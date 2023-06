L’espoir QB quatre étoiles KJ Lacey s’engage au Texas

Une autre année, un autre espoir de quart-arrière de premier plan part pour le Texas.

Le quart-arrière de la promotion 2025, KJ Lacey, a annoncé samedi dans une paire de publications sur Twitter qu’il s’était engagé avec les Longhorns.

Lacey avait également des offres sur la table de l’Alabama, du TCU, de l’Oklahoma, de l’Oregon et du Tennessee, entre autres. Perspective quatre étoiles, Lacey est arrivée à N° 47 sur l’ESPN Junior 300 2025.

Lacey a fait référence au personnel d’entraîneurs des Longhorns, plus précisément à l’entraîneur-chef Steve Sarkisian et à l’entraîneur des quarts AJ Milwee, croyant en sa capacité comme raison principale de s’engager dans une interview avec On3.

« Les principaux entraîneurs avec lesquels je suis le plus en contact sont l’entraîneur Milwee et l’entraîneur Sark », Lacey a dit. « Ils m’ont toujours fait savoir qu’à partir du moment où ils ont vu mon film et ensuite vu comment je dirigeais mon équipe, ils étaient tous avec moi. Me disant toujours que j’étais le quart-arrière le plus talentueux de ma classe et leur cible n ° 1, peu importe quoi. Leur plan avec moi en ce moment est d’aider à construire la classe de 25 ans et plus tard quand j’arriverai sur le campus pour faire de moi le meilleur joueur et la meilleure personne que je puisse être.

Lacey, qui mesure 6 pieds 1 pouce, a mené Saraland à un titre d’État Alabama 6A lors de sa deuxième campagne au lycée. Il a totalisé 3177 verges par la passe, 40 touchés par la passe, cinq interceptions et une cote de passeur de 130,3 tout en complétant 63,7% de ses passes.

L’espoir de quart-arrière cinq étoiles Arch Manning s’est engagé à jouer pour les Longhorns l’année dernière, après que le quart-arrière et ancien espoir cinq étoiles Quinn Ewers ait été transféré au Texas depuis l’État de l’Ohio.

Les Longhorns sont allés 8-5 (6-3 dans le jeu Big 12) lors de la saison de football universitaire 2022 et entrent dans la troisième année avec Sarkisian comme entraîneur-chef. Sarkisian a annoncé qu’Ewers était le quart partant avant la saison 2023.

