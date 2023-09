L’espoir n°1 de la MLB, Jackson Holliday, sur son ascension, l’avenir des Orioles, une histoire d’hôtel virale

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Jackson Vacances est sage au-delà de son âge, même s’il n’en a pas l’air.

Le phénomène de 19 ans est actuellement l’espoir n ° 1 du baseball et est déjà en Triple-A un peu plus d’un an après avoir été choisi au premier rang du repêchage de la MLB 2022 par les Orioles de Baltimore. Pour une bonne raison aussi : l’homme a réussi à tous les niveaux du baseball professionnel dans lequel il est apparu. Il a même réussi son premier home run Triple-A jeudi après notre interview exclusive sur « Flippin’ Bats ».

L’apparence juvénile de Holliday masque son incroyable talent et le QI du baseball perfectionné sous la direction de son père Matt Holliday, sept fois All-Star avec les Rockies du Colorado et les Cardinals de St. Louis. En discutant avec lui, il était facile de dire que le jeune Holliday avait beaucoup appris en grandissant dans les clubs de la MLB grâce à son père et qu’il pouvait désormais appliquer ces leçons quotidiennement.

Malgré le fait qu’il sera l’un des plus jeunes joueurs d’un noyau très jeune (et très, très bon) des Orioles, il a déjà une exposition plus rapprochée aux séries éliminatoires de la MLB que la plupart de ses coéquipiers.

« J’ai grandi dans le baseball et mon père était avec les Cardinals, ils participaient aux séries éliminatoires chaque année », m’a dit Holliday. « Tout ce que je sais, c’est le baseball en séries éliminatoires et les bonnes équipes. »

Bien sûr, la jeunesse de Holliday peut encore parfois poser des problèmes, tout comme lorsqu’il a tenté de s’enregistrer dans un hôtel de mon ancienne ville universitaire de Norfolk, en Virginie, après avoir été appelé par les Norfolk Tides, la filiale Triple-A de Baltimore.

« Nous avions tout localisé, et ils se demandent : « Pouvons-nous voir votre carte d’identité ? … Vous ne pouvez pas avoir de chambre à moins d’avoir 21 ans. Vous pouvez [reserve] une chambre, mais vous ne pouvez pas vous enregistrer si vous n’avez pas 21 ans. Logique. Alors le gars m’a dit : ‘Eh bien, tu n’es pas assez vieux.' »

Jackson a demandé au personnel de l’hôtel s’il pouvait demander à sa mère de l’enregistrer. Le personnel de l’hôtel a répondu : « Bien sûr, votre mère est-elle à proximité ?

Leslee Holliday était de retour chez elle à Stillwater, Oklahoma.

« Je me dis : ‘Eh bien, je viens d’être appelé pour jouer au baseball avec les Orioles’, et il me dit : ‘Très bien, voici la salle' », se souvient Jackson Holliday. « C’était assez drôle. Une journée plutôt longue. »

L’histoire est rapidement devenue virale lorsque Holliday a raconté le lendemain à un journaliste local son calvaire.

« Tout va bien », m’a dit Holliday. « Ils étaient très, très gentils et ils nous ont mis en contact, donc c’était génial. »

Jackson Holliday des Orioles de Baltimore sur la transition du lycée aux pros

Pendant ce temps, sur le terrain, Holliday continue de perfectionner ses compétences en tant qu’arrêt-court et au marbre. Certains de ses joueurs préférés en grandissant – outre son père – étaient Troy Tulowitzki et Nolan Arenado, et Holliday a plus récemment modelé certaines parties de son jeu sur les arrêts-courts vedettes actuels comme Trea Turner, Bo Bichette et Corey Seager. Il a même travaillé avec Cody Bellinger lors de la dernière intersaison.

« Il adore le baseball et c’est tout ce dont nous voulions parler », a déclaré Holliday. « C’était cool à voir pour moi, et cela m’a définitivement aidé cette année à pouvoir me débrouiller sur et en dehors du terrain. »

Comme la grande majorité des espoirs des ligues mineures (moi y compris), Holliday a d’abord eu quelques difficultés à s’adapter au baseball professionnel, même en tant que premier choix au repêchage. Mais il a définitivement fait l’ajustement maintenant, comme en témoigne une ligne oblique de .322/.443/.505 sur quatre (!!!) niveaux chez les mineurs cette saison.

Holliday dit que ses difficultés sur le circuit de démonstration contre de nombreux autres futurs professionnels avant sa dernière année de lycée l’ont aidé à se préparer, tout comme certains premiers ajustements une fois arrivé dans les locaux des Orioles après avoir été repêché.

« Me lancer des défis en dehors du terrain lors des entraînements m’a été très utile », a déclaré Holliday. « Quand je suis arrivé au niveau Low-A l’année dernière, être capable de contrôler la zone et de ne pas frapper les balles, et chaque fois que je commençais à compter les frappeurs, être capable de capitaliser était très utile. »

Bientôt, Holliday sera dans les ligues majeures – sinon cette saison, du moins au début de 2024, à condition qu’il reste en bonne santé. Bien que les Orioles comptent déjà de nombreuses jeunes stars telles qu’Adley Rutschman et Gunnar Henderson – pour lesquels Holliday ne fait que des éloges sur et en dehors du terrain – il est toujours le premier choix au classement général et doit faire face à la pression qui en découle. avec ça.

« J’ai l’impression d’avoir fait du très bon travail en allant jouer au baseball », a déclaré Holliday. « Un de mes, un de nos copains à la maison [told me], ‘La pression est un privilège.’ … Si vous avez de la pression, vous devez faire quelque chose de bien. C’est donc un peu comme ça que j’ai procédé. Heureusement, je suis dans une organisation avec un groupe de gars vraiment talentueux et beaucoup de gars avec qui je m’entends bien, donc c’est amusant de pouvoir venir ici et jouer. »

Les fans de baseball auront également le privilège de voir Holliday être très, très bon pendant très longtemps. Je suis tellement excité de le voir dans la cour des grands, où il rejoindra une équipe des Orioles qui semble devoir être en lice pour les séries éliminatoires au cours des prochaines saisons.

Holliday comprend les attentes qui l’attendent dans les majors – et il en a aussi de élevées. Il veut gagner des gants d’or et aimerait remporter un titre de moyenne au bâton aussi bien que son père l’a fait en 2007. Mais pour le moment, il vise le jour où il ne sera plus le meilleur espoir du baseball, mais un véritable joueur des grands ligueurs. un espoir des World Series.

« J’essaie d’atteindre les ligues majeures le plus rapidement possible et d’aider les Orioles à remporter des championnats », a déclaré Holliday. « C’est l’objectif, aider les Orioles à remporter une Série mondiale et à avoir une très longue carrière. »