L’essai du vaccin allemand CureVac ne montre que 47% d’effet contre Covid-19, en deçà des grandes attentes

Les résultats préliminaires des essais de deuxième et troisième phases sur 40 000 sujets dans 10 pays d’Europe et d’Amérique latine montrent que le jab de CureVac « ne répondait pas aux critères de réussite statistique prédéfinis », l’entreprise a annoncé mercredi.

« Dans le contexte sans précédent d’au moins 13 variantes circulant dans le sous-ensemble de la population étudiée évalué lors de cette analyse intermédiaire, le CVnCoV a démontré une efficacité vaccinale intermédiaire de 47 % contre [Covid]-19 maladie de toute gravité », a déclaré la société basée à Tubingen.

#CureVac les actions chutent comme une pierre après que le tir de Covid ait échoué avec une efficacité de 47%. pic.twitter.com/9hsrQz5P6l – Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 16 juin 2021

« Les analyses initiales suggèrent une efficacité dépendante de l’âge et de la souche », a ajouté la société, alors que ses actions s’effondraient à la nouvelle de l’échec.

« Alors que nous espérions un résultat intermédiaire plus solide, nous reconnaissons qu’il est difficile de démontrer une efficacité élevée dans cette grande diversité de variantes sans précédent » a déclaré le PDG de CureVac, le Dr Franz-Werner Haas, ajoutant que « l’efficacité globale du vaccin peut changer» alors qu’ils continuent vers l’analyse finale.

L’analyse intermédiaire a évalué 134 cas de Covid-19 survenus au moins deux semaines après l’administration de la deuxième dose, dont 124 ont été séquencés avec succès pour identifier des variantes. Un seul cas était dû au virus d’origine, a déclaré CureVac. Les résultats préliminaires ont également montré une efficacité chez les participants plus jeunes, mais pas chez les personnes de plus de 60 ans ; les personnes âgées sont le groupe le plus à risque de Covid-19. CureVac a déclaré avoir communiqué les résultats à l’Agence européenne des médicaments.

L’échec de l’essai est une pilule amère pour CureVac, fondée par l’un des pionniers allemands de la technologie des vaccins à ARNm, qui est actuellement utilisée dans les jabs Pfizer et Moderna développés aux États-Unis. Pas plus tard qu’en mai, son vaccin a été salué par le New York Times comme le jab qui pourrait « apporter de l’espoir au monde non vacciné. »

Contrairement aux vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, le vaccin CureVac reste stable aux températures du réfrigérateur – tout comme le Sputnik V développé en Russie – ce qui l’aurait rendu attrayant pour des régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine dépourvues d’installations de surgélation. Il peut même rester à température ambiante pendant 24 heures sans se gâter.

La technologie ARN sur laquelle il était basé offrait également la possibilité de combiner une protection contre plusieurs variantes en une seule injection – à condition que le vaccin fonctionne. Malheureusement, cela semble maintenant ne plus être le cas.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !