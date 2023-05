L’essai gratuit MLS Season Pass fait ses débuts sur Apple TV

La Major League Soccer et Apple TV ont lancé un essai gratuit d’un mois pour MLS Season Pass. Cela donnera aux fans de football l’occasion de tester le service d’abonnement au streaming.

L’essai gratuit d’un mois est disponible jusqu’au 31 octobre 2023. Après la fin de l’essai gratuit, le Season Pass MLS se renouvelle au tarif mensuel de 14,99 $ jusqu’à annulation. L’essai gratuit d’Apple est disponible pour les clients nouveaux et qualifiés. Notez que vous devrez utiliser votre identifiant Apple ID.

La décision de MLS et d’Apple d’offrir un essai gratuit d’un mois est un pas dans la bonne direction. À notre avis, c’est un aveu que MLS Season Pass n’a pas généré le nombre d’abonnés attendus par la Major League Soccer. Mais c’est aussi une sage décision puisque de nombreux fans de football ont peut-être été découragés de s’inscrire pour 14,99 $ par mois (ou 99 $/an) sans avoir vu comment fonctionne l’abonnement au streaming.

Comment obtenir l’essai gratuit du Season Pass MLS

Pour obtenir votre mois gratuit, vous devez cliquez sur le lien suivant: Obtenez un cadeau MLS

Vous pouvez regarder tous les matchs MLS avec MLS Season Pass sur Apple TV. Alors vérifiez-le vous-même et commencez à regarder aujourd’hui avec autant de jeux parmi lesquels choisir.

L’offre se termine le 31 octobre 2023, vous pouvez donc activer l’essai gratuit d’un mois à tout moment d’ici là.

À ce jour, Apple et MLS ont été réticents à publier des mesures sur la performance de MLS Season Pass. L’accord de streaming exclusif de cette année entre Apple TV et la Major League Soccer est le premier d’un accord mondial de 10 ans. Ce faisant, il n’y a pas de coupures de courant. De plus, la plupart des matchs sont diffusés à 19 h 30 le samedi soir, ce qui permet aux fans de savoir plus facilement quand se connecter.

Le programme vitrine de MLS Season Pass est MLS 360son émission capricieuse qui permet aux téléspectateurs de regarder des matchs de toute la ligue.