L’essai Fortnite d’Apple se termine par des questions pointues et un toast à Popeyes

Tim Cook a pris la parole pour la première fois en tant que directeur général d’Apple. Le créateur milliardaire de l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde a accompagné un juge fédéral dans une visite guidée du soi-disant métaverse. Et les avocats masqués se sont demandé si une banane anthropomorphe sans pantalon était approprié de montrer devant la cour fédérale.

L’affaire portait sur la façon dont Apple exerce le contrôle sur l’iPhone App Store pour facturer sa commission sur les ventes d’applications. Les entreprises, grandes et petites, ont fait valoir que les frais montrent qu’Apple abuse de sa position dominante, tandis qu’Apple a répondu que sa réduction des ventes contribuait à financer les efforts visant à protéger les iPhones. Les régulateurs et les législateurs se sont concentrés sur la question, ce qui en fait le centre des plaintes antitrust contre l’entreprise.

Pour poursuivre Apple, Epic a épargné peu de frais. Le fabricant de jeux, basé à Cary, en Caroline du Nord, a sacrifié un produit précieux lorsque Apple a retiré l’application iPhone Fortnite – qui avait généré plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires – depuis l’App Store. Epic a également dépensé des millions de dollars en avocats, économistes et témoins experts. Pourtant, il a tout de même commencé le procès désavantagé car les lois antitrust ont tendance à favoriser les accusés, selon des experts juridiques qui ont suivi l’affaire.

Le procès d’Epic était le plus gros test à ce jour de ces affirmations – et le meilleur choix pour les développeurs d’applications qui souhaitent affaiblir l’emprise d’Apple sur le marché des applications iPhone. Tim Sweeney, directeur général d’Epic et antagoniste de longue date des grandes entreprises technologiques, a déclaré qu’il «se battait pour des plates-formes ouvertes et des changements de politique bénéficiant également à tous les développeurs».

«Le nombre de 30 pour cent est là depuis le début. Et s’il y avait une réelle concurrence, ce nombre bougerait. Et ce n’est pas le cas », a-t-elle déclaré à propos de la commission d’Apple sur les ventes d’applications. Elle a également déclaré qu’il était anticoncurrentiel pour Apple d’interdire aux entreprises de dire aux clients qu’elles pouvaient acheter des articles en dehors des applications iPhone.

Tout au long du procès, des avocats, des investisseurs et des journalistes ont analysé les commentaires et les questions du juge Gonzalez Rogers à la recherche d’indices sur sa réflexion. Lorsque Epic a amené ses témoins à la barre, elle a semblé à certains moments sympathiser avec les arguments d’Apple. Mais l’angle de ses questions a changé lorsque Apple a présenté ses témoins, dont M. Cook, la semaine dernière.

La juge a déclaré qu’elle s’attend à ce que sa décision fasse l’objet d’un appel devant la Cour d’appel américaine du neuvième circuit. En cas d’appel, un comité de trois juges de ce tribunal pourrait revoir sa décision. Apple ou Epic pourraient alors essayer de faire appel de cette décision devant la Cour suprême des États-Unis.

Si le juge Gonzalez Rogers se range du côté d’Epic, Apple chercherait très probablement à empêcher sa décision de prendre effet jusqu’à ce que la cour d’appel intervienne, et elle serait probablement ouverte à cette demande, a déclaré M. Kesselman, l’avocat antitrust. Les tribunaux hésitent généralement à imposer des changements aux entreprises qui pourraient ensuite être annulés en appel, a-t-il déclaré, et il était donc probable que toute modification de l’App Store pourrait prendre des années à arriver.

Une victoire pour Epic serait toujours un coup de pouce pour la lutte antitrust plus large contre Apple. Le ministère de la Justice enquête sur le contrôle d’Apple sur son App Store, et certains législateurs fédéraux ont déclaré que les magasins d’applications étaient un monopole et mûr pour une solution législative. Apple fait également face à deux autres poursuites fédérales concernant les frais de ses applications – l’une des consommateurs et l’autre des développeurs – qui recherchent toutes deux le statut de recours collectif. Le juge Gonzalez Rogers devrait également entendre ces affaires.

De même, une victoire d’Apple pourrait réduire ces défis. Les régulateurs pourraient hésiter à poursuivre une affaire contre Apple qui a déjà été rejetée par un juge fédéral.

Le juge Gonzalez Rogers peut également rendre une décision qui ne rend aucune entreprise heureuse. Alors qu’Epic souhaite pouvoir héberger sa propre boutique d’applications sur les iPhones et qu’Apple souhaite continuer à fonctionner comme il le fait depuis des années, elle pourrait commander des modifications plus petites.

L’ancien président Barack Obama a nommé le juge Gonzalez Rogers, 56 ans, à la Cour fédérale en 2011. Compte tenu de sa base à Oakland, ses affaires ont souvent été liées à l’industrie de la technologie, et elle a supervisé au moins deux affaires antérieures impliquant Apple. Dans les deux cas, Apple a gagné.

Elle a conclu le procès de lundi en remerciant les avocats et le personnel du tribunal, qui ont principalement utilisé des masques et des écrans faciaux pendant la procédure. Il y a des mois, dans les affres de la pandémie de coronavirus, il n’était pas clair si le procès pouvait se tenir en personne, mais le juge Gonzalez Rogers a décidé qu’il s’agissait d’une affaire suffisamment importante et a ordonné des règles spéciales pour minimiser les risques pour la santé, y compris des limites sur le nombre de les gens au tribunal.