L’espresso d’Ariana Grande et de ses demoiselles d’honneur n’est pas si génial pour le marié

Samedi soir en direct l’animatrice Ariana Grande et les membres de la distribution de l’émission de fin de soirée Sarah Sherman, Heidi Gardner et Ego Nwodim ont joué des demoiselles d’honneur qui ont interprété leur propre version de la chanson de Sabrina Carpenter « Espresso » – mais qui en a révélé trop au marié sur l’enterrement de vie de jeune fille du groupe.

Après avoir décrit la rencontre sur la piste de danse de la mariée (Chloe Fineman) avec un gars nommé Domingo, ils révèlent dans le couplet suivant comment elle a enlevé sa bague.

«Je ne voulais tout simplement pas le perdre dans le bain à remous!» dit-elle à son mari, Matthew (Andrew Dismukes), à son grand désarroi. La chanson continue :

« Au Marriott, chercher Domingo sur Google / Juste pour être sûr qu’il n’est pas psychopathe

Mais il est en fait médecin, et par hasard mannequin / Et il fait du bénévolat auprès d’étranges animaux malades.

« Le lendemain, elle a dit qu’il ne s’était rien passé/ils ont parlé toute la nuit de toi, Matthew

Mais ensuite, au brunch, elle se met à pleurer / On lui demande pourquoi, elle dit qu’elle est tellement fatiguée.

Lorsque Domingo (Marcello Hernandez) arrive pour chanter un couplet, il a une mauvaise nouvelle : oui, les deux se sont définitivement connectés.

Grande, qui était la dernière à SNL en tant qu’invitée musicale en mars, a fait appel à une autre chanteuse plus tard dans l’émission : Céline Dion.

Tendance

En faisant une promotion pour un prochain événement de l’UFC – jouant sur celui de Dion Football du dimanche soir promo – Grande chante les coudes, les coups de pied et les coups de poing sur l’air de « It’s All Coming Back to Me Now ».

« Tout me revient… mais peut-être pas à eux à cause des commotions cérébrales, non ? dit-elle en imitant Dion, entre deux vers.