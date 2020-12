Un essai majeur sur des anticoagulants à haute dose chez des patients atteints de Covid-19 gravement malades hospitalisés est temporairement interrompu car il ne semble y avoir aucun avantage au traitement et il peut y avoir des dommages, ont annoncé mardi les dirigeants du procès. Le comité de surveillance indépendant qui a demandé la suspension du procès n’a pas annoncé les dommages possibles qu’il avait constatés. On sait que des doses élevées d’anticoagulants provoquent des saignements incontrôlables – dans des endroits y compris à l’intérieur du crâne, ce qui peut être très dangereux. Les dirigeants de l’essai tentent de toute urgence de faire passer le mot que l’essai a été suspendu, car certains hôpitaux mettent toujours agressivement leurs patients en soins intensifs sous des doses élevées d’anticoagulants, convaincus que les avantages l’emportent sur les risques, alors que l’inverse peut être vrai. «Nous devons largement annoncer cette pause dans l’essai en raison du risque de préjudice», a déclaré le Dr Matthew D. Neal, chirurgien et spécialiste des soins intensifs au Centre médical de l’Université de Pittsburgh qui dirige l’une des nombreuses équipes du procès.

Les équipes de l’essai, qui a recruté environ 3000 patients dans plusieurs pays, examineront de près les données pour voir si le recrutement dans la branche de l’essai axée sur les patients hospitalisés gravement malades peut recommencer. Covid-19 est largement connu pour provoquer des amas de petits caillots sanguins qui peuvent bloquer les capillaires et endommager les poumons, les reins, le cœur, le cerveau ou d’autres organes et même les doigts et les orteils. De faibles doses d’anticoagulants sont régulièrement administrées aux patients hospitalisés de Covid-19 dès leur admission, a déclaré le Dr Neal. La branche de l’essai qui administre des doses élevées d’anticoagulants à des patients qui ne sont que modérément malades se poursuivra. Les patients modérément malades comprennent généralement ceux qui reçoivent de l’oxygène mais qui ne sont pas en soins intensifs, ni sous ventilateurs ou en danger de défaillance d’autres organes, tels que les reins. En octobre, une étude observationnelle dans The Journal of the American College of Cardiology a révélé que les patients hospitalisés de Covid-19 qui ont reçu des anticoagulants ont fait beaucoup mieux que ceux qui n’en ont pas. Dans cette étude, il y avait peu de différence dans les résultats ou les effets secondaires négatifs entre ceux qui ont reçu des doses faibles ou élevées.

En partie à cause de cette étude, de nombreux médecins ont supposé que, si une certaine quantité d’anticoagulant était bonne pour la plupart des patients, les patients les plus malades devraient recevoir les doses les plus élevées, a déclaré le Dr Jeffrey S.Berger, directeur du Center for the Prevention of Cardiovascular. Maladie à la faculté de médecine de l’Université de New York et un autre chercheur principal dans l’essai suspendu. L’épidémie de coronavirus › Mis à jour 21 décembre 2020 à 18 h 49 HE Un scientifique de Floride a poursuivi les forces de l’ordre dans une bataille en cours sur les données Covid-19.

Le Vatican dit qu’il est « moralement acceptable » d’obtenir un vaccin lié au tissu fœtal.

Alors que le monde essaie de contenir une nouvelle souche du virus, des questions se posent sur la mesure dans laquelle elle s’est déjà propagée. «Espérons que ce sera humiliant», a déclaré le Dr Berger à propos des nouvelles preuves selon lesquelles de fortes doses pourraient être nocives. «Cela nous aide à réaliser que nous n’avons pas toutes les réponses.»

Les anticoagulants sont connus pour provoquer des saignements sous la peau et dans le tractus gastro-intestinal, et des plaies qui ne guérissent pas lorsque la peau est percée. Les saignements à l’intérieur du crâne sont rares mais peuvent causer des lésions cérébrales permanentes ou la mort, a noté le Dr Berger. Le Dr Neal a déclaré qu’il avait traité des victimes de Covid «avec des problèmes des deux extrémités du spectre: des patients avec des caillots sanguins et des patients avec des saignements». L’un des objectifs de l’essai, a déclaré le Dr Neal, était de déterminer quels patients étaient les plus susceptibles de bénéficier d’anticoagulants. Les patients sont souvent testés pour D-dimère, un produit de dégradation des caillots sanguins, et pour Protéine C-réactive, un marqueur de l’inflammation, qui peut accompagner la coagulation. Il serait utile de savoir, a déclaré le Dr Neal, si ces tests pourraient prédire avec précision quels patients seraient les plus aidés par des doses élevées d’anticoagulants.