L’essai d’explosifs de l’US Navy au large des côtes de la Floride déclenche un «séisme» de magnitude 3,9 alors que le navire de guerre le plus cher du monde subit un essai de choc – RT USA News

L’US Navy a déclenché un mini-séisme au large des côtes de la Floride dans le cadre d’essais de choc pour son plus récent porte-avions, l’USS Gerald R. Ford. Le navire a été en proie à des retards, quatre de ses élévateurs d’armes seraient toujours en panne.

L’US Geological Survey a signalé vendredi le tremblement de magnitude 3,9, après le deuxième essai de choc de la Marine pour l’USS Gerald R. Ford, un navire de guerre de 13 milliards de dollars et le dernier porte-avions à être introduit dans la flotte américaine. L’explosion a explosé à environ 100 miles de Flagler Beach en Floride.

Les essais de choc ont commencé le mois dernier pour tester la préparation au combat de Ford, le premier tour utilisant un explosif de 40 000 livres le 18 juin. « explosion expérimentale » a également enregistré une magnitude de 3,9, l’équivalent d’un petit tremblement de terre, selon l’USGS. La Marine a partagé des images de la première explosion, mais a fourni peu de détails sur les essais depuis.

Officiellement mis en service en 2017, l’USS Gerald R. Ford est le plus grand porte-avions au monde, le premier d’une nouvelle classe de navires destinés à remplacer la flotte vieillissante des porte-avions de classe Nimitz des États-Unis. Malgré son statut de l’un des navires de guerre les plus avancés de Washington, le bateau de plusieurs milliards de dollars – le navire de guerre le plus cher jamais construit – a connu un certain nombre de problèmes et de retards au cours de sa courte durée de vie. En 2019, plus de deux ans après sa mise en service, neuf des élévateurs d’armes du navire n’étaient pas opérationnels – laissant le Guél’équipage de l’ est incapable de déplacer l’ordonnance jusqu’au pont – alors qu’un rapport antérieur du Pentagone a révélé qu’un certain nombre de systèmes étaient de « fiabilité faible ou inconnue ».

Même avec ses essais de choc en cours, quatre des ascenseurs d’armes du navire restent toujours en panne, malgré les assurances du contre-amiral James Downey, responsable du programme de la Marine pour les porte-avions, que les problèmes seraient réglés d’ici avril. Comme les ascenseurs ne fonctionnaient toujours pas en juin, le Gué a été contraint de commencer les tests en tant que navire incomplet, ratant une rare occasion de faire face aux conditions du monde réel entièrement intactes.

Un porte-parole de la Marine a déclaré en mai que les ascenseurs devraient être certifiés après les tests de choc, mais a néanmoins noté qu’ils seraient « dans un état matériel approprié pour effectuer en toute sécurité des essais de choc complets du navire. »





Aussi sur rt.com

Le navire le plus cher de l’US Navy ne peut pas mettre de munitions sur le pont et ne peut pas lancer de nouveaux chasseurs F-35







En plus des problèmes techniques et des dépassements de coûts qui y sont associés, le projet a fait l’objet de critiques de la part des écologistes, affirmant que les explosions mettraient en péril la vie marine malgré les assurances de la Marine selon lesquelles l’effet serait minime.

Alors que l’armée soutenait que les tests seraient effectués « dans un calendrier étroit qui respecte les exigences d’atténuation environnementale » – et a également chargé une équipe spéciale d’étudier les effets potentiels sur la faune marine – certains militants affirment que la taille des explosions pourrait causer des dommages à l’environnement, comme Michael Jasny du Natural Resources Defense Council (NRDC).

« La propre modélisation de la Marine indique que certaines espèces de mammifères marins plus petites devraient mourir à moins de 1 à 2 km de l’explosion et que certaines espèces de mammifères marins subiraient des blessures, notamment une perte auditive à 10 km de l’explosion. Cela donne une idée de la puissance des explosifs dont nous parlons », il a dit de la bombe de 40 000 livres utilisée dans le premier procès.

Jasny a décrit les exercices comme un « boîte noire » en raison du manque d’informations publiées par la Marine, faisant valoir « Nous ne savons pas à quel point le site de l’explosion a été choisi avec soin, et nous ne savons pas à quel point la surveillance était efficace avant la détonation, il est donc difficile de faire confiance à la sécurité de la vie marine. »

LIRE LA SUITE: Le porte-avions le plus cher de l’US Navy, l’USS Gerald Ford, « peu susceptible de réussir au combat » – fuite d’une note du DoD

Selon Tom Douglas, directeur de l’impact environnemental des essais de choc, la Marine passe généralement entre trois et cinq ans à se préparer à de tels tests et a commencé à planifier l’USS Gerald R. Fordest de retour en 2016.

Cependant, le bilan de la Marine en matière de préservation de la faune marine est loin d’être stellaire. La branche a été poursuivie en justice par le NRDC et d’autres groupes à plusieurs reprises depuis le début des années 2000, dans plusieurs cas pour son utilisation de sonars actifs à basse fréquence, qui peuvent produire « niveaux dangereux » de bruit sous l’eau, a déclaré le NRDC. Dans une décision de juillet 2016, un juge fédéral a statué que l’utilisation de la technologie par la Marine avait entraîné la « sous-protection systématique des mammifères marins » tout au long de « la plupart des océans du monde ». Des décisions antérieures ont également vu les tribunaux restreindre les détonations sous-marines dans certaines zones en raison des dommages causés aux animaux marins.





Aussi sur rt.com

Quatre escargots et 90 palourdes pourraient être tués lors d’un prochain test de missile hypersonique, prévient l’US Air Force







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !