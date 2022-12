L’essai d’un vaccin contre le cancer de la peau est prometteur, selon Merck et Moderna

Les actions de Merck et Moderna ont bondi tôt mardi après que les fabricants de médicaments ont déclaré qu’un vaccin potentiel contre le cancer de la peau qu’ils développaient en utilisant la même technologie derrière les injections préventives COVID-19 avait bien fonctionné dans une étude à mi-parcours.

Les fabricants de médicaments ont déclaré qu’une combinaison du vaccin et de l’immunothérapie Keytruda de Merck a conduit à une amélioration statistiquement significative du temps de survie sans récidive chez les patients atteints de mélanome de phase trois ou quatre dont les tumeurs ont été retirées lors d’une intervention chirurgicale.

Cette combinaison a été comparée à Keytruda seul dans un essai clinique de stade intermédiaire portant sur 157 patients.

Le groupe de patients qui a pris le vaccin potentiel et Keytruda ont constaté une réduction de 44 % du risque de décès ou de réapparition du cancer, ont indiqué les sociétés.

Merck et Moderna prévoient de lancer une étude de phase 3 de la combinaison l’année prochaine. C’est généralement la dernière et la plus grande étude clinique avant qu’un médicament ne soit soumis aux autorités de réglementation pour approbation.

Le vaccin potentiel vise à entraîner le système immunitaire d’un patient à reconnaître et à répondre spécifiquement aux mutations de sa tumeur. Keytruda, le produit le plus vendu de Merck, prépare le système immunitaire de l’organisme à détecter et à combattre les cellules tumorales.

Les actions de Moderna ont bondi de plus de 8 % dans les échanges avant commercialisation, tandis que Merck a augmenté de plus de 2 % et les indices à terme ont légèrement augmenté.