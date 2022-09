L’essence atteint un niveau sans précédent de 2,399 $ le litre dans certaines parties de la région métropolitaine de Vancouver – Kelowna Capital News

Le prix de l’essence a atteint un nouveau sommet dans certaines parties de la région métropolitaine de Vancouver jeudi (29 septembre).

Les conducteurs qui font le plein aux stations de Port Coquitlam, New Westminster, Richmond et ailleurs paieront désormais 2,399 $ le litre de carburant ordinaire.

Et les choses ne peuvent qu’empirer. Le site Web de prévision et de suivi des prix Gas Wizard prévoit un autre bond à 2,419 $ le litre d’ici vendredi.

Les choses semblent être légèrement meilleures dans le Grand Victoria jusqu’à présent, avec le prix le plus élevé signalé sur le site Web de suivi GasBuddy jeudi matin à 2,299 $ le litre. Là aussi, Gas Wizard prédit un bond à 2,419 $.

Ailleurs dans la province, on s’attend à ce que les choses demeurent juste sous la barre des 2 $ le litre. Selon Gas Wizard, d’ici vendredi, les conducteurs de Kelowna et de Kamloops verront des prix d’environ 1,929 $ le litre. On s’attend à ce que ceux de Prince George paient encore moins à 1,899 $ le litre.

Comparativement aux autres grandes villes canadiennes, les prix de l’essence à Vancouver sont, comme d’habitude, de loin les plus élevés. À Toronto, Gas Wizard affirme que le prix le plus élevé à la pompe est de 1,539 $ le litre. À Montréal, c’est 1,689 $, à Calgary, c’est 1,499 $, à Halifax, c’est 1,525 $ et à Regina, c’est 1,759 $.

Prix ​​​​de l’essenceMetro Vancouver