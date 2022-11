« L’esprit de Noël » de l’université Joliet entame sa 30e année – Shaw Local

Je n’oublierai jamais le début de décembre 1993. C’était l’année où la musique de fond de Noël est revenue dans ma maison.

La musique de Noël a fait partie intégrante de mon enfance, commençant le lendemain de Thanksgiving (ma mère avait pour règle stricte de ne sortir les albums qu’après Thanksgiving). À l’automne 1981, mon mari a enregistré tous ces albums préférés sur une bobine à bobine, qui a joué toute la journée et dans la soirée, tout au long de la saison des fêtes.

Jusqu’à l’année où la bande s’est cassée.

Bien sûr, nous écoutions encore des disques de Noël (quand nous pouvions nous permettre une autre aiguille) ou des cassettes de Noël. Mais nous devenions occupés et réalisions à un moment donné que la musique était terminée.

Mais en décembre 1993, l’Université de St. Francis à Joliet a lancé son format “Spirit of Christmas” à la station de radio WCSF-FM 88.7. Ce fut une merveilleuse saison sans interruption, sans publicité, d’anciens favoris et de nouvelles chansons qui sont devenues des favoris au fur et à mesure que ma famille et moi nous écoutions année après année.

Difficile de croire que c’était il y a 30 ans. Mais un récent communiqué de presse de l’USF a déclaré que “l’esprit de Noël” est entré dans sa 30e année le jour de Thanksgiving avec une rotation de 4 000 chansons qui seront diffusées jusqu’à midi le 2 janvier 2023.

“Spirit of Christmas” était également notre introduction à la série radiophonique de 1937 “The Cinnamon Bear”, qui est devenue une tradition de vacances précieuse pour ma plus jeune fille Rebekah, qui aura 29 ans le 7 janvier 2023.

“The Cinnamon Bear” raconte l’histoire de Judy et Jimmy Barton et de leurs aventures pour trouver l’étoile d’argent manquante de leur arbre de Noël, alors même que le Crazy-Quilt Dragon essaie de la garder pour lui. Paddy O’Cinnamon, “un ours en peluche avec des yeux en bouton et un ruban vert autour du cou”, a déclaré l’USF, les accompagne.

Cette année, “The Cinnamon Bear” commence à 18 h le mardi et est diffusé à 18 h tous les soirs jusqu’à la veille de Noël. Manquer un épisode ? L’USF diffusera l’épisode précédent chaque soir à 17 h

Je ne me souviens pas que mes enfants les plus âgés aient autant apprécié “The Cinnamon Bear” qu’elle. Mais je me souviens d’un après-midi de nettoyage en profondeur en décembre 1993, avec les enfants de 3, 8, 9 et 11 ans, aidant au mieux de leurs capacités, puisque Noël et un nouveau bébé (Rebekah) étaient à l’horizon.

Pendant que nous nettoyions, nous avons entendu plusieurs chansons pour la première fois, mais nous les avons entendues encore et encore, à tel point qu’elles sont devenues indélébiles dans nos esprits dans le cadre de “The Spirit of Christmas”, même si nous ne les entendons pas. dans une saison particulière.

L’un était le nouveau “Hey Santa!” de Carnie & Wendy Wilson.

Un autre était – eh bien, je ne savais pas ce que c’était. Plusieurs années ont passé et je ne l’ai plus entendu. Donc, il y a quelques années, j’ai contacté Bob Zak, l’ancien animateur de “Spirit of Christmas”, qui a choisi et programmé ces chansons, a déclaré il y a quelques années lorsque je lui ai envoyé un message.

Il n’avait pas de liste de lecture de ces 200 premières chansons; est-ce que je me souviens de certains mots ? Je n’ai pas, seulement quelques impressions.

Chanteur masculin. Chanson pop facile à écouter. Pas un chant populaire traditionnel. A beaucoup joué cette première année sur WCSF, probablement une fois par heure. Heureux et optimiste mais doux. Dans la catégorie, peut-être, de “Winter Wonderland” et “C’est la période la plus merveilleuse de l’année”. Ni triste ni bruyant. Aucun instrument ne se démarque.

Zak m’a envoyé un lien vers “Christmas is Here Again” de Roger Whitaker.

C’était ça! Alors je l’ai joué pour les enfants.

Un enfant adulte était ravi parce qu’il ne l’avait pas entendu depuis des années. Mais mon plus jeune, qui n’est même pas né avant 1995, est entré dans la pièce et a dit : « Oh, ‘Noël est de retour.’ Je viens d’entendre ça la semaine dernière.

Écoutez l’esprit de Noël sur votre radio à la radio WCSF-FM 88.7 ou diffusez la station en direct sur stfrancis.edu/esprit.