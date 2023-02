L’espoir s’estompe pour les familles en Turquie alors que le sauvetage se transforme en rétablissement

À Nurdagi, une ville d’environ 40 000 habitants nichée entre des montagnes enneigées à environ 35 miles (56 kilomètres) de l’épicentre du séisme, des foules de spectateurs – principalement des membres de la famille de personnes piégées à l’intérieur – ont regardé jeudi alors que de lourdes machines déchiraient un bâtiment qui avait s’est effondré, ses planchers se sont collés avec un peu plus de quelques centimètres entre eux.

Mehmet Yilmaz, 67 ans, a observé de loin les bulldozers et autres engins de démolition commencer à faire tomber ce qui restait du bâtiment où six membres de sa famille – dont trois enfants et un bébé de trois mois – étaient piégés.