L’espoir et la prière ont conduit à une recherche de 33 jours qui a abouti à une fin heureuse dans le nord du Québec

Un jeune Anishinaabe du Lac Simon a été retrouvé faible mais sain et sauf après avoir été perdu pendant 33 jours dans la forêt du nord du Québec.

Percy James Poucachiche a été retrouvé le 24 août de l’autre côté du lac depuis sa communauté de Lac Simon, après un important effort bénévole pour le retrouver.

Le lac Simon est situé à l’est de Val d’Or et au sud de Senneterre, à environ 600 kilomètres au nord de Montréal.

Le jeune homme de 26 ans avait été porté disparu le 23 juillet.

« Tout le monde est content. La communauté, le conseil… La communauté a montré sa force, parce que tout le monde s’est réuni, ils se sont présentés », a déclaré Daniel Pien, qui a aidé à coordonner les recherches avec des dizaines de personnes, avec le soutien de la Sûreté du Québec. .

«Sa mère avait la foi qu’elle le retrouverait. Elle n’a jamais perdu espoir. Mère Micheline, à gauche, et Percy James Poucachiche, à droite. (Radio-Canada/Marc-André Landry)

“Sa mère avait la foi qu’elle le retrouverait. Elle n’a jamais perdu espoir”, a déclaré Pien. “Elle priait. Elle était entourée de nombreuses femmes, qui la soutenaient et l’aidaient à traverser.”

Le 21 juillet, Poucachiche a décidé de rester sous une tente dans la brousse pas trop loin de sa communauté. C’était quelque chose qu’il avait fait dans le passé et sa mère s’était arrangée pour lui apporter de la nourriture.

Mais après la première nuit, quand elle est arrivée avec la nourriture, Poucachiche n’était pas là. Le lendemain, elle a signalé sa disparition à la police provinciale.

Les chercheurs sont venus du Lac Simon, mais aussi de Val d’Or et d’autres villes environnantes. Parfois, il y avait plus de 60 chercheurs.

Daniel Pien a aidé à coordonner la recherche. (soumis par Daniel Pien)

“Des gens se sont présentés, comme des Québécois de Val d’Or, et ont apporté des dons, ils ont apporté du café et des beignets pour les chercheurs et les bénévoles”, a déclaré Pien.

Des bénévoles Atikamekw et Anishinaabe sont également venus aider. Certains voisins cris apportaient de l’eau.

La Sûreté du Québec a fourni des chiens pour la recherche et a également effectué une fouille du lac, mais elle n’a rien trouvé.

Dans la nuit du 23 août, deux pêcheurs locaux du lac Simon ont entendu quelque chose de l’autre côté du lac.

“Il faisait nuit, presque 20h45… Ils ont demandé l’aide de la police locale. Lorsque le bateau a traversé le lac, le policier a demandé : ‘Pouvez-vous vous identifier ?’ et il a répondu : “Je suis Percy Poucachiche”, a déclaré Pien.

Les chercheurs regardent sur une carte. Parfois, plus de 60 personnes ont participé à la recherche. (soumis par Daniel Pien)

Lorsqu’ils ont ramené Poucachiche sur le rivage, il a été accueilli par une ambulance, des policiers et des membres de la communauté.

Pien a déclaré que Poucachiche était visiblement affaibli d’avoir passé si longtemps dans la brousse.

“Il avait du mal à marcher. Il n’avait presque pas d’énergie. Il avait faim. Son visage a presque rétréci parce qu’il n’avait pas assez à manger”, a déclaré Pien.

Pien a déclaré que Poucachiche avait survécu en mangeant des myrtilles et du lapin, mais il n’en sait pas beaucoup plus sur la façon dont Poucachiche a traversé ces 33 jours.

« Quelqu’un a appelé la mère… Elle a ouvert les portes de l’ambulance pour l’attraper et l’a serré dans ses bras.

Poucachiche a passé une nuit à l’hôpital avant de rentrer chez lui avec sa mère.

La communauté a organisé une soirée spéciale jeudi dernier pour remercier les chercheurs et les bénévoles.