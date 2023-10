Un essai des Affaires étrangères du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan sur le succès de la Maison Blanche dans la désescalade des crises à Gaza a été considérablement révisé après les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre.

La version originale de l’essai “Les sources du pouvoir américain” est parue dans l’édition imprimée du magazine publiée mercredi. Cependant, la version en ligne a effacé ou modifié de nombreux commentaires de Sullivan sur le Moyen-Orient.

L’un des changements les plus substantiels, souligné par La balise libre de Washington, vient de l’affirmation de Sullivan selon laquelle les décisions de politique étrangère de l’administration Biden ont conduit à un « monde plus libre et plus stable ».

“La situation israélo-palestinienne est tendue, particulièrement en Cisjordanie, mais face à de graves frictions, nous avons désamorcé les crises à Gaza et rétabli la diplomatie directe entre les parties après des années d’absence”, a écrit Sullivan.

La nouvelle version de l’essai dresse un tableau plus tempéré et plus sombre des conflits actuels qui se déroulent à l’étranger.

“La version originale de cet article soulignait que ces progrès étaient fragiles et que des défis persistants subsistaient, notamment les tensions entre Israël et les Palestiniens et la menace posée par l’Iran”, indique la nouvelle version. “Les attentats du 7 octobre ont jeté une ombre sur l’ensemble de la région, dont les répercussions se font encore sentir, notamment le risque d’une escalade régionale significative.”

Dans l’édition imprimée, Sullivan a également suggéré que Biden avait mis l’accent sur la dissuasion des agressions, la désescalade des conflits et « l’intégration de la région grâce à des projets d’infrastructure communs et de nouveaux partenariats » lors de ses entretiens avec les dirigeants du Moyen-Orient.

Sullivan a déclaré que ces politiques s’étendaient à Israël et à ses voisins arabes, une décision qui, selon lui, « portait ses fruits ».

Mais la version actuelle en ligne de l’essai affirme désormais que la Maison Blanche a toujours été attentive au risque que la « crise actuelle » en Israël puisse « dégénérer en conflit régional ».

La phrase « En effet, même si le Moyen-Orient reste confronté à des défis permanents, la région est plus calme qu’elle ne l’a été depuis des décennies » a été entièrement supprimée.

Dans une déclaration à Fox News Digital, les Affaires étrangères ont noté un décalage de trois semaines entre l’envoi d’un numéro à la presse et la date de sortie de l’édition imprimée. Durant cette période, disent-ils, une crise majeure a éclaté.

« Le magazine a estimé qu’il serait préférable que cet article – une déclaration générale sur la politique étrangère américaine par le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis – traite de ces événements. Nous avons donc décidé de demander à l’auteur de mettre à jour l’article avant de le publier en ligne, en faisant explicitement référence à déclarations incluses dans la version originale qui ont été modifiées dans la version mise à jour”, a déclaré les Affaires étrangères.

“La version originale de cet article, rédigée avant les attaques terroristes du Hamas en Israël du 7 octobre, mettait l’accent sur les progrès au Moyen-Orient”, note le texte mis à jour. “Les attentats du 7 octobre ont jeté une ombre sur l’ensemble de la situation régionale, dont les répercussions se font encore sentir, notamment le risque d’une escalade régionale significative”, poursuit le texte.

Les Affaires étrangères ont également souligné qu’une note de l’éditeur accompagnait la version mise à jour expliquant que les passages de la version en ligne différaient de la version imprimée.

“Nous encourageons les lecteurs à comparer les deux ; nous pensons que les différences reflètent utilement la façon dont le déclenchement de la guerre Hamas-Israël a affecté la réflexion de l’administration sur le Moyen-Orient”, ont-ils ajouté.

