L’essai brutalement honnête de cet étudiant sur le mariage obtient toutes les notes sur Twitter

En tant qu’étudiants, nous avions l’habitude d’obtenir des tâches pour écrire des essais sur un éventail de sujets, qui étaient généralement utilisés pour tester nos connaissances et améliorer notre vocabulaire. Récemment, un essai écrit par un étudiant sur le thème du mariage fait rire Internet. Lors du test d’études sociales, une enseignante a demandé à ses élèves de définir le mariage. C’était une question de 10 points qui nécessitait une réponse nette. Cependant, comme l’étudiant n’était pas au courant de la réponse précise, il est allé avec ce qu’il avait observé et y a répondu de façon hilarante.

La photo de la feuille de réponse fait le tour de Twitter. Selon l’étudiante, le mariage se produit lorsque les parents de la fille lui disent : « Tu es une grande femme maintenant. Nous ne pouvons plus vous nourrir. Tu ferais mieux d’aller trouver un homme qui commencera à te nourrir.

L’enfant a continué et a écrit: «Et la fille a rencontré un homme dont les parents lui crient de se marier. S’il vous plaît, vous êtes maintenant un grand homme. Tous les deux se testent et deviennent heureux (sic). »

Il a conclu sa réponse en ajoutant que les deux acceptent de vivre ensemble “et commencent à faire des bêtises pour avoir des enfants”.

L’enseignant a barré toute la réponse et l’a remarquée “non-sens” et a ajouté un gros zéro sur sa feuille de réponses. Bien que l’enseignant n’était pas content et ait écrit “See Me” sur la feuille, la réponse hilarante a laissé les internautes divisés.

Voir le message ici :

Le Twitterati passe un moment de gala à réagir au message car il a fait beaucoup rire, mais certains utilisateurs ont également souligné que l’étudiant avait dit la vérité.

Un utilisateur a déclaré: «C’est drôle… et j’ai bien ri. Puis il m’est venu à l’esprit qu’une telle désillusion serait peut-être plus appropriée à un âge plus avancé. Une autre personne a ajouté: “C’était bien mieux que ma tâche d’écriture ielts.”

L’un d’eux a également déclaré : « Zéro ? Sérieusement! L’enfant mérite au moins 5 points pour avoir écrit la vérité dans la plupart des cas en Inde. “Je suis désolé mais ce gamin est un 11/10”, a déclaré une autre personne.

La publication a reçu environ 12 000 likes depuis sa mise en ligne.

