L’essence est moins chère aujourd’hui qu’il y a un an – et pourrait tomber en dessous de 3 $

Les prix de l’essence sont désormais moins chers aux États-Unis qu’ils ne l’étaient il y a un an, et le prix du gallon pourrait tomber en dessous de 3 dollars pour la plupart des Américains d’ici la fin de l’année.

Selon AAA, la moyenne nationale pour un gallon d’essence sans plomb était de 3,329 dollars jeudi, en dessous des 3,343 dollars il y a un an, avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’essence sans plomb était à un niveau record de 5,01 $ le gallon le 14 juin et est restée élevée tout au long de l’été et de l’automne.

Les prix de l’essence ont chuté de 15 cents le gallon la semaine dernière et sont en baisse par rapport à 3,80 $ le gallon il y a un mois.

“Pour les 55 prochains jours, cela semble bon pour les consommateurs mais moche pour les raffineurs”, a déclaré Tom Kloza, responsable mondial de l’analyse énergétique et co-fondateur d’OPIS, anciennement Oil Price Information Service. “Ils exploitent tellement les raffineries à cause de la pénurie de diesel qu’ils fabriquent trop d’essence. Nous avons environ 7% de retard sur l’année dernière en termes de demande.”

Kloza s’attend à voir l’essence en dessous de 3 $ le gallon pour la plupart des Américains, avant que les prix ne commencent à remonter lorsque les raffineurs commenceront à produire des mélanges d’été en février. “Vous ne pouvez tout simplement pas faire fonctionner des raffineries à ces tarifs élevés et produire trop d’essence pour l’été car il n’y a pas de place pour la mettre. Je pense que nous verrons les prix les plus bas de 2023 dans les 55 prochains jours”, a-t-il déclaré.

Patrick DeHaan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy, s’attend à ce que la moyenne nationale tombe en dessous de 3 dollars le gallon d’ici Noël, à moins d’un événement qui fait grimper les prix du pétrole. Même avec l’OPEP+ qui s’est engagée à réduire la production de 2 millions de barils par jour la semaine dernière, les prix du pétrole ont encore baissé.

Contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate se négociaient à 73,81 $ le baril jeudi matin et sont en baisse de 1,9 % pour l’année jusqu’à présent. DeHaan a déclaré qu’un joker pour le pétrole est le moment de la réouverture de l’économie chinoise, après les fermetures de Covid. Cela entraînerait une forte augmentation de la demande de pétrole et d’autres matières premières.

Mais pour l’instant, les prix de l’essence sont en baisse.

« 2,99 $ ressemble à une chaussure assez forte à ce stade. La question est de savoir si ce sera à 23 heures le 23 ou à 11 heures le 24 », a déclaré DeHaan. Les prix de l’essence varient d’une région à l’autre, avec une moyenne de 4,66 $ le gallon en Californie, mais déjà inférieure à 3 $ le gallon dans certains États, notamment le Texas, la Louisiane, le Tennessee, la Géorgie, le Mississippi, l’Arkansas et l’Alabama.

DeHaan a déclaré que le prix pourrait chuter à 2,75 dollars le gallon avant de recommencer à augmenter plus tard cet hiver. L’utilisation des raffineries était de plus de 95% la semaine dernière, un niveau inhabituellement élevé pour cette période de l’année, a ajouté DeHaan.

“Les stocks d’essence ont connu une augmentation massive. Cela va probablement fournir aux raffineurs un peu de munitions pour ralentir les choses”, a déclaré DeHaan.

Kloza a déclaré que les États-Unis disposaient actuellement de 26 jours d’approvisionnement, ce qui est plus que suffisant avec la baisse de la demande à une moyenne sur quatre semaines de 8,4 millions de barils par jour.

Les stocks de diesel ont également augmenté, ce qui pourrait contribuer à faire baisser les prix. Le prix moyen du diesel était de 5,03 $ le gallon, contre 5,81 $ en juin. Le diesel est rare dans le monde parce que la Russie était un grand exportateur de pétrole et de carburant vers l’Europe. En conséquence, la baisse du prix du diesel a été beaucoup moins prononcée et son prix est loin de la moyenne de 3,61 $ le gallon qu’il y a un an.

Avant l’invasion de l’Ukraine, la Russie exportait 2,4 millions de barils par jour de produits pétroliers raffinés, dont plus de 1,1 million de barils par jour de diesel, selon Bank of America. Environ la moitié des produits raffinés sont allés en Europe.

DeHaan s’attend à ce que le diesel tombe éventuellement en dessous de 4 $. “Je pense que le diesel pourrait tomber dans les 3 dollars”, a-t-il déclaré. “C’est le facteur le plus important en ce moment dans l’inflation… L’essence est maintenant inférieure à son niveau d’il y a un an. L’essence a été déflationniste. Le diesel pourrait perdre encore 1 à 1,50 dollar le gallon”, a-t-il déclaré.