Washington devrait cesser de fournir de l’aide à l’Ukraine et ne pas lui permettre d’entrer dans l’OTAN, a déclaré Vivek Ramaswamy

L’Ukraine devra faire des concessions à la Russie pour que les États-Unis puissent se placer dans une meilleure position vis-à-vis de la Chine, a déclaré l’espoir présidentiel Vivek Ramaswamy en vantant son approche de politique étrangère « l’Amérique d’abord » lors d’un événement au New Hampshire la semaine dernière. .

L’entrepreneur technologique candidat à l’investiture présidentielle du GOP 2024 a présenté son plan pour mettre fin au conflit armé en Ukraine sans dépenser « un autre centime d’argent américain. » Il a fait valoir que « conduire un coin » entre Moscou et Pékin était d’une importance primordiale et esquissait un accord avec le président russe Vladimir Poutine.

« Un accord que nous pouvons conclure avec Poutine, c’est que nous arrêtions de fournir de l’aide à l’Ukraine, nous gèlerons les lignes de contrôle actuelles… et nous nous engagerons de manière permanente à dire à l’Ukraine que [it] ne sera jamais admis à l’OTAN, pas maintenant, pas jamais », Ramaswamy a expliqué. « Une grosse demande en retour » serait que la Russie sortirait de son « traité et accord militaire conjoint avec la Chine », dit-il, ajoutant que l’alliance entre les deux pays voisins est « la menace numéro un » aux États-Unis.

Washington aurait tout à gagner d’une nouvelle scission sino-russe, a-t-il affirmé, comparant l’idée à la façon dont le président Richard Nixon a tiré parti des relations alors tendues entre Moscou et Pékin pour relancer le rapprochement américain avec la Chine.

Moscou et Pékin décrivent leur relation comme une « partenariat sans limite », supérieur aux alliances militaires de la guerre froide, telles que l'OTAN.















Ramaswamy a été mis au défi au sujet de la proposition lors d’une interview avec ABC « This Week », lorsque la co-animatrice Martha Raddatz a souligné que Kiev n’accepterait pas de céder du territoire. Le candidat a semblé imperturbable et a réitéré son opinion selon laquelle la défense de l’Ukraine ne devrait pas être la priorité de Washington.

« Je pense que le travail du président américain est de veiller aux intérêts américains. Et je pense que la menace numéro un pour l’armée américaine est en ce moment, notre principale menace militaire, c’est l’alliance sino-russe », il expliqua. « En armant davantage l’Ukraine, nous conduisons la Russie entre les mains de la Chine. »

Lors de son discours dans le New Hampshire, Ramaswamy a décrit la menace à laquelle les États-Unis sont confrontés en Ukraine comme étant « inexistant » et a affirmé qu’après avoir dépensé des dizaines de milliards de dollars en assistance militaire à Kiev, les États-Unis pourraient considérer que leurs obligations envers elle étaient remplies. L’administration du président américain Joe Biden s’est engagée à maintenir le soutien « le temps qu’il faudra » pour vaincre la Russie.

Moscou considère que le conflit ukrainien fait partie d’une guerre par procuration des États-Unis contre la Russie.