L’esport a besoin d’une base solide pour prospérer en Inde

L’esport n’est plus seulement un sport récréatif, car il a déjà fait sentir sa présence dans le monde entier. Cependant, pour que l’Inde devienne une nation d’esports, le jeu doit être reconnu comme un sport et construire une solide structure de base dans le pays.

Cela a été préconisé par des experts et des joueurs lors d’une conférence d’une journée intitulée Esports Conference 2022, «Rise of Esports – The Emerging Frontier» organisée par la Confédération de l’industrie indienne (CII) le week-end dernier.

La Fédération internationale des sports électroniques (IESF), qui est une union de plus de 130 fédérations nationales, a qualifié les sports électroniques de l’un des «sports les plus dynamiques». Il a également indiqué que plus de 60 fédérations de leur union sont actuellement reconnues par les ministères des sports respectifs ou par leurs comités nationaux olympiques à travers le monde.

“L’esport a besoin de compétences, de pratique, de dévouement et de soutien et il est important de reconnaître l’esport comme un sport car c’est un jeu du futur qui est joué par plus de la moitié du monde. L’année dernière, l’activité internationale du jeu s’élevait à 170 milliards de dollars, c’est de loin la plus grande industrie au monde, plus grande que les films, la musique et tous les sports traditionnels même combinés », a déclaré Vlad Marinescu, président de l’IESF dans son discours.

La Fédération indienne des sports électroniques (ESFI), qui est également membre de l’IESF, a également parlé des efforts déployés pour reconnaître les sports électroniques en tant que sport en Inde.

“Récemment, nous (ESFI) avons également eu l’occasion de rencontrer le ministre MEITY ainsi que l’industrie du jeu en ligne et ESFI a pu proposer une perspective de l’esport en tant que sport et comment il devrait être réglementé en tant que sport. Avec autant de soutien, tôt ou tard, l’Inde est destinée à devenir une puissance de l’esport grâce à la pénétration des données bon marché et des smartphones », a déclaré Vinod Tiwari, président de la Fédération indienne des sports électroniques et directeur des relations internationales et des CNO, Conseil olympique d’Asie.

Faisant écho à des pensées similaires, le médaillé de bronze des Jeux asiatiques Tirth Mehta et l’un des vétérans indiens de l’esport et créateur de contenu, Animesh ‘8bit Thug’ Agarwal, fondateur et PDG de 8-bit Creatives, ont également souligné l’importance de la sensibilisation et de l’importance des opportunités de carrière. dans l’esport.

“L’esport / le jeu vidéo compétitif est une industrie polyvalente et il existe un énorme potentiel pour les joueurs professionnels ainsi que pour d’autres emplois périphériques tels que les commentateurs, les commentateurs et d’autres équipes de soutien nommées par divers tournois d’esports, a ajouté Animesh.

Darren Kwan, président de la Fédération australienne des sports électroniques, lors de son allocution lors de la session sur “Esports – Une perspective mondiale”, a souligné comment le développement de base a aidé l’Australie à devenir un foyer pour l’économie des sports électroniques et comment l’Inde pourrait reproduire la même chose.

Pour développer l’écosystème de base, nous nous sommes concentrés sur les communautés de joueurs, les clubs de lycées et à partir de là, nous avons pu construire des communautés monstrueuses. Nous avons éduqué les lycéens sur la différence entre jouer pour les loisirs et participer à des tournois d’esports compétitifs, nous nous sommes assurés qu’ils doivent se concentrer sur leurs études et d’autres exigences et passer du temps de qualité pour jouer à l’esport et cette approche a vraiment fonctionné pour nous. Environ 70% des joueurs professionnels sont des étudiants universitaires et nous nous croisons. Aujourd’hui, l’esport et les jeux sont extrêmement populaires en Australie et ont été le moteur absolu, car les Australiens dépensent plus de 3 milliards de dollars par an rien qu’en jeux vidéo », a déclaré Kwan.

L’esport est devenu une industrie d’un milliard de dollars avec près de 550 millions de fans fidèles d’esports et les chiffres continuent d’augmenter chaque jour qui passe.

