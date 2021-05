L’essai d’une adolescente à Harvard sur la perte de sa mère à cause du cancer lui vaut la place, Ineternet ému aux larmes

La lettre d’admission touchante d’une jeune fille de 18 ans à l’Université Harvard au sujet de la perte d’un parent s’est méritée une place dans le prestigieux collège américain.

Abigail Mack du Massachusetts a perdu sa mère du cancer, et dans l’essai d’admission désormais viral publié sur TikTok, elle a expliqué pourquoi elle déteste la lettre « s » et l’histoire qui la sous-tend a fait ressentir aux internautes des sentiments pour l’adolescente.

La jeune femme de 18 ans, dans sa lettre, a déclaré que bien qu’il y ait 164 777 mots qui ont un «s», elle ne lutte qu’avec un seul parent.

«J’avais deux parents, mais maintenant j’en ai un, et le ‘s’ in ‘parents’ ne va nulle part», a écrit Abigail, qui hurle sur le fait qu’il n’y a pas un seul jour sans qu’on lui rappelle de sa perte, et pendant que ses amis mangent avec leurs parents, elle a juste un parent avec qui manger.

Selon LadBible, expliquant plus en détail sa parodie, la jeune fille de 18 ans a déclaré: «Au moment où j’écris cet essai, il y a une ligne bleue sous le mot« parent »qui me dit de vérifier ma grammaire; même Grammarly suppose que je devrais avoir des parents, mais le cancer n’écoute pas les suggestions d’édition. «

La vidéo TikTok a recueilli des millions de vues depuis sa mise en ligne.

La lettre émouvante a gagné le cœur des autorités de Harvard qui ont accepté son essai d’admission rempli de détermination et de passion.

Non seulement le conseil des admissions de Harvard, mais Internet a également salué la volonté et la persévérance de la jeune fille de 18 ans, et peu ont même affirmé que l’université aurait de la chance d’avoir un écrivain comme elle.

Abigail s’est ensuite rendue sur Instagram pour confirmer la nouvelle de son admission à Harvard. « C’est officiellement officiel – je me suis engagé à Harvard », a-t-elle sous-titré sa photo dans laquelle l’adolescente est vue tenant un dossier avec ‘Bienvenue en classe de 2025’ écrit dessus, à l’intérieur des locaux de l’université. Abigail a posé pour la photo portant un T-shirt et casquette imprimés Harvard.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici