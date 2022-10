L’espoir s’estompe dans la recherche des survivants du glissement de terrain au Venezuela

Les espoirs de retrouver en vie l’une des 56 personnes portées disparues après un glissement de terrain dévastateur qui a balayé une ville vénézuélienne s’estompaient.

Les espoirs s’estompaient mardi de retrouver vivante l’une des 56 personnes portées disparues après un glissement de terrain dévastateur qui a balayé une ville vénézuélienne avec 36 décès confirmés à ce jour.

Les voisins et les sauveteurs – quelque 3 000 policiers, soldats et autres professionnels – étaient engagés dans la recherche toujours plus désespérée parmi la boue à durcissement rapide, les troncs d’arbres et les rochers déversés samedi sur la ville de Las Tejerias.

Les secouristes ont déclaré à l’AFP qu’il serait difficile de retrouver des survivants dans la ville située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Caracas.

“Je ne sais pas si je dois crier, je ne sais pas si je dois courir… si je dois pleurer”, a déclaré à l’AFP Nathalie Matos, 34 ans, à propos de l’attente frustrante d’avoir des nouvelles sur le sort de sa mère de 65 ans. , qu’elle avait au téléphone au moment du déluge.

“Elle m’a dit : ‘Ma fille, je me noie, l’eau est entrée, fais-moi sortir, fais-moi sortir… sauve-moi !'”, a raconté Matos.

“J’ai essayé de la rappeler, elle a décroché, mais il n’y avait que du bruit.”

Une équipe de secours se trouve dans la maison boueuse de sa mère.

“Le chien a donné des signes ici, dans cette zone qui était le salon et la cuisine”, a déclaré un pompier, même si toutes leurs fouilles n’avaient jusqu’ici rien donné.

“Je sais qu’elle est là”, a insisté Mato.

À quelques mètres de là, une autre équipe a examiné un terrain où se trouvait une maison jusqu’à samedi, lorsque Las Tejerias est devenu le site de la pire catastrophe naturelle du Venezuela depuis des décennies.

Les voisins aidaient à reconstruire ce qui aurait été le plan d’étage pour avoir une idée de l’endroit où creuser.

Un responsable de la protection civile, qui n’était pas autorisé à s’exprimer à titre officiel, a déclaré à l’AFP que la plupart des victimes de la tempête étaient décédées après avoir été heurtées par des troncs d’arbres, de gros rochers ou d’autres objets emportés par les eaux déchaînées, et d’autres d’hypothermie.

Des pluies exceptionnellement fortes ont fait déborder une grande rivière et plusieurs ruisseaux samedi, provoquant un torrent de boue qui a emporté des voitures, des parties de maisons, des entreprises et des fils téléphoniques, et a abattu des arbres massifs.

La vice-présidente Delcy Rodriguez a déclaré qu’un mois de pluie était tombé dans la région en seulement huit heures.

Le gouvernement a décrété trois jours de deuil.

La ville « va renaître »

Les experts disent que la tempête a été aggravée par le phénomène météorologique saisonnier La Nina qui s’est emparé de la région, ainsi que par les effets de l’ouragan Julia qui a également fait au moins 26 morts en Amérique centrale et causé d’importants dégâts.

Le Venezuela, frappé par la crise, n’est pas étranger aux tempêtes saisonnières, mais ce fut la pire jusqu’à présent cette année après des niveaux de pluie historiques qui ont causé des dizaines de morts ces derniers mois.

En 1999, environ 10 000 personnes sont mortes dans un énorme glissement de terrain dans l’État septentrional de Vargas.

Maduro s’était rendu à Las Tejerias lundi, promettant de reconstruire “chaque” maison et entreprise détruites par la tempête anormale.

“Nous emportons avec nous la douleur, la clameur, le désespoir, les larmes du peuple, mais ils doivent savoir que Las Tejerias se lèvera comme le phénix, Las Tejerias renaîtra”, a-t-il déclaré.

Rodriguez a déclaré que 317 maisons avaient été détruites et 757 endommagées par la coulée de boue.

Les autorités ont érigé des centres de refuge à Maracay, la capitale de la province touchée d’Aragua, et annoncé la distribution de 300 tonnes de nourriture.