L’espoir suscite un accord pour sauver la nature lors des pourparlers de l’ONU

Les délégués à la COP15 sont sur le point de parvenir à un accord pour sauver la nature.

Les pourparlers semblaient être au bord de l’échec la semaine dernière lorsque les pays en développement se sont retirés pour des questions de financement.

Parmi les objectifs en discussion figure la protection de 30 % des terres et des océans du monde d’ici 2030.

Pour des nouvelles et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 Avenir Climatique.

Les hauts responsables des négociations à enjeux élevés de l’ONU sur la biodiversité ont déclaré samedi qu’ils étaient convaincus de conclure un accord majeur pour sauver le monde naturel de la destruction.

Les observateurs avaient averti que les pourparlers de la COP15 visant à sceller un “pacte de paix pour la nature” risquaient de s’effondrer en raison d’un désaccord sur le montant que le monde riche devrait payer pour protéger les écosystèmes des pays en développement.

Les pourparlers qui ont commencé le 7 décembre semblaient être au bord de l’échec lorsque les pays en développement se sont retirés il y a quelques jours sur la question du financement. Mais l’humeur des dirigeants s’est améliorée samedi.

“Je suis très confiant que nous pouvons (…) maintenir nos ambitions et parvenir à un consensus”, a déclaré le ministre chinois de l’Environnement Huang Runqiu aux journalistes à Montréal, où se tient la réunion de la COP15.

Son homologue canadien Steven Guilbeault a fait écho à sa déclaration en déclarant: “Nous avons fait d’énormes progrès … Je ne sais pas combien d’entre nous pensaient pouvoir y arriver.”

Huang a déclaré qu’il publierait un projet d’accord dimanche à 8h00 HNE (13h00 GMT) et entendrait les commentaires des principaux délégués plus tard dans la journée.

Les négociations se déroulent officiellement jusqu’au 19 décembre, mais pourraient durer plus longtemps si nécessaire.

Le président français Emmanuel Macron a tweeté : “A quelques jours de la fin de la conférence COP 15 sur la biodiversité à Montréal, mon message à nos partenaires est : ce n’est pas le moment de prendre de petites décisions, allons-y grand !

“Travaillons ensemble pour parvenir à l’accord le plus ambitieux possible. Le monde en dépend.”

Un million d’espèces menacées

Les délégués s’efforcent de faire reculer la destruction et la pollution qui menacent d’extinction environ un million d’espèces végétales et animales, selon des scientifiques qui font rapport à l’ONU.

Le texte est censé être une feuille de route pour les nations jusqu’en 2030. Le dernier plan décennal, signé à Aichi, au Japon, en 2010, n’a atteint aucun de ses objectifs – un échec largement attribué à son manque de mécanismes de surveillance.

Les principaux objectifs du projet en cours de discussion comprennent un engagement fondamental de protéger 30% des terres et des océans du monde d’ici 2030.

Les plus de 20 objectifs comprennent également la réduction des subventions agricoles destructrices de l’environnement, l’obligation pour les entreprises d’évaluer et de rendre compte de leurs impacts sur la biodiversité et de lutter contre le fléau des espèces envahissantes.

Les représentants des communautés autochtones, qui préservent 80 % de la biodiversité restante dans le monde, veulent que leurs droits de pratiquer l’intendance de leurs terres soient inscrits dans l’accord final.

“Les droits des autochtones ne sont pas négociables”, a déclaré Orpha Novita Yoshua, une femme autochtone Namblong de Papouasie occidentale, dans un communiqué publié par Greenpeace.

“C’est nous qui faisons le travail. Nous protégeons la biodiversité”, a déclaré Valentin Engobo, chef de la communauté Lokolama dans le bassin du Congo. “Vous ne nous remplacerez pas. Nous ne vous laisserons pas.”

Les questions d’argent

La question de savoir combien d’argent les pays riches enverront au monde en développement, qui abrite la majeure partie de la biodiversité mondiale, a été le plus gros point de friction.

“Si le cadre n’est pas accompagné de ressources adéquates, alors nous serons voués à répéter les mêmes échecs que nous avons vus après Aichi”, a averti Brian O’Donnell, directeur de l’ONG Campaign for Nature.

“S’il est faible, nous nous y opposerions certainement et encouragerions les parties à s’y opposer et à ne pas signer un accord faible”, a-t-il ajouté. “Nous gardons toujours espoir de pouvoir y arriver.”

Plusieurs pays ont annoncé de nouveaux engagements. L’Union européenne a engagé sept milliards d’euros (7,4 milliards de dollars) pour la période jusqu’en 2027, soit le double de sa promesse précédente.

Mais ces engagements sont encore bien en deçà de ce que les observateurs estiment nécessaire et de ce que recherchent les pays en développement.

Le Brésil a mené cette charge, proposant des flux de 100 milliards de dollars par an, contre environ 10 milliards de dollars actuellement.

La question de savoir si l’aide internationale est acheminée via un nouveau fonds, un mécanisme existant appelé le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) ou une solution intermédiaire impliquant un nouveau “fonds fiduciaire” au sein du FEM fait toujours l’objet d’un débat.