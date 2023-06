L’espoir et le battage médiatique de la culture des algues pour l’élimination du carbone

De la même manière, il y a deux choses importantes que nous devons faire pour lutter contre le changement climatique. Nous devons réduire les émissions, par exemple en ralentissant notre utilisation des combustibles fossiles. Cela revient à fermer le robinet d’eau. Ensuite, nous devrons éponger le déversement – c’est l’élimination du carbone, des processus qui visent à éliminer la pollution par le carbone de l’atmosphère.

Il y a un problème avec la deuxième partie de ce plan : notre boîte de produits de nettoyage est un peu vide. Des chercheurs et des startups y travaillent, construisent des projets de démonstration pour la capture directe de l’air et plantent des arbres partout dans le monde. De plus, un nombre croissant d’entreprises se tournent vers les océans qui couvrent les deux tiers de notre planète. Il y a un énorme potentiel pour y stocker du carbone.

Mais il y a aussi des questions, et une nouvelle étude expose certains problèmes liés à la culture des algues, une technique couramment suggérée pour l’élimination du carbone dans les océans. Alors pour la newsletter de cette semaine, plongeons dans l’élimination du carbone dans l’océan : qu’est-ce que c’est, pourquoi tant de gens s’y intéressent-ils autant et qu’est-ce qui nous empêche d’utiliser un tas d’algues dans l’océan comme une éponge de carbone géante ?

Le paysage marin

L’élimination du carbone est devenue un élément essentiel de notre réponse au changement climatique, comme l’a souligné le comité des changements climatiques de l’ONU dans un rapport l’année dernière. Les estimations de la quantité exacte de carbone que nous devrons éliminer varient, mais le consensus est qu’il faudra dépasser le milliard de tonnes par an au cours des prochaines décennies si nous voulons maintenir le réchauffement en dessous de 2 ° C par rapport aux niveaux préindustriels et éviter les pires effets du changement climatique.