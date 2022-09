L’essence allemande et les prix des transports bondissent à mesure que les subventions expirent

Le plus grand club automobile d’Allemagne, l’ADAC, a déclaré que les premières estimations indiquaient que le prix moyen d’un litre de super E10 était d’environ 0,25 euro (0,25 $) plus élevé le matin que la veille. Le carburant diesel était environ 0,10 euro (0,10 $) plus cher, a-t-il déclaré.

Le billet de transport public à prix réduit, utilisable sur tous les bus et trains locaux et régionaux, a été salué comme un succès particulier pour avoir permis à des millions de personnes de voyager à moindre coût dans le pays, tout en économisant environ 1,8 million de tonnes métriques d’émissions de dioxyde de carbone.

Le gouvernement tente d’encourager les consommateurs et les entreprises à économiser l’énergie de toutes les manières possibles pour éviter une pénurie pendant les mois d’hiver, après que la Russie a fortement réduit les flux de gaz naturel vers l’Allemagne. Il a récemment annoncé que les températures seront abaissées dans les bureaux publics cet hiver et que l’éclairage des publicités dans les rues devra être éteint la nuit.

L’Allemagne utilise environ 90 milliards de mètres cubes (bcm) de gaz naturel par an. L’année dernière, plus de la moitié de cette somme provenait de Russie, principalement via le gazoduc Nord Stream 1.

Le ministre de l’Economie, Robert Habeck, a déclaré que cinq terminaux gaziers flottants loués par le gouvernement et deux autres projets privés auraient une capacité combinée allant jusqu’à 30 milliards de m3 de gaz une fois achevés. En plus de cela, les pipelines de pays européens amis tels que la Norvège et la Belgique fournissent des flux réguliers, tandis que la France et les Pays-Bas ajouteront de nouveaux approvisionnements dans les mois à venir, a-t-il déclaré.