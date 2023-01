L’espoir présidentiel nigérian Obi s’engage à lutter contre la corruption

ABUJA, Nigeria (AP) – Le principal candidat présidentiel nigérian, Peter Obi, s’est engagé lundi à débarrasser la nation la plus peuplée d’Afrique de la corruption endémique et de l’insécurité généralisée s’il remporte les élections du mois prochain.

Obi, qui est l’un des 18 candidats à la plus haute fonction du Nigeria, a décrit son pays comme “un État défaillant” ayant besoin d’un nouveau leadership politique lors de son discours au groupe de réflexion sur les affaires internationales de Chatham House à Londres.

« À moins que nous ne changions la politique en changeant la direction politique, nous sommes coincés dans ce terrible état de sous-développement et de misère », a déclaré Obi, un ancien gouverneur de l’État du sud-est d’Anambra, candidat du Parti travailliste nigérian.

De récents sondages ont montré qu’Obi était en tête du peloton surpeuplé, devant le candidat du parti au pouvoir Bola Tinubu et le principal candidat de l’opposition Atiku Abubakar. Et ce, malgré la notoriété de ces opposants : Tinubu est un ancien gouverneur de l’État de Lagos et Abubakar est un ancien vice-président.

Les analystes politiques ont décrit le vote du 25 février pour remplacer le président sortant Muhammadu Buhari après huit ans au pouvoir comme un exercice décisif. Depuis le début de la campagne à la fin de l’année dernière, d’autres grands prétendants ont fait des promesses similaires à celles d’Obi : Tinubu a déclaré qu’il cherchait à “renouveler l’espoir” tandis qu’Atiku a déclaré qu’il “sauverait le Nigeria”.

Mais les observateurs avertissent que l’exercice est menacé par les problèmes de sécurité auxquels le Nigeria est confronté, notamment une insurrection islamiste extrémiste liée au groupe État islamique dans le nord-est, des rebelles dans le nord-ouest et des sécessionnistes dans le sud-est.

Lundi, Obi a déclaré qu’il mènerait un dialogue avec les sécessionnistes du sud-est du Nigeria. Et il a promis d’introduire une série de réformes de la sécurité, en particulier dans la région troublée du nord où des milliers de personnes ont été tuées par des gangs armés l’année dernière. Ces changements pourraient encourager les membres des grandes communautés de la diaspora nigériane à l’étranger à envisager de rentrer chez eux et d’aider au développement, a-t-il ajouté.

«Ce que vous avez vu est un effet cumulatif de l’échec du leadership au fil des ans qui serait résolu par une bonne gouvernance. Lorsque les gens commenceront à voir la justice, l’équité et un gouvernement inclusif, toutes ces choses commenceront à s’inverser », a-t-il déclaré. “Les Nigérians sont prêts à revenir s’ils trouvent qu’ils ont un pays où retourner.”

The Associated Press