L’espoir est difficile à abandonner après l’incendie de Maui, alors que les chances de retrouver des êtres chers toujours portés disparus diminuent

LAHAINA, Hawaï (AP) – Les jours d’attente sont devenus de plus en plus difficiles à mesure que les chances augmentent de plus en plus, mais Kevin Baclig reste imperturbable dans sa recherche de sa femme et de ses parents, disparus depuis le 8 août lorsqu’un incendie de forêt a englouti et aplati la ville hawaïenne de Lahaina.

Il est allé chercher d’un refuge à l’autre, espérant que des inconnus pourraient reconnaître les visages sur les dépliants qu’il apporte avec lui. Baclig, 30 ans, a fait des allers-retours à Lahaina, cherchant désespérément tout ce qui pourrait le mener à sa femme, Angelica, et à ses parents, Joel et Adela Villegas. Six autres proches qui vivaient à côté sont également portés disparus.

« Je ne vais pas abandonner tant que je ne les verrai pas », a-t-il déclaré. « Bien sûr, j’espère les retrouver vivants. … Que puis-je faire d’autre? »

Même s’il essaie de paraître optimiste, sa voix est sourde.

« J’ai cherché et cherché – à Lahaina, partout », a déclaré Baclig, parlant en ilocano, un dialecte du nord des Philippines.

L’incendie a fait des dizaines de morts et détruit des centaines de maisons, y compris la maison que la famille de Baclig a achetée il y a trois ans dans la rue Kopili, à environ 15 minutes à pied de l’historique Front Street, autrefois un centre touristique animé mais maintenant une sombre avenue de bâtiments aplatis bordée avec des véhicules carbonisés.

Les restes de 114 personnes ont été retrouvés, la plupart d’entre eux n’ont pas encore été identifiés. Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a déclaré que le nombre de morts augmenterait probablement dans les jours à venir alors que la recherche minutieuse des restes se poursuit dans les tas de décombres et de cendres à Lahaina, une communauté balnéaire de 12 000 habitants et un haut lieu touristique de Maui.

Les responsables reconnaissent qu’ils n’ont pas de numéro précis sur les disparus. Beaucoup d’entre eux initialement répertoriés comme portés disparus ont depuis été localisés.

Les équipes ont passé au crible environ 60% de la zone d’incendie, a déclaré samedi l’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell.

« Nous progressons et nous continuerons d’être avec le peuple d’Hawaï à chaque étape du processus », a déclaré Criswell. L’agence a approuvé près de 7 millions de dollars pour aider plus de 2 000 ménages, dont 3 millions de dollars en aide au loyer.

Plus de 1 000 membres du personnel fédéral se trouvent à Maui, dont près de la moitié sont affectés à la recherche de restes, a déclaré la Maison Blanche.

Un porte-parole du comté de Maui, Mahina Martin, a déclaré samedi que les autorités impliquées dans les efforts de recherche s’efforçaient de dresser une liste des personnes disparues et continuaient de vérifier les informations recueillies.

La seule liste accessible au public a été compilée par de bons samaritains dans l’espoir de lier leur famille à leurs proches, mais n’est pas toujours à jour.

Le président Joe Biden doit se rendre à Lahaina lundi pour enquêter sur la dévastation et rencontrer des survivants et des responsables locaux.

Plus tôt cette semaine, le chef de la police John Pelletier a déclaré que les autorités feraient de leur mieux pour retrouver les disparus. « Mais je ne peux pas promettre que nous allons tous les avoir », a-t-il déclaré.

La veille de l’incendie, Po’omaika’i Estores-Losano, un père de deux enfants de 28 ans, a souhaité aloha à son ohana, le mot hawaïen pour famille. « Une autre belle journée à Hawaï », a-t-il écrit sur Facebook, terminant son message en exhortant son entourage à « s’amuser, profiter » et à ne jamais être « malheureux et grincheux ».

Il faisait partie des scores encore manquants samedi. Sa famille a parcouru l’île à sa recherche, vérifiant les hôpitaux et les abris. Sans voiture, Estores-Losano aurait dû distancer le feu et la fumée.

« Nous ne voulons pas qu’il pense que nous avons cessé de le chercher », a déclaré Ku’ulei Barut, qui a parlé pour la dernière fois à son frère la veille de sa disparition.

Sa mère, Leona Castillo, veut s’accrocher à la possibilité que son fils soit encore en vie, mais elle sait qu’elle devra peut-être faire face à une réalité qu’elle n’est pas encore prête à accepter. La semaine dernière, alors que les discussions sur le nombre de corps s’intensifiaient, elle s’est fait prélever de l’ADN.

Elle veut qu’on le retrouve, peu importe comment et où.

« Nous ne voulons pas qu’il soit perdu », a-t-elle déclaré. « Si nous ne récupérons pas son corps, il sera tout simplement perdu. »

Dans les jours qui ont suivi l’incendie, c’était le chaos et la confusion, avec tant de familles à la recherche d’êtres chers disparus. Castillo a dit qu’elle était soulagée pour les amis et les voisins qui ont retrouvé des êtres chers.

Mais elle se demandait quand serait-ce son tour.

« Je veux juste la fermeture », a-t-elle déclaré.

Ace Yabes attend également des nouvelles de ses proches – neuf en tout portés disparus, dont Angelica Baclig, dont la famille vivait à côté d’une tante et de sa famille, dont cinq n’ont pas encore été retrouvés.

Kevin Baclig travaillait comme infirmier dans un établissement de soins infirmiers qualifié lorsque le feu s’est propagé des collines à la ville, enflammant presque tout sur son passage.

« J’ai cherché tous les refuges, les hôtels, les endroits possibles où ils pourraient aller – je suis allé dans chacun d’eux. Je suis allé chez leurs amis », a-t-il dit. « J’ai signalé leur disparition au MPD (département de police de Maui), au FBI. J’ai montré leurs photos.

Baclig, qui séjourne chez des amis à Kahalui sur le flanc nord de l’île, garde espoir en cherchant.

Peut-être que dans leur hâte de fuir, aucun n’a eu le temps de saisir son téléphone portable – ce qui pourrait expliquer pourquoi Baclig n’a pas encore reçu d’appel. Peut-être qu’ils le recherchent aussi et ne savent pas où il se trouve.

Au milieu de l’angoisse et de l’incertitude, et alors qu’il approche de la fin de ses efforts, il continue de prier pour obtenir de l’aide.

« Seigneur, guide-moi en tout », a-t-il écrit jeudi sur Facebook. « Je ne sais pas quoi faire. »

___

Le journaliste d’Associated Press, Seung Min Kim, a contribué depuis South Lake Tahoe, en Californie.

Bobby Caina Calvan, Associated Press