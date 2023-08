L’espoir présidentiel assassiné

Les forces de l’ordre en Équateur ont décrit la fusillade comme un acte de terrorisme

Le candidat présidentiel équatorien Fernando Villavicencio a été tué par balle lors d’un événement de campagne à Quito mercredi, des responsables suggérant « crime organisé » peut être à l’origine de l’assassinat.

La fusillade s’est produite alors que l’homme politique de 59 ans se préparait à quitter un rassemblement politique dans la capitale équatorienne, son conseiller de campagne Carlos Figueroa confirmant sa mort aux médias locaux, notant qu’il avait reçu trois balles dans la tête.

Le président Guillermo Lasso a commenté la fusillade dans un déclaration partagé sur les réseaux sociaux, disant qu’il était « Indigné et choqué par l’assassinat du candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio. Il a ajouté que « Le crime organisé est allé trop loin » et a dit que le meurtre serait résolu.

Des séquences vidéo ont capturé le moment où le tournage a commencé lorsque des assaillants inconnus ont assassiné le candidat présidentiel équatorien Fernando Villavicencio lors d’un rassemblement politique près de Quito #Équateur

pic.twitter.com/uWX51YzQ7N — CNW (@ConflictsW) 10 août 2023

Des images ont circulé en ligne prétendant montrer le moment de la fusillade, avec plus d’une douzaine de coups de feu entendus alors que des agents de sécurité escortaient Villavicencio jusqu’à un véhicule après le rassemblement à Quito. Figueroa a déclaré que le candidat n’avait aucun signe vital lorsqu’il l’a examiné immédiatement après l’attaque et qu’il a été déclaré mort dans un hôpital voisin.

Selon Procureur général de l’Équateurun suspect anonyme dans la fusillade a été arrêté, mais est décédé plus tard des blessures subies lors d’un « échange de balles » avec les forces de l’ordre. Neuf autres personnes ont été blessées lors de l’incident, dont deux officiers et un candidat à un poste local. La police a décrit la fusillade comme un acte de terrorisme et a promis de lancer une enquête.

Peu de temps après le meurtre, le parti de Villavicencio, Movimiento Construye, s’est adressé aux médias sociaux pour dire que « hommes armés » avait attaqué son bureau de campagne à Quito, mais n’a donné aucun autre détail. Dans une déclaration séparée, le parti a également exigé une action du gouvernement, insistant sur le fait que la mort de Villavicencio ne doit pas aller « impuni. »

Le président Lasso a noté qu’il avait convoqué une réunion urgente des hauts responsables de la sécurité pour discuter de l’incident mercredi soir. Il a précédemment dénoncé les gangs criminels organisés et les trafiquants de drogue, les blâmant pour une récente flambée de violence à travers l’Équateur, qui est devenue un enjeu de campagne majeur.

L’assassinat est survenu à peine 10 jours avant la prochaine élection présidentielle équatorienne, au cours de laquelle Villavicencio devait rivaliser avec sept autres candidats. Ancien législateur et militant anti-corruption, il avait obtenu 7,5 % des voix au moment de sa mort, ce qui le plaçait à la cinquième place, selon les médias locaux.

D’autres candidats dans la course ont réagi au meurtre, l’espoir présidentiel indigène Yaku Perez annonçant qu’il avait suspendu sa campagne. Un autre candidat, Otto Sonnenholzner, a exhorté les responsables à « acte, » en disant « nous ne voulons pas de mots… nous mourons, » commentaires repris par le candidat du Parti social-chrétien Jan Topic, qui a également interrompu sa campagne.

