L’espoir et le chagrin ressentis à Manawan alors que les membres de la communauté défilent, 2 ans après la mort de Joyce Echaquan

Un tout-petit a rebondi sur les épaules de Carol Dubé alors qu’il marchait dans les rues de Manawan pour commémorer sa défunte épouse et la mère de leurs sept enfants, Joyce Echaquan.

Mercredi, une grande foule de personnes portant des accessoires violets – la couleur préférée d’Echaquan – a défilé tranquillement, à l’exception des bavardages des enfants et des jingles sur les jupes de certaines femmes. Ils portaient d’énormes bannières décorées d’empreintes de mains violettes et d’arcs violets, de peintures et de photos d’Echaquan, qui disaient « Justice pour Joyce ».

“Voir tout le monde, ça me fait du bien… J’avais peur que les gens l’oublient, petit à petit”, a confié Dubé à Radio-Canada.

“Cela fait deux ans. Il est important d’envoyer le message, également, que le problème n’est pas résolu.”

Haut perché, Carol Jr. regarda autour d’eux et s’agrippa à la casquette de son père. Le bambin est le plus jeune du couple et n’avait que quelques mois lorsque sa mère est décédée.

Deux ans après s’être filmée à l’agonie alors que des infirmières la réprimandaient avant sa mort à 37 ans à l’hôpital Joliette le 28 septembre 2020, le nom d’Echaquan continue de résonner à travers le Québec.

Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) refuse toujours de dire que le racisme systémique existe dans la province, malgré l’évaluation d’un coroner selon laquelle il a contribué à sa mort, mais beaucoup voient ce qui est arrivé à Echaquan comme une preuve flagrante que c’est le cas.

Des dizaines de personnes ont défilé mercredi à Manawan pour commémorer le deuxième anniversaire de la mort de Joyce Echaquan. (Marie-Laure Josselin/Radio-Canada)

Le Dr Stanley Vollant, un chirurgien innu bien connu de Pessamit qui travaille à l’hôpital Notre-Dame de Montréal, dit que son propre point de vue a changé après sa mort.

“Je ne croyais pas les miens et ce n’est pas parce que je ne les écoutais pas, mais parce que je pensais que le système était parfait, qu’il était bon, qu’il n’y avait que des problèmes de communication”, a déclaré Vollant à l’émission de CBC Radio. Aube.

Vollant a déclaré que les histoires qu’il entendait depuis des années, au sujet d’Autochtones victimes de racisme dans le domaine des soins de santé, ont fait surface et lui ont donné envie d’apporter des changements, « d’éliminer le racisme systémique du système et de créer un environnement culturellement sûr pour les Autochtones en le système de santé au Québec.

Stanley Vollant, le premier Innu à devenir chirurgien gastro-intestinal au Québec, dit qu’il croit maintenant que le système de santé doit changer. (Julia Page/CBC)

Depuis, Vollant a donné des conférences dans plusieurs hôpitaux du Québec sur les obstacles auxquels font face les Autochtones pour avoir un accès sécuritaire aux soins de santé. Il dit qu’il a remarqué une amélioration dans la compréhension de ses collègues des peuples autochtones, mais il dit qu’il faudra des années pour établir la confiance.

« Les gens des communautés comme Pessamit, comme Manawan, ne vont pas dans les hôpitaux près de chez eux parce qu’ils ont toujours peur d’être maltraités », a-t-il dit.

Sipi Flamand, le chef du Conseil Atikamekw de Manawan, a déclaré que les membres de la communauté ont signalé que peu de choses avaient changé dans les services sociaux et de santé des colons locaux, mais qu’il y avait eu “un réveil dans la société québécoise” dans son ensemble.

“Je pense que le Québec est prêt à admettre qu’il y a un racisme systémique, c’est l’État qui ne veut pas changer sa position”, a déclaré Flamand.

Les membres de la communauté ont enfilé du violet, la couleur préférée d’Echaquan. (Marie-Laure Josselin/Radio-Canada)

Il a déclaré que le but de la commémoration était de “donner de la force à Carol, à la famille, pour montrer la mobilisation de la communauté”. L’an dernier, à l’occasion de l’anniversaire de la mort d’Echaquan, une marche a eu lieu devant l’hôpital de Joliette.

Problèmes non “résolus”

Plus tôt cette semaine, un reportage de CBC News a révélé que la formation obligatoire élaborée par le ministère de la Santé du Québec après la mort d’Echaquan comprend des erreurs factuelles et ne fait aucune mention de la Commission vérité et réconciliationla Commission Viens ou la Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Sipi Flamand, le chef du Conseil Atikamekw de Manawan, a déclaré que les membres de la communauté signalent peu de changements dans les services sociaux et de santé des colons depuis la mort d’Echaquan. (Marie-Laure Josselin/Radio-Canada)

Lors du premier débat des chefs à TVA il y a trois semaines, le chef de la CAQ François Legault, qui brigue un nouveau mandat de premier ministre, a suscité l’indignation de la famille Echaquan et des chefs atikamekw pour avoir dit « le problème qui s’est produit à l’hôpital de Joliette avec Mme Joyce est maintenant résolu.”

Legault a ajouté qu’il avait rencontré Dubé et que “c’est réglé”.

Le cabinet d’avocats représentant la famille Echaquan, dont Dubé, a lancé une vive réprimande, affirmant qu’il avait rencontré Legault lors de la visite du pape à Québec après que le premier ministre eut ignoré plusieurs demandes de rencontre.

“Si le premier ministre avait pris le temps de rencontrer la famille Echaquan, ou s’il avait simplement pris le temps de lire le rapport du coroner… il se serait rendu compte que les problèmes systémiques qui ont mené au décès de Mme Echaquan ne sont pas “réglés”. par des changements principalement esthétiques », a écrit l’avocat Pierre Martin-Ménard, ajoutant que le penser était « une pensée magique ».

Carol Dubé et son épouse, feu Joyce Echaquan. (Facebook)

Martin-Ménard a déclaré que Dubé avait seulement convenu que la nomination de Guy Niquay, qui est Atikamekw de Manawan, au poste de directeur général adjoint du conseil local de santé, le CISSS de Lanaudière, avait contribué à certaines améliorations.

Legault s’est par la suite excusé.

La famille devrait déposer jeudi une ou plusieurs poursuites civiles liées au décès d’Echaquan, selon Radio-Canada, bien qu’on ne sache pas encore qui sera visé par l’action en justice.

Le gouvernement du Québec n’a pas encore adopté Le principe de Joyceun document créé par le conseil de la Nation Atikamekw et le Conseil Atikamekw de Manawan visant à garantir aux Autochtones un accès équitable aux services de santé et sociaux sans discrimination.