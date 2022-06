Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., portant un masque sur lequel on pouvait lire « Annuler la dette étudiante », a appelé mercredi le mouvement syndical à se joindre à lui dans sa lutte pour que le président Joe Biden annule 50 000 $ de dette fédérale de prêt étudiant par emprunteur .

Lors d’une table ronde avec la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., Et des dirigeants syndicaux, dont Randi Weingarten, président de la Fédération américaine des enseignants, Schumer a déclaré qu’il y avait un faux récit sur les bénéficiaires de l’annulation de la dette étudiante.

« Dissipons ici un terrible mythe : ce n’est pas un problème qui concerne les riches ou l’Ivy League », a déclaré Schumer. « Tous ces gros chats et les gens qui ne veulent jamais voir d’aide pour les travailleurs et les pauvres inventent ces mythes.

« Cela affecte les gens de la classe ouvrière », a-t-il ajouté.

Le sénateur abordait les arguments avancés par ceux qui s’opposent à l’annulation de la dette étudiante au motif que les diplômés du collégial sont privilégiés grâce à leur éducation et à des revenus plus élevés.

Schumer a également semblé s’adresser directement à Biden, qui a présenté à plusieurs reprises l’annulation de la dette étudiante comme un cadeau aux aisés.

Dans une interview de 2021 avec le chroniqueur du New York Times David Brooks, Biden a dit« L’idée que vous allez à Penn et que vous payez un total de 70 000 dollars par an et que le public devrait payer pour cela ? Je ne suis pas d’accord. »

Ces commentaires ont fait écho les premiers qu’il a fait dans une mairie de CNN, où il a déclaré que cela n’avait aucun sens d’annuler les prêts « pour les personnes qui sont allées à Harvard, Yale et Penn ».