L’essai d’une semaine de travail plus courte en Islande a été salué comme un succès retentissant

Un essai de longue durée d’une semaine de travail plus courte en Islande a été salué comme un « succès écrasant », car la grande majorité des travailleurs du pays ont depuis obtenu des contrats pour réduire leurs heures.

UNE rapport analyser l’impact du procès ont constaté qu’en juin 2021, quelque 170 200 membres syndicaux de la population active islandaise de 196 700 étaient désormais couverts par des contrats à durée de travail plus courte.

Cela signifie que 86 % des travailleurs étaient désormais soit sous contrat à horaire réduit, soit disposaient de « nouveaux mécanismes leur permettant de négocier des horaires plus courts sur leur lieu de travail », selon le rapport publié dimanche par le groupe de réflexion Autonomy et l’organisme de recherche Association for Durabilité et démocratie (Alda) en Islande.

L’Islande a mené deux essais à grande échelle entre 2015 et 2019, réduisant les semaines de travail à entre 35 et 36 heures contre 40 heures pour beaucoup, sans réduction de salaire. Les procès, qui ont finalement inclus 2 500 travailleurs, ont été initiés par le conseil de la capitale islandaise de Reykjavik et le gouvernement national du pays.

Les essais portaient sur des travailleurs normaux de 9 à 5, ainsi que sur des horaires de travail non standard, et se sont déroulés dans divers lieux de travail tels que des bureaux, des garderies, des prestataires de services sociaux et des hôpitaux.

À la suite du procès, les syndicats islandais et leurs confédérations ont obtenu des réductions permanentes des heures de travail pour des dizaines de milliers de membres à travers le pays.

L’analyse des résultats par Autonomy et Alda a révélé qu’une réduction des heures de travail maintenait ou augmentait la productivité.

Will Stronge, directeur de la recherche chez Autonomy, a déclaré que l’étude montrait que « le plus grand essai jamais réalisé au monde d’une semaine de travail plus courte dans le secteur public était à tous égards un succès retentissant ».

« Cela montre que le secteur public est mûr pour être un pionnier des semaines de travail plus courtes – et des leçons peuvent être tirées pour d’autres gouvernements », a-t-il déclaré.

Des données ont été collectées tout au long des essais, mesurant des indicateurs tels que le bien-être, la performance et l’équilibre travail-vie personnelle.

Les résultats ont indiqué une amélioration du bien-être et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des travailleurs, car les gens trouvaient plus facile de faire les courses ménagères et de prendre plus de temps pour eux, par exemple. Le rapport a également noté que les hommes ont assumé plus de responsabilités à la maison après le début du procès, ce qui a contribué à réduire le stress à la maison.

Autonomy et Alda ont déclaré dans leur rapport que « la capacité de s’appuyer sur les preuves des essais existants d’une » semaine de quatre jours « ou de programmes similaires deviendra de plus en plus importante pour les travailleurs, les organisations et les politiciens de soutien ».

En effet, l’Espagne s’apprête à tester une semaine de quatre jours, tandis que d’autres pays comme le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Finlande ont également manifesté leur intérêt pour le concept.

