L’esprit sans peur, la tête haute : l’Inde se bat jusqu’au bout contre le Japon

Les guerriers ne sont pas ceux qui gagnent toujours, mais ceux qui se battent toujours.

Ces mots n’auraient probablement jamais pu être plus vrais que lors de la défaite 4-8 que les Blue Colts ont subie face au Japon lors de leur dernier match du Groupe D de la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC au stade national Rajamangala de Bangkok, Thaïlande, le vendredi 23 juin 2023.

Dans un match de deux mi-temps, l’Inde a récupéré le match en seconde période et a donné au Japon une vraie course pour son argent, avant de perdre le match à la fin. Les Blue Colts sont entrés dans la rencontre en ayant besoin de gagner, afin d’avoir une chance de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi, mais hélas, cela n’a pas pu être le cas.

L’Inde a été forcée d’apporter un changement à son onze de départ, alors que Mukul Panwar s’est installé au poste d’arrière central à la place du Pramveer suspendu.

Le Japon a dominé dès le début, appréciant la possession du ballon, tandis que l’Inde a joué un match en milieu de bloc.

Les Blue Colts cherchaient à contenir le Japon et à les canaliser dans une zone étroite. Thanglalsoun Gangte était le seul dans le cercle central, cherchant à tenir le ballon pour les contre-attaques.

Lalpekhlua Ralte a eu quelques courses sur la gauche, tandis que Korou a cherché à intervenir et à soutenir Gangte. Cependant, malgré toutes leurs courses intenses à la fois avec et sans le ballon, la qualité du Japon s’est manifestée lorsqu’il a failli marquer à maintes reprises.

Gakuto Kawamura a ouvert le score pour le Japon lorsqu’il a couru sur un rebond à l’entrée de la surface et l’a écrasé. Il a failli doubler l’avance pour le Japon quelques minutes plus tard, lorsque son tir de l’extérieur de la surface est sorti des boiseries. .

La seule chance de l’Inde en première mi-temps est venue lorsque Vanlalpeka Guite a envoyé un ballon à Korou Singh dans la surface de réparation du Japon, alors que ce dernier l’a fracassé sur la volée directement sur le gardien adverse.

Cette occasion manquée est revenue hanter l’Inde plus tard lorsque Gaku Nawata a marqué au but et a glissé devant Sahil pour doubler l’avance du Japon. Nawata a ajouté un troisième quelques secondes avant le coup de sifflet de la mi-temps, pour porter le score à 3-0 en faveur du Japon.

L’Inde est sortie avec beaucoup plus de vigueur en seconde période et a immédiatement récupéré un but sur un coup de pied arrêté. Un coup franc du flanc gauche a été balancé par Guite, alors qu’un Mukul Panwar aéroporté l’a tapé.

Le puissant Japon, cependant, a répondu avec deux buts dans les deux minutes suivantes, le premier marqué par Shuto Nagano et le second par Yumeki Yoshinaga.

Malgré une avance de 1 à 5, les Indian Colts n’en avaient pas fini avec ce championnat. Leur seul but avait donné vie à leurs contre-attaques, une vie qui avait peut-être manqué lors de leurs deux derniers matches.

Un peu plus de l’heure de jeu, Gangte s’élança sur la gauche, se dirigea vers la ligne et la coupa pour que Danny Meitei la tape.

À l’autre bout, une faute de Mukul à l’intérieur de la surface de réparation indienne s’est soldée par un penalty accordé au Japon. Le gardien indien Sahil Poonia, cependant, s’est tenu droit et a plongé à sa droite pour sauver le penalty de Ryunosuke Sato. Le gardien indien a immédiatement lancé un contre, ce qui a permis à Danny de sprinter dans la surface du Japon depuis la gauche. Alors qu’il tentait de le traverser vers Gangte, une déviation égarée d’une jambe japonaise est entrée; c’était 3-5; ce n’était pas plus confortable pour le Japon.

L’équipe de l’Extrême-Orient, cependant, a retrouvé son chemin, lorsque Yotaro Nakajim a marqué son sixième but de la nuit, les mettant devant 6-3. Les buteurs indiens, cependant, n’avaient pas encore fini.

À 10 minutes de la fin, Lalpekhlua Ralte s’est précipité dans la surface et l’a coupé pour que le capitaine Korou puisse l’exploiter. Le Japon menait six buts à quatre.

Les Blue Colts montaient en puissance. Ils avaient de l’élan dans le match. Le Japon avait l’air méfiant. Bien que la différence de qualité entre le Japon et l’Inde soit évidente, le premier semblait inquiet. L’Inde était passée d’un match à mi-presse à un match à haute presse, et les défenseurs des Blue Samurais couraient vers les collines.

Huit minutes de temps additionnel ont été ajoutées, donnant encore plus d’espoir aux Blue Colts. Pendant une bonne partie du temps additionnel, le Japon a été rattrapé par la haute presse indienne, incapable de sortir de sa propre moitié de terrain.

Cependant, la qualité du Japon a de nouveau brillé pour eux à la fin, alors que Gota Yamaguchi et Shungo Sugiora ont marqué des buts consécutifs pour assurer les trois points du Japon.