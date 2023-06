L’esprit de retour dans la colonne des victoires, les Brésiliens éblouissent, les histoires de la semaine 11

Les internationales brésiliennes Kerolin et Adriana ont fait la une des nouvelles de la NWSL à partir de la semaine 11, tandis que le Washington Spirit a remporté une victoire clé à domicile.

Nouvelles de la NWSL: Sanchez et Hatch marquent un but chacun alors que Washington égalise Wave aux points au sommet

Après le match nul à Louisville vendredi soir, le Washington Spirit de Mark Parsons a eu l’occasion d’égaler la vague de San Diego en tête du classement en obtenant les trois points contre l’Angel City FC. L’équipe de Washington DC est entrée dans la compétition après avoir été sans victoire lors de ses trois matches précédents, dont un match nul frustrant 1-1 à domicile contre le Racing Louisville. Bien que l’équipe de Los Angeles de Freya Coombe ait mis la pression dans les premières minutes, l’équipe de Parson s’est ajustée, restant patiente sachant la qualité qu’elle avait en première ligne.

Une fois que Trinity Rodman a forcé DiDi Haracic à faire un arrêt pour récupérer le premier tir du match de l’équipe locale, Washington a commencé à partir de là. 14 minutes après que Rodman ait presque trouvé l’ouvreur, elle, Ashley Sanchez et Ashley Hatch ont toutes joué un rôle dans la première percée Du jeu. Le tir de Sanchez a dévié du poteau, laissant Hatch là pour nettoyer les restes à quelques centimètres de la ligne de but. Le centre précis de Paige Metayer, 22 ans, a conduit Sanchez à mettre le ballon au fond des filets pour la deuxième fois samedi après-midi. La poignée de main entendue autour de la NWSL s’est ensuivie pendant la célébration alors que l’énergie autour de l’Esprit semblait bien vivante.

Après le premier but de Mary Vignola en carrière dans la NWSL pour réduire le déficit à un, Hatch était sur le point de rétablir l’avantage de deux buts de son équipe depuis le cercle central. Haracic, qui était loin de sa position, revenait pour pousser le ballon hors du jeu juste à temps. Washington est resté stable à l’arrière malgré la pression constante exercée par l’équipe adverse.

Le Spirit a été beaucoup plus efficace devant le but d’Angel City, ce qui a été la principale raison pour laquelle l’équipe de Los Angeles a perdu son quatrième match consécutif. Un pourcentage de tirs cadrés de 21 % contre 64 % pour Washington. La pression ne peut mener une équipe aussi loin que si les joueurs du dernier tiers ne peuvent pas produire la marchandise au moment le plus important. Rodman, Hatch et Sanchez ont maintenant combiné 12 buts et quatre passes décisives au cours de la campagne, menant Washington au moins de pertes au cours des 11 semaines de la saison régulière.

Nouvelles NWSL: Adriana et Kerolin se montrent, propulsent les équipes vers la victoire

Le titre du week-end en plus de la célébration de la ligue de Pride était les internationaux brésiliens Adriana et Kerolin. Les deux se sont combinés pour cinq buts, guidant leurs clubs respectifs vers un triomphe à plusieurs buts le week-end dernier. À Windy City, le n ° 9 de North Carolina Courage a organisé une clinique absolue sur la façon de mettre le ballon au fond des filets contre un gardien de but de classe mondiale.

Dès le 10′, le Brésilien a mené la charge d’une équipe qui avait pour objectif de rebondir après une surprenante défaite contre le Kansas City Current sur la route. Qu’il s’agisse de pousser le ballon devant le gardien de but et de terminer sous un angle difficile, ou de mettre la cerise sur le gâteau avec une frappe puissante près du poteau, Chicago ne pouvait rien faire pour empêcher son dynamisme. En seulement 71 minutes, la Brésilienne a marqué trois buts, lui donnant la tête de la course au Golden Boot, une devant Lynn Williams, Hatch et Sophia Smith. Son affichage loin de Cary, en Caroline du Nord, a poussé le Courage au-dessus de la ligne des séries éliminatoires, à seulement trois points du Wave au sommet.

Dans le sud du Sunshine State pour clôturer le week-end, l’Orlando Pride a envoyé la plus grande onde de choc du week-end contre le champion en titre Portland Thorns. Lors du premier match de la saison régulière, la Pride s’est rendue à Providence Park où elle a été renversée 4-0, semblant relativement sans vie à la fois en défense et dans le dernier tiers. Près de trois mois plus tard, l’équipe de Seb Hines a retourné le scénario.

Le L’internationale brésilienne Adriana a redonné vie à son équipe avec un coup franc spectaculaire après avoir concédé le premier but du match. De l’angle dans lequel le coup franc a été placé, il était difficile de voir la n°9 de la Pride battre Bella Bixby. Avec à la fois rapidité et précision, elle a trouvé un moyen. Quelques minutes après l’ouverture du coup de sifflet des 45 secondes, le Brésilien a battu Bixby pour la deuxième fois dans la nuit via une passe d’Ally Watt et une course sensationnelle dans les dents de la défense des Thorns. Le sourire de Hines lorsque le ballon a touché le fond du filet a tout raconté. Portland pourrait tout faire défensivement, mais quand Adriana a la tête pleine de vapeur, bonne chance.

Nouvelles NWSL: OL Reign coule KC Current à domicile via Sofia Huerta

La semaine dernière, OL Reign de Laura Harvey est sorti à plat face à ses rivaux. L’ailier arrière de l’USWNT, Sofia Huerta, s’est assuré que son équipe ne fâchait pas un deuxième match consécutif devant ses fans à Seattle. C’était le penalty de Huerta à la 36′, et son centre qui a trouvé la tête de l’international canadien Jordyn Huitema qui a levé jusqu’à 19 points sur la campagne, juste derrière les Thorns qui occupent la troisième position en raison du différentiel de buts.

Huerta a totalisé sept centres et deux centres dans la surface de réparation. Jusqu’à présent cette saison, seuls deux joueurs ont plus de 10 centres dans la surface de réparation. L’un d’eux est Huerta. Avec la décision sur la composition de la Coupe du monde à venir dans les prochaines semaines, c’est exactement le type d’affichage dont un joueur comme Huerta avait besoin pour montrer à Vlatko Andonovski le genre de qualité qu’elle peut apporter de manière constante.

Les deux contributions de Sofia Huerta contre le KC Current hier soir en font le troisième match consécutif au Lumen Field dans lequel Huerta a participé à un but contre le Current (hors séries éliminatoires)#WorldCup2023 déclaration 🔥https://t.co/BWhcZ312TY — Caden Charpentier (@CCharp16) 11 juin 2023

Kansas City n’a réussi que six tirs pendant tout le match, Huitema égalant le courant au total des tirs cadrés. Ce doit être difficile avec un entraîneur-chef par intérim aux commandes. L’équipe de Caroline Sjöblom est la dernière de la NWSL avec seulement neuf points, car elle n’a pas réussi à tirer parti d’une performance positive contre le Courage à domicile lors de la semaine 10. Deux des trois prochains matchs de KC sont contre des équipes dans le top trois actuel de la NWSL. tableau.

C’était l’occasion de poursuivre sur cette lancée face à une équipe qui avait perdu ses deux derniers matchs à domicile. Sjöblom et le Courant ont beaucoup de réflexion à faire tandis que le Règne empoche tous les points à aux dépens de Megan Rapinoe, qui s’est blessé après seulement six minutes de jeu. Selon Harvey, elle semblait aller bien, mais ce n’est pas le genre de nouvelles que les fans de l’USWNT veulent entendre si près de la Coupe du monde.

