L’esprit de don de Tony Siragusa se perpétue grâce à l’association caritative “Goose Flights”

GLENDALE, Arizona – Tony Siragusa avait parlé l’année dernière avec des amis et d’anciens joueurs de la NFL de ses espoirs pour un effort caritatif. Il souhaitait faire vivre aux enfants hospitalisés et à leurs familles des voyages de rêve, jusqu’au voyage confortable en jet privé.

Siragusa est décédé subitement dans son sommeil en juin dernier, à seulement 55 ans, mais sa famille a pu poursuivre sa vision et son souhait d’apporter de la joie aux autres, et cela a fait un grand pas en avant cette semaine.

Dimanche, sa fille Sammi regardera les Eagles et les Chiefs du Super Bowl LVII avec la famille Winstead de Louisville, Kentucky, dont l’année dernière a également été un défi difficile. Ils sont les premiers récipiendaires de “Vols d’oie“, l’association caritative de la famille Siragusa, qui offre aux enfants et aux jeunes adultes confrontés à l’adversité un voyage de rêve en jet privé vers des expériences comme celle-ci.

“Cela a été absolument incroyable”, a déclaré Sammi samedi. “Tout ce que nous avons fait jusqu’à présent a complètement porté ses fruits, et vous pouvez le voir rien qu’à la réaction de Winstead. C’est tout simplement incroyable. Je suis presque sans voix.”

Cayden Winstead, 23 ans, est tombé et s’est cogné la tête alors qu’il se trouvait chez un ami une nuit en février dernier, et avant que quiconque ne se rende compte qu’il était blessé, il avait passé des heures sans oxygène dans son cerveau.

Le premier mot des médecins à ses parents, Leslee et Chris, n’était pas bon, leur disant qu’ils pourraient avoir une décision difficile à prendre avec un espoir limité de guérison. Mais ils ont contacté l’hôpital Kindred de Louisville, et le rétablissement de Cayden a été régulier et incroyable.

Tant d’aspects de la vie quotidienne que la plupart tenaient pour acquis, autrefois menacés, reviennent lentement. Il ne pouvait pas parler au départ mais a retrouvé sa voix et son sens de l’humour ; il ne pouvait pas voir au début, mais il retrouve sa vision et il continue de faire des progrès remarquables physiquement, il est même capable de se tenir debout avec de l’aide.

“Ils n’ont pas abandonné, et vous pouvez regarder en arrière sur une année et voir ce qui se passe quand vous avez la foi et la persévérance”, a déclaré Sammi. “Tu n’abandonnes pas, et c’est une chose que mon père disait tout le temps : n’abandonne pas. C’est Cayden, c’est son histoire, c’est l’histoire de sa famille. Tout le travail acharné qu’il a fait pour tous de ces mois, pour trouver la force de commencer à bouger, toute cette détermination l’a amené ici.”

Ainsi, deux familles se sont envolées pour l’Arizona, unissant plus d’un an de chagrin et d’espoir, se rejoignant pour un week-end mémorable qui culminera avec le match de dimanche.

Un voyage au Super Bowl – Siragusa en a remporté un avec les Ravens il y a 22 ans en 2001 – et aux studios de diffusion de FOX, dont il a fait partie pendant neuf ans, a frappé à la maison pour Sammi alors qu’elle pleure toujours le décès de son père.

“C’est aussi personnel que possible”, a-t-elle déclaré. “Je suis venu à des événements du Super Bowl avec lui dans le passé, et il avait un tel cœur pour toutes ces festivités. Le faire sans lui est vraiment difficile, mais je sais juste qu’il est ici avec nous, nous guidant, et il est m’a conduit à Cayden. Pouvoir faire les choses que j’ai faites avec mon père, et maintenant les faire avec Cayden et les Winstead, ça a été extrêmement spécial.

Le vol de quatre heures était le premier des Winsteads en famille, et le groupe a eu une visite assez mémorable vendredi matin au State Farm Stadium, où les Eagles et les Chiefs se rencontreront dimanche. Les Winsteads, Sammi et d’autres avec Goose Flights ont passé du temps dans le studio de FOX juste à l’extérieur du stade. Ils ont visité la salle verte, rencontrant l’ailier serré des Raiders Darren Waller après une apparition à la télévision. Lorsque l’édition de vendredi de “Undisputed” avec Skip Bayless et Shannon Sharpe a terminé l’enregistrement, ils ont rencontré Sharpe, qui a remporté un Super Bowl avec Siragusa avec les Ravens en 2001.

“Goose était super”, a déclaré Sharpe après quelques instants avec la famille. “Nous nous sommes équilibrés – il était le gars de la défense pour continuer les blagues pratiques, et mon travail consistait à le faire de l’autre côté du football. Il allégeait toujours l’ambiance. Vous ne pourriez jamais être autour de Goose Le soleil brillait toujours, ça allait toujours être une belle journée.

“C’était le gars qui aimait le plus s’amuser, et son cœur et sa personnalité étaient aussi gros que son corps. Si vous ne passiez qu’une journée ou même une heure avec Goose, à être avec lui, vous compreniez ce qu’est une personnalité géante. et une grande personne qu’il était.”

L’association caritative Goose Flights amène la famille Winstead au Super Bowl Goose Flights est une organisation caritative créée en l’honneur de la vie de Tony Siragusa. Son objectif est d’organiser le transport d’enfants et de jeunes adultes dans le besoin. Cette année, ils ont amené Cayden Winstead et sa famille au Super Bowl LVII en Arizona.

Ils se sont rendus sur le plateau de “The Herd”, pendant que Colin Cowherd diffusait en direct, et ils ont pu rencontrer l’ancien bout serré du Pro Bowl Greg Olsen, qui fera partie de l’équipe de diffusion de FOX pour le match de dimanche. Debout non loin de la caméra, Olsen a dû se taire (“Je suis un gros parleur”) alors qu’il discutait avec Cayden et sa famille avant une apparition dans la série.

Le groupe a pu voir plus d’opérations massives de FOX se préparant pour le match de dimanche, y compris l’une des cabines de production où des dizaines de flux de caméras et de rediffusions éditées peuvent être projetés et utilisés dans la diffusion. Le producteur et le réalisateur de cette unité avaient tous deux travaillé avec Siragusa à l’époque de FOX, et par coïncidence, le directeur technique s’appelle également “Goose”.

Ils ont révélé à la famille certains secrets de l’industrie : les vues de la caméra sont toutes numérotées – au moins 40 dans un ensemble de moniteurs – mais les comptes pour les vidéos éditées, comme les rediffusions, sont identifiés par des noms, comme Sigma, Peoria, Boise, Gold. Ils ont même fait venir des équipes de football de lycée pour organiser des jeux simulés sur le terrain, juste pour tester les caméras lors de la répétition de vendredi.

Leur tournée les a en fait amenés dans le stade et même sur la touche, se tenant juste à côté du terrain pendant que l’actrice Sheryl Lee Ralph pratiquait “Lift Every Voice and Sing”, qu’elle chantera avant le match. Ils se sont rendus au stand de diffusion à partir duquel le jeu sera également appelé.

Parmi le groupe se trouvait une légende du Super Bowl dans l’ancien porteur de ballon des Giants Ottis “OJ” Anderson, double vainqueur du Super Bowl et MVP avec les Giants en 1992. En regardant Ralph s’entraîner à chanter dimanche, Anderson s’est souvenu à quel point il était proche quand Whitney Houston a chanté l’hymne national. Il avait parlé avec Siragusa de sa vision d’aider les enfants juste une semaine avant sa mort l’année dernière, et voulait faire partie du voyage de Cayden, portant fièrement les deux bagues du Super Bowl et couvrant Cayden avec sa veste en jean pour le garder au chaud pendant qu’ils allaient. sur leur tournée.

Hall of Famer Shannon Sharpe, centre, rencontre, de gauche à droite, Chris et Leslee Winstead et leur fils Cayden Winstead, ainsi que Sammi Siragusa, à droite. (photo FOX Sports)

Lorsque la famille Siragusa a choisi les Winsteads pour son premier voyage Goose Flight, ils ne savaient pas que dimanche et le Super Bowl marqueraient également le premier anniversaire de la chute de Cayden. C’est toute une façon de marquer le passage d’une année, avec tant de progrès dans son rétablissement et bien plus à venir.

Sammi a déclaré que Goose Flights a l’ambition d’offrir des expériences comme celle-ci beaucoup plus souvent que lors des Super Bowls, dans l’espoir d’organiser plusieurs voyages par mois, en travaillant avec les hôpitaux pour trouver plus de familles comme les Winsteads.

“Nous voulons être l’organisme de bienfaisance n ° 1 vers lequel les hôpitaux peuvent se tourner pour le transport des enfants. Nous voulons le faire constamment”, a-t-elle déclaré. “Nous avons de grands objectifs. Nous voulons avoir notre propre jet privé sur lequel nous pouvons transporter tout le monde. Une partie de la vision de mon père était d’obtenir un jet, de l’emballer comme un ballon de football avec le logo de Goose Flight dessus, et il voulait un intérieur en peau de serpent violet.”

La peau de serpent violette n’est pas arrivée, mais l’esprit de ce dont il rêvait est maintenant une réalité, et sa fille est impatiente d’apporter de la joie au plus grand nombre de personnes possible, tout comme son père l’a fait.

“Avant de nous quitter, il nous a laissé un aperçu de toute sa vision”, a-t-elle déclaré. “Alors nous sommes entrés et nous avons juste dit ‘Faisons-le.'”

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

