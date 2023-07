L’esport est considéré comme un sport médaillé officiel aux Jeux asiatiques 2026

Selon le comité d’organisation des Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya (AINAGOC), l’esport a été officiellement désigné comme l’un des sports médaillés des 20e Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya 2026.

L’esport fera ses débuts à part entière en tant que sport médaillé officiel aux Jeux asiatiques 2022 à Hangzhou, où l’Inde participera à quatre titres différents – DOTA 2, FIFA 22, Street Fighter V et League of Legends du 23 septembre au 8 octobre. .

On pense que ce développement constituera un énorme coup de pouce pour permettre le développement d’infrastructures, de programmes d’éducation, d’installations de formation et de sensibilisation au sein de l’écosystème de jeu vidéo compétitif du pays, et servira également d’encouragement pour les athlètes indiens d’esport à mettre leurs talents au service du niveau professionnel.

Esports a été annoncé comme sport officiel médaillé 🏅 pour les 20e Jeux asiatiques Aichi-Nagoya 2026. L'annonce a été faite lors de la 42e Assemblée générale du Conseil olympique d'Asie (OCA) qui s'est tenue à Bangkok, en Thaïlande, le 8 juillet 2023.

Le directeur de la Fédération indienne des sports électroniques (ESFI) et vice-président de la Fédération asiatique des sports électroniques (AESF), Lokesh Suji, a déclaré: «L’inclusion d’un large éventail de titres dans les Jeux asiatiques démontre non seulement la nature diversifiée des sports électroniques, mais met également en évidence la diverses dimensions d’habileté, de stratégie et de travail d’équipe présentées par les athlètes, offrant une expérience complète aux spectateurs ».

Selon le récent rapport « Windows of Opportunity » sur l’industrie indienne des médias et du divertissement par FICCI-EY, le nombre de joueurs d’esports dans tous les jeux de niveau compétitif en Inde a considérablement augmenté, passant de 600 000 en 2021 à 1 million en 2022, et devrait atteindre près de 2,5 millions en 2023. De plus, le nombre d’équipes internationales d’esports en Inde devrait également passer de 7 en 2022 à 10 en 2023.

Le fondateur et directeur d’Alpha Zegus, Rohit Agarwal, a exprimé sa vision et son optimisme pour l’esport en disant : « Un petit pas pour l’esport, un pas de géant pour l’industrie du jeu ! L’inclusion de l’esport en tant que sport médaillé n’est pas seulement une bonne nouvelle en soi, mais elle ouvre également la voie à d’autres tournois similaires pour reconnaître l’esport comme une avenue importante. J’espère que cette trajectoire se poursuivra vers le haut et que nous pourrons éventuellement voir l’Esport à une échelle similaire aux sports traditionnels. »

Suite à la collaboration fructueuse avec le HAGOC pour les 19e Jeux asiatiques à venir, l’AESF, en tant qu’instance dirigeante asiatique des sports électroniques, poursuivra son modèle de collaboration avec l’AINAGOC et les homologues locaux pour assurer le succès du programme Esports aux 20e Jeux asiatiques.