque propose également une version plus simple de l’horloge intelligente avec uniquement les fonctionnalités essentielles. À l’heure actuelle, la version de deuxième génération du chez Amazon. C’est près de 60% de réduction sur son prix habituel et un nouveau plus bas historique pour lui. L’affaire est aussi.

Un complet affichage intelligent est probablement trop si vous ne cherchez qu’un réveil de table de chevet, mais le Smart Clock Essential de Lenovo a été conçu pour être un compagnon de chevet. Avec un écran LED net de 4 pouces, l’horloge intelligente Lenovo Essential vous permet de connaître l’heure, la température et l’humidité de la journée d’un simple coup d’œil. Avec un microphone intégré, il peut être utilisé pour définir des alarmes, des rappels et des minuteries, ainsi que pour diffuser de la musique, en utilisant uniquement le son de votre voix.

Il est alimenté par l’assistant vocal Alexa d’Amazon, c’est donc un excellent ajout si vous avez déjà une collection d’autres Appareils intelligents Alexa. Et contrairement à certains écrans intelligents, il n’a pas de caméra et est livré avec un commutateur de sourdine de micro intégré, vous pouvez donc vous sentir à l’aise de le laisser sur votre table de chevet. Il est disponible en rouge argile et bleu brumeux à ce tarif réduit aujourd’hui.