L’essai confirme les bienfaits de Wegovy sur le cœur, mais la perte de poids est-elle responsable – ou autre chose ?

Les résultats d’un essai clinique historique cet été suggèrent, pour la première fois, qu’un médicament administré uniquement pour perdre du poids pourrait réduire le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou de décès d’origine cardiaque chez les personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire, renforçant ainsi l’enthousiasme des médecins face à un problème déjà grave. -classe explosive de nouveaux médicaments.

Il a été démontré que Wegovy de Novo Nordisk, qui fait partie du groupe en plein essor de médicaments appelés agonistes des récepteurs GLP-1, réduisait de 20 % le risque d’un autre événement cardiovasculaire chez ces personnes, des résultats qui ont été confirmés lors d’une présentation de l’ensemble des données complètes samedi à l’American Heart Association. conférence à Philadelphie.

“Imaginez un avenir dans lequel nous traitons l’obésité et, en fait, traitons d’autres maladies liées à l’obésité” comme l’hypertension, l’hypercholestérolémie et le diabète de type 2, a déclaré le Dr Ania Jastreboff, directrice du Yale Obesity Research Center, qui a contribué à mener l’étude. procès, a déclaré lors d’un briefing vendredi. “Le traitement de l’obésité améliore clairement les résultats en matière de santé.”

Cependant, une question clé concernant les premiers résultats reste sans réponse complète : le bénéfice cardiaque de Wegovy est-il imputable à la quantité de poids que les personnes perdent en utilisant le médicament ? Ou est-ce parce que Wegovy a également d’autres effets ?

“On ne sait toujours pas dans quelle mesure les résultats de l’essai dépendaient de la perte de poids, des réductions concomitantes des facteurs de risque ou d’autres mécanismes salutaires de l’agonisme des récepteurs GLP-1”, a déclaré le Dr Amit Khera, du Southwestern Medical Center de l’Université du Texas à Dallas, et le Dr Tiffany M. Powell-Wiley des National Institutes of Health a écrit dans un éditorial qui a été publié samedi dans le New England Journal of Medicine avec le rapport complet résultats de l’étude, appelée Select.

Néanmoins, ont-ils ajouté, « nous sommes dans une nouvelle ère de traitement de l’obésité et du risque cardiométabolique avec un arsenal croissant d’options. »

Le coffre à outils s’est agrandi cette semaine avec l’approbation par la Food and Drug Administration des États-Unis de Zepbound pour l’obésité, un médicament d’Eli Lilly qui concurrencera directement Wegovy.

Les deux médicaments ont été précédés par des médicaments contre le diabète de type 2 qui utilisent les mêmes composés actifs : le médicament frère de Wegovy est Ozempic, et tous deux utilisent du sémaglutide, tandis que celui de Zepbound est Mounjaro, et tous deux utilisent du tirzépatide. Ils sont tous pris une fois par semaine en injection auto-administrée.

Les agonistes des récepteurs GLP-1 imitent les hormones qui stimulent la production d’insuline, favorisent la sensation de satiété et réduisent l’appétit. Le sémaglutide cible le GLP-1, tandis que le tirzépatide cible à la fois le GLP-1 et une hormone appelée GIP.

L’essai a montré qu’après deux ans, les personnes utilisant Wegovy étaient moins susceptibles de développer un diabète ou un taux de sucre dans le sang considéré comme un « prédiabète » ; perdu 9,4 % de leur poids corporel, contre 0,9 % sous placebo ; réduit leur tour de taille de 6,6 centimètres supplémentaires par rapport au placebo ; et ont présenté des réductions plus importantes de la pression artérielle systolique, un marqueur de l’inflammation appelé protéine C-réactive et triglycérides.

L’étude, parrainée par Novo Nordisk, a recruté 17 604 personnes dont l’indice de masse corporelle était de 27 ou plus, les plaçant dans la catégorie du surpoids, et qui souffraient d’une maladie cardiovasculaire, c’est-à-dire d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral antérieur ou de symptômes de maladie artérielle périphérique (artères obstruées). les bras ou les jambes.

Il est important de noter que les participants n’avaient pas d’antécédents de diabète ; un essai précédent ont montré que le traitement des personnes diabétiques avec un médicament GLP-1, Ozempic, réduisait leur risque cardiovasculaire.

L’essai Wegovy a montré que 569 des 8 803 personnes prenant ce médicament ont eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral ou sont décédées de causes cardiaques, soit 6,5 %. Cela est à comparer avec 701 des 8 801 personnes sous placebo, soit 8 %. La différence entre ces taux correspond au bénéfice de 20 % signalé en août.

Le bénéfice a été constaté en plus de médicaments tels que les statines pour réduire le cholestérol, que prenaient 90 % des participants à l’essai, et d’autres médicaments considérés comme la norme de soins pour les patients cardiaques.

“Les différences de taux entre les deux groupes de traitement ont commencé à apparaître très tôt après le début du traitement, au cours des premiers mois”, a déclaré vendredi le Dr A. Michael Lincoff de la Cleveland Clinic, qui a dirigé l’essai.

La réduction de 20 % reposait sur une combinaison de trois mesures : examinés séparément, tous n’ont pas atteint une signification statistique. La première mesure individuelle examinée par les chercheurs était la mortalité due à des causes cardiovasculaires, et bien qu’il semble que Wegovy ait réduit le risque de 15 %, les résultats n’étaient pas statistiquement significatifs, ce qui signifie qu’ils n’ont pas autant de poids.

Le plus grand bénéfice semble résider dans la prévention des crises cardiaques, où la réduction du risque était de 28 %. Les accidents vasculaires cérébraux ont été réduits de 7 %. On ne sait pas exactement quelle était la signification statistique de ces mesures, car les chercheurs n’ont pas calculé ces valeurs après que les résultats sur les décès n’aient pas atteint le seuil. Le résultat global d’une réduction du risque de 20 % était cependant statistiquement très solide.

L’étude n’a révélé aucun nouveau problème de sécurité, mais elle a révélé que davantage de personnes ont arrêté de prendre le sémaglutide que le placebo en raison d’événements indésirables. Les plus fréquents étaient des troubles gastro-intestinaux tels que des nausées, des vomissements et de la diarrhée, et il y avait une légère augmentation des troubles liés à la vésicule biliaire sous Wegovy par rapport au placebo.

La perte de poids observée dans l’essai, 9,4 %, était inférieure à celle d’autres études de Wegovy, qui montraient une perte de poids moyenne plus proche de 15 %. Lincoff a noté que cet essai n’était pas axé sur la gestion du poids, où les essais impliquent généralement des changements dans le régime alimentaire et l’exercice et une « surveillance étroite », mais plutôt « modélise la façon dont les maladies cardiovasculaires sont traitées dans le monde réel ».

Il a également noté que tous les participants n’ont pas reçu la dose la plus élevée de Wegovy dans cette étude ; la dose du médicament a été ajustée en fonction de l’apparition ou non d’effets secondaires.

Sur la question de savoir si le bénéfice de l’essai provenait principalement de la perte de poids ou d’autres effets du médicament, Lincoff a souligné que les bénéfices cardiaques sont devenus apparents dans l’étude plus tôt que les différences majeures entre Wegovy et le placebo sur la perte de poids, et il a noté que « Les patients de poids plus léger ont initialement bénéficié du même bénéfice. »

“Je pense que la plupart d’entre nous pensent qu’une partie de cela est une perte de poids, mais je pense que cela simplifie à l’extrême une molécule très complexe, un récepteur complexe sur plusieurs tissus, et je ne pense pas que ce soit aussi simple que cela”, a-t-il déclaré. « C’est en partie la raison pour laquelle je ne pense pas que la perte de poids en elle-même soit un substitut ; nous devons examiner le mécanisme de la perte de poids.

“Et”, a ajouté Jastreboff, “cela pourrait être une combinaison des deux.”

L’étude a laissé quelques questions supplémentaires sans réponse : elle a examiné le risque cardiaque uniquement chez les personnes souffrant d’une maladie cardiovasculaire existante, et les chercheurs ont déclaré qu’il serait important de savoir si le médicament pourrait bénéficier aux personnes n’ayant pas eu d’événement cardiaque. L’essai présentait également des déséquilibres raciaux et de genre : seulement 3,8 % des participants étaient noirs et 28 % étaient des femmes.

Les résultats devraient accroître la demande pour ce médicament, dont l’offre est déjà limitée, et potentiellement améliorer la couverture d’assurance, qui est inégale. Wegovy coûte 1 349 $ par mois avant l’assurance.

Et même si « des millions de patients supplémentaires » pourraient bénéficier du médicament sur la base de ces résultats, Khera et Powell-Wiley ont écrit dans leur éditorial, « le sémaglutide entraîne un coût important à la fois pour les patients et pour la société, au prix actuel du récepteur GLP-1. agonistes, ce qui rend ce traitement inaccessible pour beaucoup.