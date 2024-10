L’essai des frères Kim Kardashian Menendez demande la liberté

Avez-vous suivi l’histoire de Menendez ? Dites-nous ci-dessous.

Si vous craignez qu’un enfant soit victime ou risque d’être victime de maltraitance, vous pouvez appeler ou envoyer un SMS au Ligne d’assistance nationale contre la maltraitance des enfants au 1-800-422-4453(4.A.CHILD); le service peut être fourni dans plus de 140 langues.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime d’une agression sexuelle, vous pouvez appeler le Ligne d’assistance nationale contre les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE, qui achemine l’appelant vers le fournisseur de services d’agression sexuelle le plus proche. Vous pouvez également rechercher votre centre local ici .