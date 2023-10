Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

par Justin Jackson , Medical Xpress



Un essai clinique dirigé par Yuejin Yang de l’Académie chinoise des sciences médicales et du Peking Union Medical College, Chine, a conclu qu’un composé de médecine traditionnelle chinoise, Tongxinluo, réduisait les événements cardiaques et cérébrovasculaires indésirables majeurs et réduisait les décès d’origine cardiaque.

Dans un article intitulé « Composé de médecine traditionnelle chinoise (Tongxinluo) et résultats cliniques des patients atteints d’infarctus aigu du myocarde – L’essai clinique randomisé CTS-AMI », publié dans JAMAles chercheurs présentent le résultat d’un essai clinique d’une combinaison peu claire d’ingrédients en poudre de plantes et d’insectes par rapport à un placebo en combinaison avec un traitement médicamenteux partiellement appliqué pour les patients présentant un infarctus aigu du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI).

L’étude a porté sur 3 797 patients atteints d’un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI) provenant de 124 hôpitaux en Chine. Les patients ont été randomisés en deux groupes, prenant soit Tongxinluo, soit un placebo de quatre capsules, trois fois par jour pendant 12 mois, soit un placebo correspondant.

Les patients du groupe test ont reçu du Tongxinluo, que l’étude décrit comme “… un composé de médecine traditionnelle chinoise, [sic] composé de poudres et d’extraits de plusieurs produits végétaux et insectes. ” Quelles plantes, quels insectes et les composés actifs qu’ils contiennent ne sont pas clairs dans le JAMA publication.

UN publication précédente par le groupe détaillant l’étude proposée propose une liste d’ingrédients tels que des scorpions chinois, des sangsues, des cafards chinois, des mille-pattes chinois à tête rouge, la coquille extérieure d’une cigale, une racine de pivoine rouge, une graine de jujube aigre, du bois d’agar, du bois de santal blanc, et le bornéol synthétique, une substance dérivée du camphre et connue pour être hautement toxique.

Malgré les progrès thérapeutiques, les patients atteints de STEMI sont toujours confrontés à des risques élevés de mortalité à l’hôpital et d’événements cardiovasculaires récurrents. L’étude visait à évaluer les avantages potentiels de Tongxinluo en tant que thérapie complémentaire en plus des traitements dirigés par les lignes directrices STEMI.

Selon les résultats, Tongxinluo a réduit de manière significative les événements cardiaques et cérébrovasculaires indésirables majeurs (MACCE) sur 30 jours par rapport au groupe placebo (3,4 % contre 5,2 %) et a montré des améliorations dans les composants individuels des MACCE, notamment la mort cardiaque et le réinfarctus du myocarde. Ces effets bénéfiques persistaient après un an de suivi.

Pendant l’hospitalisation, environ 64 % des patients ont reçu des bêtabloquants et des inhibiteurs de l’ECA ou des ARA ont été prescrits à environ 52 % des patients. Ces taux d’utilisation étaient plus faibles à la sortie, ce qui peut indiquer que tous les patients n’ont pas continué à prendre ces médicaments après avoir quitté l’hôpital. L’étude ne permet pas de savoir clairement quels patients ont continué ou arrêté ces médicaments au-delà de la période d’hospitalisation, car aucune ventilation n’est fournie.

L’étude démontre clairement les avantages cliniques potentiels de certains composants du composé complexe de Tongxinluo en tant que traitement d’appoint dans une sous-population de patients STEMI qui peuvent ou non avoir pris un médicament de traitement primaire. Ce qu’est exactement ce potentiel reste clair comme de la boue en raison de certaines limitations majeures.

Limites

L’une des principales limites de l’étude est l’absence d’un mécanisme d’action. Bien que l’étude illustre un bénéfice clinique en termes de résultats, elle doit permettre de mieux comprendre comment Tongxinluo exerce ses effets.

Cela limite la capacité à comprendre les processus physiologiques et moléculaires spécifiques impliqués, en particulier avec un composé provenant de plusieurs sources, ce qui compromet gravement une compréhension plus approfondie de l’efficacité du traitement.

Utilisation sous-optimale de la thérapie dirigée par des lignes directrices

L’étude reconnaît que tous les patients n’ont pas reçu le traitement médical recommandé selon les lignes directrices, une partie cruciale de la conception de l’étude. Par exemple, les taux d’utilisation des bêtabloquants et des IECA/ARA pendant l’hospitalisation et à la sortie étaient inférieurs aux attentes.

Cette observance sous-optimale du traitement prescrit par les lignes directrices pourrait potentiellement affecter l’interprétation des résultats, car ces traitements sont connus pour réduire la mortalité chez les patients STEMI.

Cohorte de patients à faible risque

L’étude rapporte que plus de 90 % des patients inscrits présentaient une classe Killip I, ce qui indique un faible risque de complications. Cette cohorte spécifique de patients inclus dans l’étude et l’influence toujours confuse de la pandémie de COVID-19 au cours de la période d’étude peuvent ne pas représenter avec précision les avantages de Tongxinluo dans les populations de patients à risque plus élevé, limitant ainsi la généralisabilité des résultats.

Les limites concernant l’observance du traitement dirigé par les lignes directrices, le profil de risque du patient, les quantités d’ingrédients peu claires et un mécanisme d’action peu clair soulignent tous la nécessité de recherches supplémentaires pour confirmer et approfondir ces résultats.

Bien que des recherches plus approfondies soient nécessaires, il est difficile d’imaginer qu’un essai clinique occidental tenterait de répéter un essai avec des suppléments contenant des scorpions terrestres, des sangsues, des blattes et des mille-pattes. Le fait que quelque part dans la liste des ingrédients des insectes, des plantes et de l’extrait de camphre puisse se cacher un composé présentant une pertinence clinique suggère que tous les travaux sont encore en avance sur toute recherche sur ce sujet, à commencer par ce que contiennent exactement les ingrédients, lesquels sont actifs et quelle quantité contenait la pilule que les patients prenaient.

Le gouvernement chinois a pour objectif déclaré de promouvoir des applications pharmaceutiques brevetables pour les ingrédients médicinaux traditionnels chinois dans l’espoir de les intégrer à l’industrie pharmaceutique occidentale, notamment en tant que thérapies d’appoint ou complémentaires.

Cela ajoute un niveau de biais de recherche qui ne peut être évité dans aucune étude chinoise sur le sujet. Grâce aux efforts continus et au financement en cours, il y aura beaucoup plus d’études comme celle-ci, avec des résultats intrigants et sans applications pertinentes.

Plus d’information:

Yuejin Yang et al, Composé de médecine traditionnelle chinoise (Tongxinluo) et résultats cliniques des patients atteints d’infarctus aigu du myocarde, JAMA (2023). DOI : 10.1001/jama.2023.19524 Informations sur la revue :

Journal de l’Association médicale américaine