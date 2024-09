L’essai PRINCE met en évidence la détection précoce de la progression du cancer de la prostate grâce au PET-CT PSMA

Zach Klaassen : Bonjour, je m’appelle Zach Klaassen. Je suis urologue-oncologue au Georgia Cancer Center à Augusta, en Géorgie. Je suis ravi d’être rejoint par le Dr Michael Hofman, médecin spécialiste en médecine nucléaire au Peter MacCallum Cancer Center à Melbourne, en Australie. Michael, merci beaucoup d’être à nouveau parmi nous aujourd’hui.

Michel Hofman : Ravi d’être à nouveau avec toi, Zach.

Zach Klaassen : Nous allons donc discuter de certaines données intéressantes que vous avez présentées à l’ESMO, en examinant le groupe de travail sur le cancer de la prostate et le PET-CT PSMA, une sorte d’évaluation de la réponse en série. Alors, peut-être pourriez-vous nous expliquer un peu comment ce projet et cette étude ont été mis en place.

Michel Hofman : Oui, bien sûr. Il s’agit du PCWG, qui signifie Prostate Cancer Clinical Trials Working Group (Groupe de travail sur les essais cliniques sur le cancer de la prostate), que beaucoup de personnes dans le domaine des essais cliniques connaissent. Mais en dehors de cela, les gens ne sont pas vraiment familiers avec ce groupe. Il s’agit d’un ensemble de lignes directrices consensuelles qui ont été élaborées autour de critères d’évaluation d’imagerie, en particulier la tomodensitométrie et la scintigraphie osseuse. Elles sont utilisées dans presque tous les essais cliniques qui ont conduit à un produit approuvé par la FDA au cours des dernières années. Actuellement, ce groupe utilise la tomodensitométrie RECIST, généralement toutes les 12 semaines environ, combinée à une scintigraphie osseuse. Et ce que les deux et trois groupes de travail ont fait, c’est établir une scintigraphie osseuse comme biomarqueur reproductible pour définir la survie sans progression radiographique. C’est important car le cancer de la prostate se propage souvent aux os, et vous ne pouvez pas vraiment évaluer l’os sur la tomodensitométrie. Cependant, il y a eu une évolution vers la TEP-TDM PSMA, en particulier dans des pays comme l’Australie, d’où je viens. Mais cela s’est maintenant vraiment répandu dans le monde entier.

Dans l’autre moitié de mon travail, je fais beaucoup de scintigraphies osseuses, comme nous le faisons en tant que médecins nucléaires, et nous connaissons les limites de ces examens. Tout d’abord, ils ne sont pas très utiles aux patients. C’est une procédure qui dure quatre à cinq heures. Le patient arrive, reçoit une injection de l’agent de scintigraphie osseuse, attend quatre heures, puis l’examen pour une scintigraphie osseuse du corps entier peut prendre une demi-heure. C’est un examen assez long. Ensuite, il revient généralement un autre jour pour un scanner. Je ne pense donc pas que nous nous rendions compte de l’impact que cela a sur le temps passé par le patient. Comparez cela avec un PET-CT PSMA, qui intègre le scanner dans le PET-CT. Il peut être administré avec un produit de contraste, et tout cela peut être réalisé en moins de 20 minutes, assez facilement. Même en moins de 10 minutes sur un appareil PET-CT de nouvelle génération.

Il s’agit donc d’un bien meilleur flux de travail pour nos patients. Ils viennent et passent un seul examen. Mais plus important encore que le simple flux de travail du patient est la fiabilité de l’examen. Et nous avons tous des difficultés avec les scintigraphies osseuses. Elles sont un peu non spécifiques. Vous examinez la réaction de l’os au cancer, plutôt que le cancer lui-même. Alors que le PSMA image la tumeur elle-même. Cependant, à ce jour, nous n’avons pas de critères standardisés sur ce qui définit la progression sur un PET PSMA par rapport à la réponse. L’objectif de cette recherche est donc vraiment de concevoir des critères standardisés, afin que chaque personne qui rapporte un examen dans n’importe quel centre puisse arriver à la même réponse.

Zach Klaassen : Non, c’est une excellente introduction. Je pense que c’est très opportun, n’est-ce pas ? Je veux dire, nous utilisons les scanners PSMA PET depuis toujours en Australie et certainement depuis la dernière décennie aux États-Unis et dans le reste du monde. Alors, parlez-nous de la conception de l’étude pour les données que vous avez présentées à l’ESMO, en particulier en examinant la base de données PRINCE pour cette évaluation initiale.

Michel Hofman : Oui, donc il s’agissait en fait de commencer par un travail préliminaire. Nous avons eu de nombreuses réunions au cours des deux dernières années, dirigées par Mike Morris, Howard Scher et le reste du comité du groupe de travail sur le cancer de la prostate, pour élaborer des critères. Et cela a également impliqué des réunions avec la FDA. Nous avons donc élaboré des critères, puis nous avons eu besoin d’un ensemble de données. L’un des ensembles de données qui intègre un PET-CT PSMA classique était notre essai PRINCE. Il s’agissait de l’essai du Lutetium PSMA-617, en Australie, associé au Pembrolizumab.

Mais l’essai en lui-même n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est que nous avons eu des tomodensitométries osseuses en série, PCWG3, puis nous avons ajouté un PET-CT PSMA. Cependant, ce PET-CT a été simplement collecté, il n’a pas changé la prise en charge du patient. Il est donc idéal de comparer un nouveau critère et de voir comment il se compare à la tomodensitométrie osseuse.

Quelques principes sur la façon dont nous l’avons interprété. Nous voulions quelque chose de simple. Il s’agit d’un critère visuel. Pour le PCWG3, nous utilisons quelque chose de vraiment simple. Nous disons que s’il y a deux nouvelles lésions sur une scintigraphie osseuse, cela peut être une progression. Et si cela se voit à nouveau sur le scanner suivant, alors c’est une progression confirmée. N’importe qui peut utiliser ce critère. Pour le PET-CT PSMA, nous avons plus de nuances car, comme vous le savez, sur le PET scan, nous avons des biomarqueurs quantitatifs, les SUV, nous pouvons quantifier toutes les tumeurs. Mais nous y avons longuement réfléchi et nous ne pensions pas que ces biomarqueurs quantitatifs étaient encore prêts à être utilisés. Et nous voulions quelque chose qu’un radiologue communautaire, un spécialiste de l’imagerie ou même un oncologue médical puisse regarder le scanner et dire s’il s’agit d’une progression ou non. Nous avons donc adopté une philosophie similaire à celle du PCWG3. À savoir que vous devriez avoir de nouvelles lésions ou que les lésions devraient disparaître si vous avez une réponse.

Nous avons donc ouvert une nouvelle catégorie, car avec la scintigraphie osseuse, il n’y a que deux catégories : progression et absence de progression. Nous ne définissons pas réellement la réponse sur une scintigraphie osseuse. Cependant, avec la TEP-TDM PSMA, puisque nous réalisons une imagerie de la tumeur, nous avons dit que oui, nous pouvons définir une réponse. Donc, si tout disparaît, nous pouvons définir une réponse complète. Nous ouvrons donc maintenant une catégorie de réponse pour la composante de l’élément osseux, ainsi que pour la progression. Il faut donc avoir de nouvelles lésions ou une disparition de lésions. Nous ne prenons pas en compte les changements d’intensité sous quelque forme que ce soit, qu’ils soient SUV ou visuels. Cela ne définira pas une progression ou une réponse.

Cependant, nous savons que les biomarqueurs quantitatifs PET seront très utiles. Nous disons donc que si vous faites un essai clinique, vous devriez essayer de collecter de manière centralisée toutes les données d’imagerie afin que nous puissions faire des biomarqueurs quantitatifs et essayer de trouver des méthodes validées. Mais cela va vraiment être un travail pour l’avenir. Et certains algorithmes d’apprentissage profond pourraient également nous aider dans ce domaine. Donc, dans cet essai, la première chose que nous voulions faire était de définir la concordance des rapporteurs. Avec les nouveaux critères, les nouvelles lésions ou la disparition des lésions, différents experts peuvent-ils arriver à la même réponse ?

Ainsi, dans l’essai PRINCE, un petit ensemble de données, seulement 36 patients, mais avec des scintigraphies osseuses PSMA PET-CT appariées en série, soit en fait 142 scintigraphies appariées, et nous avons également inclus les mesures CT pour RECIST, et nous avons examiné la concordance des rapporteurs. Et c’était substantiel. Si nous avons considéré chaque catégorie comme réponse complète, réponse partielle, maladie stable, progression, avec un kappa de 0,7. Et si nous avons considéré uniquement la progression ou l’absence de progression, plus binaire, alors il y avait une concordance presque parfaite entre les cinq examinateurs, avec un kappa de 0,9.

C’est donc encourageant. Cela nous indique que les examens PET-CT PSMA peuvent être reproductibles, que nous pouvons tous suivre de nouveaux critères. J’hésite à dire, en tant que personne qui rapporte également des scintigraphies osseuses, que lorsque cela va se développer à l’avenir, je l’espère, ce sera plus reproductible. Nous avons parfois beaucoup de mal avec une scintigraphie osseuse. S’agit-il d’une nouvelle lésion ? S’agit-il d’une fracture ? Cela peut vraiment être très délicat.

Ensuite, nous avons examiné si le niveau de réponse était corrélé avec le groupe de travail 3 sur le cancer de la prostate. Nous avons constaté que, lorsque vous ajoutez le PET-CT PSMA, vous définissez généralement la progression un peu plus tôt. Ce n’est pas inattendu. Et contrairement au PCWG3, nous avons toujours exigé une confirmation à ce deuxième point dans le temps. Donc, si votre premier examen montrait, disons, deux nouvelles lésions, qui ne définissaient pas la progression, nous voulions que cela soit répété. Mais si plus tard, vous en étiez à votre quatrième PET-CT PSMA et que vous aviez ensuite de nouvelles lésions, nous n’avons pas exigé de progression. C’est différent du PCWG3, qui nécessite toujours un examen de confirmation.

Nous avons donc défini la progression plus tôt et nous l’avons ensuite corrélée à la survie globale, car nous disposons des données de survie globale après cet essai. Et le PCWG3, ainsi que le PET-CT PSMA sans scintigraphie osseuse, ont également été corrélés à la survie globale. En fait, la corrélation était un peu plus étroite pour le PET-CT PSMA, ce qui était encourageant. Mais ce n’était pas statistiquement significatif, il s’agit d’un petit ensemble de données, il s’agit donc d’un travail vraiment préliminaire. Mais il semble que les résultats soient au moins aussi bons, voire meilleurs à mes yeux, mais nous ne pouvons pas encore le dire.

Zach Klaassen : Excellent. C’est une excellente répartition des données. Merci pour cela. Il semble donc que nous ayons une excellente variabilité entre les cinq lecteurs pour la progression et des données intéressantes sur la progression et la survie globale, et la réponse continuera certainement à se développer. Alors, comment voyez-vous chacun de ces éléments, en quelque sorte, à l’avenir, en termes de travail supplémentaire, de validation externe supplémentaire ? Quelles sont les prochaines étapes ?

Michel Hofman : Oui, il faut dire que l’utilisation du PET-CT PSMA comme critère de réponse suscite certaines inquiétudes. Et cela est lié à sa sensibilité accrue. On craint qu’il soit peut-être trop sensible. Oui, il pourrait nous donner la bonne réponse, mais si nous retirons les patients… C’est particulièrement vrai pour les essais cliniques. Si nous retirons un patient du traitement prématurément, simplement parce qu’il y a une nouvelle lésion sur le PET scan, c’est peut-être trop sensible. Nous en sommes donc conscients et le comité a continué à se réunir plusieurs fois après ce travail, et nous continuons à affiner les critères. Mike Morris dirige cet effort et nous espérons avoir des critères définitifs avec un manuscrit bientôt. Cela définira un nouveau paysage. Mais nous reconnaissons qu’il reste beaucoup de travail à faire pour valider cela. C’est une chose d’avoir des critères pour montrer que, oui, cinq lecteurs peuvent être d’accord entre eux, mais c’en est une autre de montrer que c’est robuste et que c’est corrélé à la survie globale et que nous pouvons croire que ces données changent la prise en charge des patients.

Nous sommes également conscients qu’il n’existe pas beaucoup de données d’essais cliniques avec des PET-CT PSMA effectuées toutes les huit à douze semaines de la même manière. Nous prévoyons donc de collecter des données provenant de nombreux essais, en accord avec les conseils de la FDA. Il peut s’agir d’une proportion d’essais, dans lesquels une proportion de patients ont subi régulièrement des PET-CT PSMA. Si nous combinons les données des patients de cinq ou six essais cliniques, de sorte que nous ayons plusieurs centaines de patients ayant subi des PET-CT PSMA en série, nous pensons pouvoir valider cela.

Et cela revient en fait à répéter le travail que Mike Morris et d’autres ont fait avec la scintigraphie osseuse. Cela a été fait, c’était un exercice laborieux pour valider cette scintigraphie osseuse deux plus deux. Nous voulons faire la même chose avec le PET-CT PSMA. Donc, lorsque ces critères seront connus, nous ne voulons pas que les gens agissent immédiatement. Mais nous voulons encourager l’industrie et les universitaires, les essais de groupe coopératifs, à intégrer le PET-CT PSMA dans l’essai afin que nous puissions collecter les données et effectuer la validation. Et puis, espérons-le, dans un avenir pas trop lointain, nous pourrons nous débarrasser de la scintigraphie osseuse et avoir un guichet unique, qui sera le PET-CT PSMA avec contraste. Et je tiens également à souligner que le « avec contraste » est nécessaire car nous savons tous qu’il existe des lésions PSMA-négatives qui pourraient être une métastase hépatique qui se développe sur le CT, qui n’est pas PSMA-positive. C’est clairement une progression. Donc, ce critère, même dans ce travail, nous avons pris les résultats du PET PSMA mais au lieu de la scintigraphie osseuse, nous l’avons ajouté aux résultats RECIST du CT avec contraste.

Zach Klaassen : Excellent. Vous avez certainement un groupe mondial d’experts qui a mis tout cela au point. Félicitations pour ce travail préliminaire. Peut-être juste quelques points à retenir pour nos auditeurs d’aujourd’hui.

Michel Hofman : Oui, je pense que les points à retenir sont que la concordance pour le PET-CT PSMA dans ce travail préliminaire est très bonne. C’est presque parfait si l’on considère la progression par rapport à la non-progression. C’est un marqueur que les images ont un bon contraste tumeur-arrière-plan. Les nouveaux critères ont détecté la progression plus tôt que le groupe de travail 3 sur le cancer de la prostate, mais cela reste bien corrélé avec la survie globale. C’est un projet en cours. Les critères définitifs devraient être publiés sous peu. Et puis, le vrai travail commence lorsque nous rassemblons tous ces ensembles de données du monde entier et essayons de valider ces critères.

Zach Klaassen : Merveilleux. Merci beaucoup, comme toujours, pour votre temps et votre expertise, Michael. Et merci encore d’avoir partagé ces données avec nos auditeurs.

Michel Hofman : Avec plaisir. Merci d’avoir couvert ce sujet sur UroToday.